NB II foci - Kikapott a listavezető Gyirmót, nyert a Mosonmagyaróvár az ETO ellen - fotók+myilatkozatok

Credobus Mosonmagyaróvár–WKW-ETO FC Győr 2–0 (0–0)

Mosonmagyaróvár, 800 néző. V.: Nagy R.



Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Vágó, Forgács, Czár – Winkler, Zsirai (Darázs, 69.), Kovács Á. (Stieber, 34.), Eszlátyi – Szabó V. (Bartos, 80.) – Jelena. Vezetőedző: Tóth András.



ETO: Horváth T. – Kovács K., Koszó, Vadász, Völgyi – Vukasovic – Szimcsó, Jakab (Szánthó, 69.), Tajthy, Andrics – Erdélyi (Mervó, 61.). Vezetőedző: Király József.



Gsz.: Jelena (79., 93.).

48. p: Jelena bal oldali beadása után Winkler a felső kapufára passzolt, a kipattanó labdát Szabó Viktor óriási helyzetben fölélőtte.

52. p: Andrics cselezett a bal oldalról középre, lapos lövése centiméterekkel kerülte el a bal alsó sarkot.

79. p: Megszerezte a vezetést a hazai csapat: Szabó Viktor szerelte Koszót a vendégcsapat védőharmadában, középre passzolt Jelenához, aki aztán a léc alá bombázott. 1–0.

93. p: Jelena szerelte az ETO térfelén Tajthyt, majd távolról nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba. 2–0.

A két megyei csapat összecsapásán az ETO valamivel többet birtokolta a labdát, de nem bírt a határtalan lelkesedéssel küzdő mosonmagyaróvári csapattal, így a hazaiak hosszú nyeretlenségi sorozata szakadt meg az óvári szurkolók nagy örömére.



Tóth András: – Mérhetetlenül boldog vagyok, a csapat óriásit melózott. Ha ezen az úton tudunk továbbmenni, a tavasz még sok szép pillanatot hozhat számunkra.



Király József: – Gratulálok a hazaiaknak, megérdemelten nyerték meg a találkozót.



Gyirmót FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 0–1 (0–1)

Gyirmót, Alcufer Stadion, 375 néző. V.: Oláh.



Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási, Villám (Présinger, 49.), Széles – Nagy P., Kontár (Horváth R., 57.) – Krebsz, Strestík, Heffler – Sandal (Vólent, 74.). Vezetőedző: Szepessy László.



Nyíregyháza: Jova – Nagy J., Fodor F., Rubus, Forró – Ötvös, Polényi – Dragóner (Starosta, 85.), Rezes, Pekár – Daru (Hornyák, 67.). Vezetőedző: Lengyel Roland.



Gsz.: Villám (33., öngól).

33. p: Gyors vendégkontra végén Dragóner jobb oldali keresztpasszába a menteni szándékozó Villám tette bele a lábát, a labda pedig a kimozduló Rusák mellett a kapu bal oldalába pattant. 0–1.

A listavezető dolgát nehezítette, hogy három alapemberét kellett nélkülöznie, hiszen Szarka piros lap, Lázár sárga lapok, Herjeczki pedig sérülés miatt hiányzott.

A vendégek előtt adódott az első nagy lehetőség, de Daru helyzeténél még Rusák bravúrral tudott hárítani, nem így félórai játék elteltével. Szünet után próbált nagyobb hangsúlyt fektetni a támadójátékra a listavezető, de ez rendkívül sok hibával párosult, amikor viszont közelebb kerültek a hazaiak a fantasztikus napot kifogó Jova kapujához, az előnyük birtokában masszív védekezésre berendezkedő vendégek rendre meghiúsították a gólszerzési törekvéseket.



Szepessy László: – Sajnos a találkozó elején nem kaptuk el a játék ritmusát, szünet után már mi irányítottunk, de helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni. Többször tapasztaltuk már, hogy némely ellenfelünk feltüzelve érkezik hozzánk, ma is így volt. Mi sem vagyunk verhetetlen csapat, de vereségünk ellenére gratulálok a fiúknak az őszi bajnoki elsőséghez.



Lengyel Roland: – Nagyon fegyelmezetten, stabilan futballoztunk, az első játékrészben akár több góllal is vezethettünk volna, az utolsó húsz perc azonban csak a védekezésről szólt. Ne felejtsük el, hogy a Gyirmót a bajnokság egyik esélyese, s tőle hoztunk el most három pontot. Ismét bizonyítottuk, hogy a bajnoki tabella első felében van a helyünk, ezért a célért küzdünk.





További eredmények:



Vác FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0-0

Ceglédi VSE-BFC Siófok 3-3 (1-1)

Budaörs-Aqvital FC Csákvár 1-2 (1-2)

Kazincbarcika-Békéscsaba 1912 Előre 0-0

Soroksár SC-Kaposvári Rákóczi FC 0-3 (0-1)

Dorogi FC-Duna Aszfalt TVSE 4-0 (0-0)

Budafoki MTE-BSS Monor 3-2 (2-1)

Szombaton játszották: ZTE FC-Vasas FC 2-3 (0-1)