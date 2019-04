NB II foci - Idegenben egy pontot szerzett a Gyirmót, győzött az ETO - fotók

Eredmények

Vác FC–Csákvár 1-1, Cegléd–Mosonmagyaróvár 1-1, Monor–Gyirmót FC Győr 3-3, Budaörs–Budafoki MTE 4-2. ETO FC Győr–Balmazújváros 2-0, Békéscsaba–Tiszakécske 1-2, ZTE FC–Kazincbarcika 1-0, Vasas–Soroksár 4-0, BFC Siófok–Dorog 1-1. Nyíregyháza–Kaposvári Rákóczi FC 1-0.

(1–0)ETO Park, 580 néző. V.: Gaál.ETO: Horváth T. – Kovács K., Koszó, Vukaszovics, Kalmár – Vaskeba, Bagi – Szimcsó (Szánthó R., 61.), Madarász (Petró, 68.), Andrics – Lovrencsics B. (Múcska, 89.). Vezetőedző: Herczeg Miklós.Balmazújváros: Verpecz – Kovács N., Papucsek, Bora, Király Á. – Biró (Ternován, a szünetben), Erdei, Pongrácz (Szabó B., 70.), Patvaros – Berki, Óvári (Kóródi, 74.). Vezetőedző: Toni Golem.Gsz.: Koszó (32.), Andrics (84.).26. p: Kalmár erőszakos labdaszerzése után Lovrencsics B.-t rántotta le Papucsek, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. Ezt követően a sértett jobbal a bal oldali kapufára lőtt. 32. p: Madarász kanalazta vissza a labdát az alapvonal közeléből, a rövid saroknál érkező Koszó pedig 6 méterről ballal kapásból a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0. 36. p: Bagi lőtt középről 15 méterről jobbal, Verpecz bravúrral hárított, a kipattanóból Lovrencsics B. a jobb oldali kapufára fejelt. 84. p: Lovrencsics B. kitűnő csellel tört kapura, majd önzetlenül az érkező Andrics elé játszott, aki tíz méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. 2–0.Herczeg Miklós: – Örömteli, hogy amit a héten gyakoroltunk, azt az első játékrészben maradéktalanul viszontláttam. Ekkor eldönthettük volna a mérkőzést. Szünet után új erőre kapott a vendégcsapat, de szerencsére ebből a szorításból is ki tudtunk jönni.Toni Golem: – Egy figyelmetlenség miatt kerültünk hátrányba, majd a szünet után taktikát váltottunk. A második gól megpecsételte sorsunkat.(0–2)Hévízi út, 200 néző. V.: Lovas.Monor: Bozsó – Bori, Fülöp N., Asztalos, Farkas N. – Peszmeg (Hunya, a szünetben), Lázár Zs. (Szabó D., 75.) – Palincsár, Szuhodovszki (Haragos, 83.), Szerencsi – Tóth B. Vezetőedző: Horváth Dávid.Gyirmót: Rusák – Varga, Lipták, Szilvási, Széles – Lázár P., Nagy P. – Herjeczki (Kamarás, 80.), Strestík (Présinger, 53.), Heffler N. (Villám, 90.) – Szarka. Vezetőedző: Hannich Péter.Gsz.: Bori (52.), Hunya (57.), Farkas N. (92.), ill. Hefler N. (13.), Szarka (35.), Nagy P. (73.).Kiállítva: Asztalos (12.), ill. Lázár P. (61.).12. perc: Asztalos lerántotta a gólhelyzetben lévő Szarkát, ezért kiállította a játékvezető. 13. perc: Heffler N. végzett el szabadrúgást 18 méterről középről, s ballal parádés gólt lőtt a monori kapu bal oldalába. 0–1. 35. Lipták emelte a labdát Szarka elé, aki kilépett középen a védők közül és 8 méterről hibázott. 0–2. 52. perc: Bori elemi erővel lőtt a kapuba. 1–2. 57. perc: Szöglet után Hunya 4 méterről a kapuba fejelte a labdát. 2–2. 61. perc: Lázár P. megrúgta Tóth B.-t, és ezért megkapta a második sárga, majd a piros lapot is. 69. perc: Szarka lövése után a kapufáról vágódott le a labda. 73. perc: Szakát buktatta Lázár Zs.-t a 16-oson belül, a büntetőt Nagy Patrik végezte el és nem hibázott. 2–3. 92. perc: Farkas N. úgy ment át a gyirmóti védelmen, mint kés a vajon, majd 8 méterről a kapuba lőtt. 3–3.Horváth Dávid: – A második játékrészben emberfeletti teljesítményt nyújtott a csapat.Hannich Péter: – A Monor a második félidőben, egy Lovassal jobban lovagolt.(1–0)Cegléd, 150 néző. V.: Szilágyi S.Cegléd: Mursits – Wild, Farkas, Preklet, Fejes – Ágoston, Sigér, Lukács (Szilágyi, 64.), Oldal (Csirmaz, 71.) – Földi, Olasz. Edző: Schőn László.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Sziklási, Forgács, Németh – Bakos (Bartos, 71.), Zsirai, Kovács Á. (Szabó V., a szünetben), Nagy I., Eszlátyi – Jelena (Winkler A., félidőben). Edző: Király József.Gsz.: Sigér (40.), ill. Nagy I. (60.).Kiállítva: Földi (55.).40. p: Sigér mintegy 14 méterről a kapuba bombázta a labdát. 1–0. 55. p: Földi nyújtott lábbal rácsúszott Winkler A. lábára, amiért a játékvezető azonnal kiállította. 60. p: Eszlátyi lőtt 16 méterről kapura, a lövésbe még Nagy I. is beleért, így a labda a bal alsó sarokba pattant. 1–1.A második félidőben, a kiállítást követően a vendégcsapat nagy fölényben játszott, sorra vezette támadásait, de ezekből csak egyet tudott kihasználni. Így maradt a döntetlen, ami egyik csapatnak sem jó.Schőn László: – Kihoztuk a maximumot ebből a mérkőzés- ből, hiszen sokáig emberhátrányban játszottunk.Király József: – Küzdelmes mérkőzésen az első félidőben a Cegléd, a második félidőben mi álltunk közelebb a győzelemhez.