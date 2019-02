NB II foci - Ismét megtalálná önmagát az ETO új játékosa

Első mérkőzésén góllal mutatkozott be az ETO-ban Madarász Márk, aki a szezon végéig kölcsönbe érkezett az ETO-hoz. A tehetséges futballista karrierje Jánossomorjáról indult, s 16 évesen Gyirmóton mutatkozott be az NB II-ben, majd 2016-ban az NB I-ben is. A győri zöld-fehérekhez a Puskás Akadémiától egy zalaegerszegi félévet követően igazolt a bajnokság hátralévő részére.



Madarász Márk góllal mutatkozott be az ETO-ban. Fotó: Bertleff András „Örülök, hogy Győrbe jöhettem, nagyon vártam, hogy bemutatkozhassak a csapatban. Négy-öt nap után jó érzés volt gólt szerezni és úgy érzem, a játék sem ment rosszul. Még ismerkedem a társakkal, de mindenki pozitívan fogadott, szerintem nem lesz gond a beilleszkedéssel – fogalmazott a győriek újdonsült középpályása. – Egyre jobban játszik a csapat, az utolsó két meccsen nyertünk, előtte Zalaegerszegen is jól játszottunk és a jó szereplés összekovácsol bennünket. Remélem, a hátralévő fordulókban még előbbre tudunk lépni a tabellán."

A 23 éves játékos karrierje érdekesen alakult, de úgy érzi, kezd rátalálni régi önmagára.



„Szerencsés vagyok, hogy tizenhat évesen Sisa Tibornál bemutatkozhattam az NB II-ben. Igazából a folytatásban nem erre számítottam, hogy huszonhárom évesen még a másodosztályban játszom, de mikor Felcsútra igazoltam, megrekedt kicsit a karrierem. Az utóbbi fél évben szerencsére rendszeresen játszottam a ZTE-ben és elkezdtem újra felépíteni magam. Ez a mostani gól nagyon kellett az önbizalmamnak" – mondta Madarász.

A gyirmóti nevelésű játékos már azzal a gondolattal is barátkozik, hogy milyen érzés lesz a győri derbin zöld-fehérben játszani.



„Nekem is eszembe jutott már, hogy milyen lesz. Igazából ilyen a futball, bármi megtörténhet. Profi játékosoknak tudni kell jól kezelni az ilyen helyzeteket. Nagyon sokat köszönhetek a kék-sárgáknak és mindig jó visszaemlékezni rájuk, biztosan furcsa érzés lesz azon a meccsen játszani" – nyilatkozta a középpályás.

Madarász Márk pozitív a jövőt tekintve, s hasznos tagja lenne az ETO-nak az elkövetkezendő hónapokban.

„Mindenképpen rendszeres játéklehetőséget szeretnék kapni, hogy tovább építsem magam. Jó játékkal akarok segítségére lenni a csapatnak. Bizonyítanék magamnak és a társaknak is. Bízom benne, hogy a folytatás is a vasárnapihoz hasonló lesz – mondta a játékos, aki egy jó félév után akár maradna is a Rába partján. – Nyilván a vezetőkön és rajtam is múlik majd, ez a bajnokság végén kiderül. Egyelőre korai lenne erről beszélni."