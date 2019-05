NB II foci - Győzelemmel ünnepelt az ETO Győrben - fotók, nyilatkozatok

WKW ETO FC Győr - Credobus Mosonmagyaróvár 2-0 (0-0)

Sikeres volt a családi nap

Merkantil Bank Liga NB II., 38. fordulóGyőr, ETO ParkVez.: Szilasi (Kóbor, Huszár): Gyurákovics (Keserű 90+2. perc) - Kalmár, Vashkeba, Bagi, Múcska (Szánthó 69'), Szimcso, Tar, Vukasovic, Kovács K., Lovrencsics, Madarász (Vitális 83').Somogyi - Forgács, Zsirai, Eszlátyi, Kovács Á., Vágó (Darázs 56'), Bakos (Kovalovszki 73'), Szabó V., Szalka (Winkler 56'), Czár, Sziklási.Sárga lap: Szimcso (48'), ill. Vágó (24'), Szalka (54'), Czár (61').Gólszerző: Szimcso (63'), Tar (75')Herczeg Miklós: – Hatalmas gratuláció a csapatnak, hiszen a mi stábunk ideje alatt a kilenc mérkőzésen olyan statisztikát ért el, ami egy bajnoki cím megszerzéséhez is elegendő lenne, miközben több fiatal játékost beépítettünk a csapatba. Erre büszke lehet a klub. Köszönöm a munkát segítőmnek, Tuifel Péternek, a két hónapos sikeres időszak nagyrészt az ő szakmai munkájának köszönhető.Király József: – Örülök, hogy az ETO edzője lehettem korábban. Köszönöm mindenkinek, aki segítette a munkámat, és kívánom, hogy a következő szezontól mindkét csapat egy osztállyal feljebb szerepeljen.Színes programokkal készültek a patinás győri klub szervezői a csapat szurkolóinak a családi napon. Az ETO 115. születésnapja alkalmából szervezett ünnepen már kora délelőtt kinyitották az ETO Park kapuit és egész nap várták a csapat szimpatizánsait. A „vidámparkban" trambulin, kisvasút, ugrálóvár és az ország legnagyobb footdartstáblája várta a résztvevőket, de számos sportos programon is kipróbálhatták magukat a szurkolók. Az esemény sztárvendége a győri születésű énekes, Freddie volt, aki büszkén vállalta a gyerekek védnöke szerepét.„Hiába élek már hat éve Budapesten, amíg élek, győri leszek. Mindig nagyon fontosnak tartom, mikor hazahívnak. Mindegy, milyen oknál fogva, de még semmi ehhez hasonlót nem utasítottam vissza. Fontos nekem a város, hiszen itt nőttem fel és rengeteget kaptam tőle, amit nem szeretnék elfelejteni. Emiatt óriási örömmel mondtam igent – fogalmazott Fehérvári Gábor Alfréd. – Amit nem gondoltam át előtte, milyen kötelezettségeim vannak, így másfél órát sikerült aludnom, mert hajnalban értünk haza Izraelből az Eurovíziós Dalfesztiválról, amelyen kommentátorként vettem részt. A meccsből így sajnos sokat nem láttam, de a legfontosabb az atmoszféra volt és a miliő, ami ezt a napot körülvette. Megvolt a pontos menetrend, de semmi nem úgy alakult. Az emberek csak jöttek, mi pedig sodródtunk az árral, ahogy azt kell. Együtt énekeltünk a szurkolókkal, felköszöntöttük az ETO-t, és szerintem nagyszerű dolog, hogy nagyjából olyan idős klubunk van, mint a nagy angol egyesületek. Bízom benne, néhány éven belül ismét régi fényében tündököl majd az ETO és visszakerül méltó helyére. Örülök, hogy itt lehetek" – mondta a népszerű győri előadó.Pozitív érzései voltak a nap kapcsán és optimistán értékelt Soós Imre, az ETO FC ügyvezetője is, aki hálás volt munkatársainak a szervezésért.„Nagyon jó munkát végeztek a kollégák. Örülök, hogy szép számban látogattak ki a családok a rendezvényre. Nyilván ennek a hozadéka, hogy sok néző jött el a mérkőzésre is. Nagyon örültünk Mányi József tulajdonossal, hogy ilyen létszámú szurkolótábor volt a találkozón, és dicséretes, ahogy a csapathoz álltak. Remélem, a következő szezonra sikerül olyan gárdát összerakni, amely komolyabb célokért is küzdhet" – fogalmazott.