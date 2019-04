NB II foci - Győzött az ETO és a Gyirmót - fotók a zöld-fehér sikerről

Végeredmények

Merkantil Bank Liga NB II, 30. forduló:

WKW-ETO FC Győr–Kaposvári Rákóczi 3–2 (2–0)Győr, ETO Park, 1320 néző. V.: Szőts.ETO: Horváth T. – Tóth D., Koszó, Vukaszovics, Kalmár (Szánthó, 74.) – Vaskeba, Bagi – Szimcsó (Kovács K., 51.), Madarász (Petró, 89.), Andrics – Lovrencsics B. Vezetőedző: Herczeg Miklós.Kaposvár: Slakta – Nagy J. (Borbély, szünetben), Ur, Szabó A., Fodor – Hegedűs (Bíró, 39.) – Nagy R., Nagy K. (Godzsajev, 79.), Beliczky, Tömösvári – Ádám. Vezetőedző: Waltner Róbert.Gsz.: Bagi (8.), Andrics (23., 77.), ill. Nagy R. (61., 11-esből), Ádám (89.).12. perc: Bagi jobbról, 8 méterről félfordulatból a kapu közepébe lőtt. 1–0. 23. perc: Andrics 16 méterről kapura lőtt, s a labda Hegedűst érintve a jobb sarokba vágódott. 2–0. 61. perc: Bíró átesett Vukaszovics lábán, a játékvezető pedig büntetőt ítélt, amelyből Nagy R. a bal felső sarokba emelte a labdát. 2–1. 77. perc: Villámgyors Lovrencsics–Szántó–Madarász adogatás végén az átívelésből Andrics a bal oldalról egy csel után a jobb sarokba továbbított. 3–1. 89. perc: Horváth kapus túl sokáig tartogatta a labdát, a játékvezető közvetett szabadrúgást ítélt 15 méterre a kaputól. Nagy R. legurításából Ádám a lábak között talált a hálóba. 3–2.Az első játékrész mozgalmas, jó iramú küzdelmében a zöld-fehérek többgólos előnyt is szerezhettek volna. Nem sikerült, ezért is alakult izgalmasabbra a folytatás, mert a Rákóczi gyakorlatilag kétszer is talált góllal szépített. Az ETO győzelme NB I-be igyekvő ellenfelével szemben így is dicséretes.Herczeg Miklós: – Éreztem, hogy több van a csapatban az eddig látottaknál és ezt meg is mutatta a mai mérkőzésen. Ha az időnkénti görcsből szabadulni tudunk, még többre is képesek lehetünk.Waltner Róbert: – Csalódott vagyok, nem értem csapatom első félidei játékát. Sokan hiányoznak, ezt megéreztük. A három kapott gól fegyelmezetlenségre utal.(0–1)Mosonmagyaróvár, 300 néző. V.: Radványi.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Sziklási, Vágó, Darázs – Bartos (Nagy I., 55.), Zsirai (Bakos, 65.), Kovács Á., Eszlátyi – Szabó V. (Gálfi, 69.), Jelena. Vezetőedző: Tóth András.Budafok: Kovács Z – Végh, Vaszicsku, Kheisz, Kirják – Vass, Oláh – Kercsó, (Farkas, 90.) Kulcsár (Pölöskei, 73.), Vankó (Veszelinov, 81.) – Kovács D . Vezetőedző: Csizmadia Csaba.Gsz.: Kovács D. (22., 89., mindkettőt 11-esből).22. perc: A hazai védők saját tizenhatosuk előtt eladták a labdát, így Kulcsár indította Kovács D.-t, akit Darázs buktatott a büntetőterületen belül. A játékvezető 11-est ítélt, amit a sértett biztosan értékesített. 0–1.43. perc: Bartos ugrott ki középen, a bal sarokba lőtt, de a partjelző lest jelzett, így a találat érvénytelen volt.87. perc: Ismét óriásit hibázott a hazai védelem, újra saját védőharmadban adták el a labdát a mosonmagyaróváriak. A labda Kercsó elé került, akit Bakos buktatott, újabb büntető. Kovács másodszor sem hibázott. 