NB II foci - Felkészülési meccsek: patinás csapatot győzött le a Gyirmót

Gyirmót FC Győr–Spartak Trnava 2–0 (2–0 )

Gyirmót, 150 néző. V.: Horváth T.



Gyirmót, I. félidő: Rengel – Krebsz, Lipták, Villám, Présinger – Kontár – Szegi, Gelencsér Gy., Nagy P., Heffler – Horváth R. II. félidő: Pálfi – Villám, Lipták, Lázár – Kontár – Herjeczki, Strestík, Nagy P., Heffler – Szarka, Kamarás. Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Lipták (4.), Présinger (19.).

Az ötszörös szlovák bajnok nagyszombati gárdát – amely a közelmúltban az Európa Liga csoportkörében a Fenerbahce és az Arsenal ellen is győzelemnek örülhetett, bár jelenleg csak a szlovák élvonal hetedik helyén tanyázik – győzte le a Gyirmót. A kék-sárgák agilis játékkal rukkoltak ki az első félidőben, többször is veszélyt jelentettek a hazai támadók a vendégkapura, sőt, Lipták szép fejes góljával, majd Présinger pontos lövése utáni találatával kétgólos előnnyel vonulhattak pihenőre.



Szepessy László: – Nagyon örülök a látottaknak, hiszen sok olyan dolgot kaptunk vissza a mérkőzésen, amit rendszeresen gyakorolunk az edzéseken. Öröm látni, hogy fokozatosan fejlődik a csapat játéka, ami most az eredményben is megmutatkozott, hiszen egy agresszív, gyors futballt játszó szlovák együttest sikerült legyőznünk. Hiszem, hogy jó úton haladunk.



Pápai Perutz-WKW–ETO FC Győr 0–2 (0–1)

Pápa, 100 néző.



Perutz FC: Szigeti – Nagy T., Dóczi, Tiba – Bohner, Iványi, Baldauf, Böröczky – Ivancsics – Vallejos, Szabó Zs. Csere: Dokter, Nagy B., Jurik, Császár, Füleki, Mogyorósi, Szabó B., Bognár. Vezetőedző: Rozmán László.



ETO: Gyurákovics (Keserű, 63.) – Tóth D., Tar (Koszó, 46.), Vadász (Csendes, 46.), Völgyi – Vukaszovics (Bagi, 46.), Vaskeba, Andrics (Tajthy, 46.) – Szimcsó, Jakab, Szánthó R. (Kovács K., 46.). Vezetőedző: Király József.



Gsz.: Andrics (8.), Jakab (47.).

Az ETO-ban csereként szerepelt a dabasi Csendes Péter, de végül nem kap szerződést. A vendégeknél ezúttal pihent Horváth kapus, hiányzott Erdélyi, akit még tavaly az utolsó bajnoki fordulót követően operáltak meg és egy hét múlva kezdheti el a labdás edzéseket, Mervó szintén sérült volt, jelenleg rehabilitációs munkát végez.



Rozmán László: – Ahhoz képest, hogy az első edzőmeccsünk volt, jól játszottunk. Egyetlen problémánk, hogy sajnos a támadózónában elfogyunk, ezen dolgoznunk kell a folytatásban.



Király József: – Ezen a mérkőzésen tompábban, fáradtabban, elég pontatlanul játszottunk. Egy hét alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk, pozitívum azonban, hogy szereztünk két gólt és nem kaptunk egyet sem.



Dorog–Credobusz Mosonmagyaróvár 1–2 (1–0)

Sárvár. V.: Derdák.



Mosonmagyaróvár: Somogyi (Heinrich, 46.) – Kozma (Maly, 46.), Debreceni, Vágó (Sziklási, 46.), Németh Á (Hécz, 46.) – Gálfi (Szalka, 60.), Kovalovszky – Lőrincz (Bartos, 60.), Kovács Á. (Pratsler, 46.), Eszlátyi (Nagy L., 60.) – Szabó V. (Jelena, 46.). Vezetőedző: Tóth András.



Gsz.: Dlusztus (18.), ill. Pratsler (59.), Maly (84.).

A Mosonmagyaróvárból sérülés miatt hiányzott Bakos Bence, Darázs Péter, Forgács András, Zsirai Martin, Czár Richárd és Winkler András.



Próbajátékosként szerepelt Pratsler Benjamin, aki Honvéd-nevelés, de legutóbb Németországban futballozott az Union Fürstenwalde színeiben.