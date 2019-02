NB II foci - Győzött az ETO, ikszelt a Gyirmót és a Mosonmagyaróvár - fotók+nyilatkozatok

(0–0)Győr, ETO Park, 570 néző. V.: Berényi.ETO: Horváth T. – Kovács K., Tar, Vukasovics, Völgyi – Vaskeba, Bagi – Andrics, Tajthy (Szalánszki, 60.), Szimcsó – Lovrencsics B. Vezetőedző: Király József.Monor: Bozsó – Sági, Fülöp, Tóth F., Farkas N. – Asztalos (Peszmeg, 74.), Lázár – Bori, Palincsár, Szuhodovszki (Szabó D., 80.) – Hamar Á. (Tóth B., 58.). Vezetőedző: Horváth Dávid.Gsz.: Szimcsó (61.), Lovrencsics B. (74.), ill. Farkas N. (56.).56. perc: Látványos bal oldali Bori–Farkas N. összjátékot követően utóbbi az alapvonal közeléből 8 méterről ballal, nagy erővel a jobb felső sarokba lőtt, a labda Horváth T. kezéről pattant a hálóba. 0–1.61. perc: Vaskeba adott mintaszerű labdát a balösszekötő helyén kilépő Szimcsó elé, aki az átvétel után jobbal 8 méterről a bal alsó sarokba lőtt. 1–1.74. perc: Andrics jobb oldali beadását követően a hosszú saroknál érkező Lovrencsics B. 4 méterről a kapu bal oldalába fejelt. 2–1.Az ETO a vártnak megfelelően kezdeményezően lépett fel, már 5 perc elteltével előnyt szerezhetett volna, de Andrics nagy helyzetből a kapu mellé lőtt. Fél óra elteltével a vendégek is veszélyeztettek.Szünet után Tajthy emelt nagy helyzetből közelről Bozsó kezébe, míg a másik oldalon váratlan gól született. Öt perc múlva a villámléptű Szimcsó egalizálta az eredményt, majd Lovrencsics B. kitűnő fejesével a zöld-fehérek megszerezték a győzelmet.Feledhető első félidőt követően szünet utáni lelkesebb játékával az ETO otthon tartotta az értékes pontokat.Király József: – Jól kezdtük a mérkőzést, két lehetőségünk is volt a gólszerzésre. Utána elveszítettük az ütemet, szenvedőssé vált a játékunk. Megtapasztalhattuk, hogy nincsenek lefutott mérkőzések, a győzelemért minden csapat ellen meg kell szenvedni. Örülök, hogy fordítottunk, és szurkolóink támogatásának is köszönhetően fontos három pontot szereztünk.Horváth Dávid: – A vezető gólunkig stabil volt a játékunk. Utána alábbhagyott a koncentrációnk. Csalódott vagyok, rászolgáltunk volna a pontszerzésre.(1–0)Vác, 250 néző. V.: Kovács G.Vác: Halasi – Búrány, Görgényi, Szabó N., Hegedűs Cs. – Durso – Varga Sz., Tóth G., Csillag D., (Kákonyi 83.) – Zsolnai, Sóron (Murai, 79.). Vezetőedző: Horváth Károly.Gyirmót: Rusák – Varga P., Lipták, Szilvási, Széles (Sandal, 83.) – Lázár P. – Herjeczki (Kamarás, 63.), Koltai (Présinger, 57.), Strestík, Heffler N. – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Csillag D. (35.), ill. Sandal (85.).35. perc: Sóron ment el a jobb oldalon, laposan középre adta a labdát, az érkező Csillag D. pedig közelről nem hibázott. 1–0.85. perc: Szarka sarkalta a labdát Sandal elé, a csereként beálló csatár pedig kilőtte a bal alsó sarkot. 1–1.Megérezte az öt sárga miatt hiányzó Nagy P. és Kontár hiányát a Gyirmót. Mert bár a közelmúltban igazolt Koltai Tamás – első meccsét játszotta a Gyirmótban – és Lázár Patrik megpróbálta pótolni a középpályásokat, ám kevés sikerrel tették. Az első félidőben játékban és helyzetek tekintetében is jobb volt a hazai együttes.A második félidőre változott a játék képe, fölénybe került a Gyirmót, s bár helyzetek is adódtak, ám a labda csak nem akart túljutni a gólvonalon, pedig a végén már szinte öt csatárral futballoztak a vendégek. Aztán a nagy akarás eredménnyel járt, egyenlített a listavezető, így megőrizte helyét a tabella élén.Horváth Károly: – Sajnos nem bírtuk ki a gyirmóti nyomást, pedig csak öt perc volt hátra. Ám az is igaz, hogy helyzeteink alapján meg kellett volna nyerni a találkozót.Szepessy László: – Több negatív tényezővel is meg kellett küzdeni. Elsősorban a rendkívül rossz állapotban lévő pálya talajával. A második félidőben mindent megtettünk a sikerért, hogy miért nem sikerült, azon legalább ketten elgondolkodhatnának.(0–0)Tiszakécske, 500 néző. V.: Szilágyi.Tiszakécske: Molnár – Horváth A., Csáki, Tölgyesi, Batizi-Pócsi (Puskás, 62.), Mihály (Kirchner, 67.), Huszti, Gréczi G. (Gréczi M., 77.), Kardos, Kocsis, Sváb. Vezetőedző: Szabó István.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Forgács, Németh Á., Eszlátyi (Nagy I., 54.), Jelena, Vágó, Winkler (Kovalovszki, 71.), Gálfi, Kozma, Czár, Szabó V. (Debreceni, 64.). Vezetőedző: Tóth András.Gsz.: Mihály (49.), ill. Forgács (91.).Kiállítva: Kardos (29.), ill. Czár (43.), Vágó L. (61.).50. perc: Mihály lövése pattant meg egy vendégvédőn, a labda a kapuban kötött ki. 1–0.91. pec: Nagy bal oldalról lőtt szabadrúgásából Forgács fejelte a labdát a kapu bal felső sarkába. 1–1.Az első félidőben kigyenlített játék folyt. A második játékrészben a kiállítások miatt még több helyzet alakult ki a kapuk előtt.Szabó István: – Vezetésünk után le kellett volna zárnunk a mérkőzést, csalódottak vagyunk.Tóth András: – Gratulálok a csapatomnak, óriásit küzdöttek, megérdemeltük az egy pontot.