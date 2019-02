NB II foci - Megkedvelték a góljaiért Lovrencsics Balázst az ETO szurkolói

Hamar a győri szurkoló kedvencévé vált Lovrencsics Balázs, az ETO újdonsült támadója. Nem csoda, hiszen a leigazolása óta három bajnoki mérkőzésen négy gólt szerzett. Egyet lőtt a ZTE-nek és a Monornak, kettőt pedig a Vasasnak.„Nagyon örülö , hogy gyorsan gólokkal tudtam meghálálni a bizalmat. Titkon ilyen kezdésre számítottam – mondja Lovrencsics Balázs. – A ésőbbiekben is szeretné jól játszani. Bízom benne, hogy ez a teljesítményem nemcsak pillanatnyi fellángolás volt, hanem kitart az idény végéig."A gólzsákokat mindenütt szeretik a csapat szurkolói, így a szimpatikusan futballozó Lovrencsics is szinte azonnal belopta magát a győri drukkerek szívébe.„Néhány ismerősöm már jelezte, illetve az ETO-n belül is többen mondtá , hogy a győri özönség megkedvelte a játékomat és a góljaimat. Ennek nagyon örülö és továbbra is minden meccsen azért fogok üzdeni, hogy ezt a szimpátiát és az eredményességet megőrizzem. A szurkoló szeretetét ugyanis folyamatosan ki kell érdemelni."Lovrencsics Balázs bátyja, Gergő a Ferencváros és a magyar válogatott tagja. Egy ideig mindketten a fővárosi klubban szerepeltek, ám Balázs távozása után is figyelemmel ísérik egymás pályafutását.„Csak annyi változott özöttünk, hogy én már győri zöld-fehérben futballozok – mondja mosolyogva Lovrencsics Balázs. – Gergő is örül, hogy jól sikerült a bemutatkozásom az ETO-ban. A mérkőzéseimre sajnos még nem tudott kijönni. Mi árnap játszunk, nekik pedig akkor többnyire edzésü van. Másrészt a ét kisgyermekkel nehezebben mozdul, de megígérte, ha legközelebb Budapesten lesz meccsünk, akkor ott lesz majd a lelátón."Az ETO árnap a Siófokot fogadja, amely a kiesés ellen üzd.„Természetesen győzelmet várok a csapattól, hiszen szeretnénk folytatni a jó sorozatot, és remélem, hogy ismét betalálok a kapuba. Azért jöttem Győrbe, hogy minél több sikerélményben legyen részem. Úgy érzem, ehhez most jó úton járunk" – említette végül a gólerős támadó.