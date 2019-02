NB II foci - Kicsit az élvonalra is készül már a Gyirmót

„Kimondott cél feljutni az élvonalba, vagyis az első két hely valamelyikén végezni a másodosztályban" – fogalmazott határozottan az esemény elején Margitai Zoltán, a kék-sárgák klubigazgatója, aki hozzátette: szerinte minden adott ahhoz, hogy a gyirmóti együttes újra az NB I-ben szerepeljen.



„A tulajdonosok és a támogatók biztosítják az anyagi feltételeket, a stáb pedig a szakmai hátteret. Úgy gondolom, a keret alkalmas a feljutásra, sőt, arra is, hogy hosszú távon az NB I-ben szerepeljen. Ezért dolgozunk Gyirmóton, ahol ehhez igazítjuk fejlesztéseinket is. Immár fűthető a centerpályánk, s már az sem titok, hogy »kinőtt a földből« egy kollégium, amit a tervek szerint idén év végén át is adhatunk. Itt tudjuk majd elhelyezni a képzésünkön részt vevő labdarúgóinkat. Illetve az épület a későbbiekben hét, köztük addigra két fűthető pályával, fedett műfüves pályával, termálvizes medencékkel sporthotelként is üzemelhet.



Hannich Péter sportigazgató azt emelte ki, összeállt a csapat, s kicsit már az élvonalra is készülnek. Ennek szellemében érkezett az együttesbe a rutinos Lipták Zoltán, valamint a fiatal Kamarás György. Koltai Tamás esetleges leigazolásával kapcsolatban a sportigazgató annyit mondott, egyelőre nem született megállapodás a klub és a játékos között.



„Úgy állunk az első helyen, hogy a csapat még közel sem úgy játszik, ahogy mi szeretnénk, igaz, ennek lehetősége megvan a játékosokban. Sorsdöntő első hét találkozó vár ránk a szezon elején, de mindegyik meccsünkön megalkuvást nem tűrő támadójátékkal, győzelemre törekedve lépünk majd pályára" – tette aztán hozzá Szepessy László vezetőedző.



Tegnap egyébként kiderült, nem kell Gyirmóton a következő szezonig NB I-es meccsre várni. Az MLSZ tájékoztatása szerint ugyanis az Alcufer Stadionban rendezik meg február 23-án az OTP Bank Liga 22. fordulójában a Budapest Honvéd–MTK mérkőzést. A kispesti együttes a Bozsik Stadion felújítása miatt épp az MTK pályáján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezi hazai találkozóit, ezért kellett új otthont keresni a fővárosi rivális elleni összecsapásnak.