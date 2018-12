NB II foci - Listavezetőként az NB I felé a Gyirmót

Igazán szép eredménnyel tette ünnepélyessé a Gyirmót FC Győr 25 éves jubileumát az NB II-es csapat: az élen telel a táblázaton, két ponttal megelőzve a ZTE-t és a Kaposvárt.



Az eltelt időszakot Szepessy László vezetőedző értékelte.



„A mi történetünk igazából az év elején, januárban kezdődött – mondja a gyirmóti vezetőedző. – A tulajdonosokkal és Hannich Péter sportigazgatóval együtt akkor állítottunk fel egy hosszabb távú tervet, amely az NB I-be való feljutást szolgálja. Ennek megfelelően igazoltunk már akkor is. A legfőbb célkitűzésünk az eredményesség mellett a verebesi játékfilozófia, szellemiség adaptálása a mai futballközegre alakítva. A tanulási folyamat január óta tart és a játékunkban még további finomításokra lesz szükség. Hazai pályán akadtak nehézségeink azokkal a gárdákkal szemben, melyek kizárólag a védekezést tartották szem előtt. Tavasszal is volt egy tizenhárom meccses veretlenségi sorozatunk, de akkor még hiányzott a játékunkból a kellő hatékonyság. Ezen kívántunk változtatni a játékoskeret megerősítésével. Úgy érzem, eddig sikerrel jártunk."



Az újonnan érkezettek a régiekkel karöltve aztán a nyártól ütőképes együttest alkottak Gyirmóton.



„Kontár fantasztikusan illeszkedett a társaságba, Szarka szinte berobbant az NB II-be, a két szélső támadónk: Heffler és Herjeczki hozta jó formáját, a játékmesterünk, Strestík pedig a másodvirágzását éli. Az itt maradottak közül Lázár, Széles, Szilvási alapember lett, Nagy P. megújult, Rusák pedig első osztályú kapussá nőtte ki magát. A céljaink eléréséhez a télen tovább akarjuk alakítani a játékoskeretünket. Vannak kiszemeltjeink valamennyi csapatrészbe. Erősíteni akarjuk a támadójátékunkat és a csapat tengelyét is. Egy régi nagy edző mondása szerint: az előrelépés érdekében cseréld ki a három legrosszabb játékosodat. Ennek függvényében így lesznek távozóink is."



A csapat tagjai ezekben a napokban a pihenőjüket töltik, az erőgyűjtést majd jövőre január 3-án kezdi meg a keret.



„Egyéni edzéstervet azért kaptak a játékosok és a mellükre szerelt műszerek majd megmutatják, ki hogyan teljesítette azokat – teszi hozzá mosolyogva Szepessy László. – Rövid idő áll rendelkezésre a február 3-i folytatásig, akkor a Balmazújvárost fogadjuk hazai pályán. Hasznosan szeretnénk eltölteni ezt az egy hónapot. Még nem dőlt el, hogy megyünk-e külföldi ed- zőtáborba, valószínű, Gyirmóton – ahol minden feltétel adott – pörgetjük végig ezt az egy hónapot. Gondot jelent viszont a megfelelő edzőpartnerek lekötése, mert a szomszédos országokból szinte minden együttes elutazik melegebb tájakra. Én azt vallom, 1983-ban az ETO-ban végig a kempingpályán alapoztunk, nyáron mégis megnyertük a bajnokságot. Ez az út járható napjainkban is."