0–2.A hazai csapat pontatlanul, rengeteg hibával játszott. A második félidőben enyhe fölényt tudott ugyan kiharcolni, sorozatban érkeztek a beadások, szögletek a vendégkapu elé, de ezeket a budafoki védők biztosan hárították.Végül az utolsó percekben ismét hatalmasat hibázott a hazaiak védelme, így a Budafok örülhetett.Csizmadia Csaba: – Profi módon hozta le a mérkőzést a csapat. Úgy látjuk, kiléptünk az árnyékunkból.Tóth András: – Szégyellem magam a csapat teljesítményéért.Ceglédi VSE–Gyirmót FC Győr 0–4 (0–2)Cegléd, 500 néző. V.: Ducsai.Cegléd: Mursits – Wild (Csirmaz, 84.), Póti (Fejes J., 64.), Preklet, Farkas A. – Pallagi – Rétyi T., Varjas (Földi, a szünetben), Sigér Á., Oldal – Olasz D. Vezetőedző: Schőn László.Gyirmót: Rusák – Krebsz (Varga P., 68.), Lipták, Szilvási, Présinger – Kontár, Lázár P. – Herjeczki (Kamarás, 81.), Nagy P., Sandal (Heffler N., 64.) – Szarka. Vezetőedző: Hannich Péter.Gsz.: Lipták (10.), Lázár P. (24.), Szarka (76.), Nagy P. (84.).10. perc: Szabadrúgáshoz jutott a Gyirmót. Nagy P. ívelte előre a labdát, a magasra felugró védő, Lipták pedig a hálóba fejelte. 0–1. 24. perc: Présinger végzett el szögletet a jobb oldalról. A labda Szarkához került, akinek a közeli lövése a védőkről a bal oldalon érkező Lázár elé pattant, ő pedig három méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. 0–2. 76. perc: Gyirmót végezhetett el szabadrúgást 25 méterre a hazaiak kapujától. Nagy P. állt a labda mögé és beívelése után Szarka a jobb felső sarokba fejelt. 0–3. 84. perc: Herjeczki, Heffler N. jobb oldali összjátékot követően a bizonytalankodó hazai védő hibája után Nagy P. elé került a labda, aki 4 méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. 0–4.Úgy tűnik, apró botladozás után a Szepessy László vezetőedzőtől megváló Gyirmót FC visszatalált a helyes útra. Még akkor is, ha a kiesőjelölt otthonában megnyert mérkőzésen a gólok többsége szögletből és szabadrúgások után született.Schőn László: – Amíg az ilyen csatákban így végezzük ki saját magunkat, addig minden mérkőzést el fogunk veszíteni. Nem tudunk koncentrálni a pontrúgásoknál.Hannich Péter: – Az elmúlt hetek negatív szériája után nagyon örülünk, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni. Győzelmi kényszerben érkeztünk ide, annak érdekében, hogy a pozíciónkat megtartsuk. Az egész csapatnak és a stábnak is gratulálok.Az éllovas Zalaegerszeg magabiztos győzelmet aratott vasárnap, így négy ponttal vezeti a tabellát a labdarúgó NB II-ben. A zalaiak a hatodik helyezett Soroksár ellen nem számíthattak könnyű mérkőzésre, ám végül fölényesen, 3-0-ra győztek.Ritkán látható gólzáporos meccset játszott a Vasas és a Vác. A félidőben a vendégek még 2-1-re vezettek, a fordulás után pedig két gólt is szereztek, mégis simán kikaptak, mivel az angyalföldi gárda hatszor talált be a kapujukba a második 45 percben.Vasas FC-Vác FC 7-4 (1-2)Aqvital FC Csákvár-Duna Aszfalt TVSE 0-0Békéscsaba 1912 Előre-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0ZTE FC-Soroksár SC 3-0 (1-0)BFC Siófok-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-0 (0-0)Budaörs-Kazincbarcika 1-2 (1-0)BSS Monor-Dorogi FC 2-2 (1-1)Az állás: 1. Zalaegerszeg 63 pont, 2. Gyirmót 59, 3. Kaposvár 56.