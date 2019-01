NB II foci - Mosonmagyaróváron maradnának a megkezdett úton

Tóth András vezetőedző új lendületet hozott a Lajta partjára. Fotók: H. Baranyai Edina

A Credobus Mosonmagyar-óvár felkészülési mérkőzései



Január 12., szombat, 11 óra: Credobus Mosonmagyaróvár– WKW-ETO FC Győr (NB II)

Január 16., szerda, 11 óra: III. ker. TVE (NB III)–Credobus Mosonmagyaróvár

Január 19., szombat, 11 óra (Sárváron): Dorog (NB II)–Credobus Mosonmagyaróvár

Január 22., kedd, 10.30 óra: Komárom (NB III)–Credobus Mosonmagyaróvár

Január 26., szombat, 11 óra: Pápai Perutz (NB III)–Credobus Mosonmagyaróvár

Hóesés ide vagy oda, tegnap is megtartotta szokásos edzését a felkészülést már múlt hét csütörtökön elkezdő Credobus Mosonmagyaróvár. A gyakorlás rá is fér a társaságra, hiszen a csapat nem zárt valami fényes szezont, a kék-fehérek az utolsó előtti pozícióból várhatják a tavaszi folytatást.Biztató lehet azonban, hogy az új vezetőedző, Tóth András érkezésével az utolsó őszi fordulókban szinte megtáltosodott a Lajta-parti együttes.„Én mindig is azt állítottam, hogy jó csapatunk van – szögezi le Drescher Ottó, a klub elnöke. – Kicsit sajnálom, hogy nem előbb léptük meg a cserét. Azt gondolom, a Tóth Andrással elért eredmények önmagukért beszélnek, s igazolták a döntésünk helyességét."Persze azzal a klub első embere is tisztában van, a neheze csupán most kezdődik.„Valóban sokat számítottak azok az új impulzusok, amiket a vezetőedző érkezése hozott, de bízom benne, hogy azon a szakmai úton haladunk tovább, amelyre tavaly ráléptünk. Korábban az első tíz hely valamelyikének elérését tűztük ki célul, ám szerintem szakmai okok miatt a szereplésünk finoman fogalmazva is elmaradt az elvárttól. Azt gondolom, olyan lendületes, fiatal edzőkre van szüksége a magyar futballnak, mint Tóth András. Korábban azt sem tudtuk a fociban, mi az, amit nem tudunk. Ma már legalább tudjuk, mi kell csinálnunk. Most már úgy-ahogy pénz is van a sportágban, de még mindig kevés a jó szakember. Manapság már nem elég csupán edzést tartani, egy jó vezetőedzőnek egy egész teamet kell irányítani. Nem véletlen, hogy Angliában menedzsereknek hívják őket. Nemrég Dárdai Pál egy interjúban úgy fogalmazott, kétfajta magyar ember van: az egyik nagyon-nagyon tud dolgozni és szenvedéllyel bele tud halni a munkába, és van a másik, amelyik nem igazán rak arrébb semmit. Meg kell találni a szorgalmas embereket, akik hittel bele tudnak menni a munkába. Meg kell mondani nekik, hogy ez a program, azonosulni kell vele és akkor működik. Remélem, most mi megtaláltuk a megfelelő embert, aki épp ilyen" – tette hozzá az elnök.A csapat keretében egyébként nem terveznek nagy változást Mosonmagyaróváron. Az együttesből csupán két játékos – Stieber András és Kovács Botond – távozott.„Természetesen szeretnénk azért erősíteni, akadnak kiszemeltjeink és érkeztek már próbajátékosok is. Meglátjuk, ez mennyire sikerül, ám ahogy korábban is elmondtam, nem olyan rossz ez a keret, ahogy azt a korábbi vezetőedző gondolta. Sajnos, nincs sok idő a felkészülésre, ezért sem megyünk edzőtáborba. Az edzések mellett több felkészülési mérkőzéssel készülünk a remélhetőleg eredményesebb tavaszi szezonra" – tette hozzá befejezésül Drescher Ottó.