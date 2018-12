NB II foci - Kikapott az ETO és a Gyirmót, győzött a Mosonmagyaróvár + nyilatkozatok

Budaörs–WKW-ETO FC Győr 3–1 (1–1) Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 200 néző. V.: Takács J.



Budaörs: Demjén – Menyhárt, Vincze Á., Kékesi, Tányéros – Kesztyűs (Csobánki, 76.) – Medgyes (Fejős, 56.), Czivtkovics, Lengyel B. Csiki (Sajbán Miklós, 56.) – Sajbán Máté. Szakmai igazgató: Bognár György.



ETO: Horváth T. – Vadász, Koszó, Vukaszovics, Kovács K. – Tajthy (Szánthó, 82.), Bagi, Jakab D. – Szimcso, Erdélyi L. (Mervó, 61.), Andrics. Vezetőedző: Király József.



Gsz.: Sajbán Máté (6., 56.), Lengyel B. (90.), ill. Jakab D. (15.).



6. p: Medgyes ugratta ki középen Sajbán Mátét, aki a bal alsó sarokba lőtt. 1–0

15. p: Erdélyi ment el a bal oldalon, majd középre passzolta a labdát Jakab elé, ő pedig a jobb alsó sarokba lőtt. 1–1.

25. p: Horváth T. ütötte ki Medgyes beadását, a labda a hazaiak csatára elé pattant, Medgyes ismételt, ám ezúttal a lécet találta telibe.

56. p: Bal oldali hazai akciót követően a vetődő Horváth Tamásról kipattant a labda, ám az érkező Sajbán Máté közelről a hálóba lőtt. 2–1.

90. p: Czvitkovics ívelte középre a labdát, Lengyel Béla pedig mindenkit megelőzve fejjel a kapuba csúsztatta azt. 3–1.

A helyzetek alapján akár döntetlennel is végződhetett volna a találkozó, ám míg a győri csatárok hibáztak, addig a tatabányai albérletben futballozó budaörsiek kihasználták az adódó lehetőségeket.



Bognár György: – Nem tudom, hogy nyertük meg ezt a mérkőzést... Az ETO minden tekintetben erősebb volt, jobban futballozott nálunk.



Király József: – Sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, de egy kivételével ki is hagytuk őket. Egy ilyen jó csapat, mint a Budaörs, ezt megbosszulja. Gyirmót FC Győr–Kaposvári Rákóczi FC 0–1 (0–1) Gyirmót, Alcufer Stadion, 320 néző. V.: Veizer.



Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási, Lázár P. (Présinger, 66.), Széles – Nagy P., Kontár (Horváth R., 56.) – Heffler N., Strestík, Herjeczki (Krebsz, 66.) – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.



Kaposvár: Pogacsics – Vachtler, Ur, Szabó A., Hadaró – Szakály, Hegedűs – Zsiga (Nagy J., 74.), Beliczky, Bíró D. (Tömösvári, 62.) – Rajczi (Nagy K., 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert.



Gsz.: Lázár P. (38., öngól).

Kiállítva: Varga P. (82.).



38. p: Bíró bal oldali beadása után középen Beliczky elé került a labda, de az őt keresztező és menteni szándékozó Lázár lábáról saját kapujának jobb oldalába került a labda. 0–1.

82. p: Varga P. lerántotta a büntetőterületen belül az őt átjátszani szándékozó Tömösvárit, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt és kiállította a győri védőt. A büntetőt Beliczky ballal középre lőtte, de a jobbra vetődő Rusák kitűnő reflexmozdulattal bal lábbal szögletre mentett.

Az első negyedórában két helyzetet is elpuskázott a Gyirmót. Előbb Kontár lőtt a jobb felső sarok fölé, majd Strestík fejesét Pogacsics bravúrral tolta szögletre. Az első játékrész végén megszerezte a vezetést a Kaposvár. Szünet után továbbra is gyirmóti lehetőségek adódtak, de a kék-sárga támadók a döntő pillanatban rendre rossz megoldást választottak, vagy a kitűnő napot kifogó Pogacsics hiúsította meg gólszerzési törekvéseiket. A hajrában előbb Rusák tartotta meccsben csapatát, majd Heffler tört kapura, Vachtler buktatta, a jogosnak tűnő büntető helyett azonban a támadó kapott sárgát.

A Gyirmót második mérkőzését veszítette el öngóllal, így búcsúznia kellett a tabellán elfoglalt éllovas pozíciójától is.



Szepessy László: – Tudtuk, hogy szervezett csapat a Kaposvár, s ezt most is bizonyította. Helyzetkihasználásunkon nagyon sokat kell javítanunk, higgadtabban kell döntenünk a kapu előterében, ez a jövő egyik kiemelt feladata.



Waltner Róbert: – Nagyon elégedett vagyok, taktikailag fegyelmezetten, igazi csapatként működtünk. Sikerült idegenben revansot vennünk az éllovas ellen az első fordulóban elszenvedett vereségünkért.

Credobus Mosonmagyaróvár–Békéscsaba 1912 Előre 3–0 (2–0) Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Kovács J.



Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Vágó, Forgács, Darázs – Winkler A., Zsirai (Maly, 87.), Kovács Á., Eszlátyi (Stieber, 68.) – Szabó V. (Bartos, 84.) – Jelena. Vezetőedző: Tóth András.



Békéscsaba: Ribanski – Pilán (Máris, 43.), Nagy S., Vicián, Mészáros – Mezei, Király, Lustyik (Uram, 54.) – Hursán (Zahorán, 46.), Urbin, Szatmári. Vezetőedző: Boér Gábor.



Gsz.: Szabó V. (39., 44.), Kozma (70.).

Kiállítva: Ribanski (54.).

39. p: Eszlátyi bal oldali beadását a középen érkező Szabó V. a védőket megelőzve a hálóba passzolta. 1–0.

44. p: Winkler indította Jelenát a jobb oldalon, aki középre passzolt, Szabó V. ismét jókor érkezett, és higgadtan értékesítette a helyzetet. 2–0.

54. p: Ribanski a tizenhatoson kívül buktatta Eszlátyit, amiért a játékvezető kiállította a békéscsabai kapust, Uram állt a kapuba. A megítélt szabadrúgást Jelena lőtte kapura, a labda kipattant Uramról Zsirai elé, aki óriási helyzetben fölélőtt.

64. p: A vendégek jobb oldalról lőhettek szögletet, a beadásból Viczián a felső lécre fejelte a labdát.

70. p: Kovács Á. ugratta ki nagyszerű labdával a mélységből jobb oldalon felfutó Kozmát, aki a hosszú sarokba lőtt. 3–0.

A hazaiak végig türelmesen, szervezetten, taktikusan játszottak, így teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót, így visszavágtak az őszi vereségért.



Tóth András: – Nagyon türelmesen, okosan és nagy szívvel játszottunk. Büszke vagyok a csapatra, ismét megmutattuk, hogy több van bennünk, mint amit a helyezésünk mutat.



Boér Gábor: – Szégyellem magam a játékosok helyett is. Kiütközött játékoskeretünk minőségi hiánya. Amit az első tíz meccsen felépítettünk, azt az utolsó tíz mérkőzésen leromboltuk.