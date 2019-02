NB II foci - Félbeszakadt a Zalaegerszeg és a Győr mérkőzése, kikapott a Mosonmagyaróvár

ZTE–WKW-ETO FC Győr 1–1 - félbeszakadtZalaegerszeg, 1574 néző. V.: Pillók.ZTE: Zöldesi – Bolla, Lesjak, Devecseri, Bedi – Kocsis G, Kiss M. – Babati (Madarász M., a szünetben), Grumics, Barczi – Bobál G. Vezetőedző: Dobos Barnabás.ETO: Horváth T. – Kovács K., Tar, Vukasovic, Völgyi – Bagi, Vaskeba – Petró (Tajthy, a szünetben), Szimcsó, Andrics – Lovrencsics B. Vezetőedző: Király József.Gsz.: Bobál G. (27.), ill. Vukasovic (31.).27. p: Barczi ívelte a labdát a győri védők mögé, Bobál G. a bal oldalon kilépett és ballal látványosan emelt a fölöslegesen kifutó Horváth T. fölött a hálóba. 1–0.31. p: Völgyi végzett el szabadrúgást a ZTE térfelének közepéről. Jól ívelt a kapu elé, a labda Vukasovic elé pattant, ő pedig estében közelről a jobb alsó sarokba lőtt. 1–1.Szép góllal szerzett vezetést a hazai együttes, ám az ETO egy szabadrúgás után egyenlített. A második félidőre balesetveszélyessé vált a felázott talaj és Pillók Ádám játékvezető az 51. percben félbeszakította a játékot.A meccs krónikájához tartozik, hogy a bemelegítésnél megsérült az ETO új szerzeménye, Kovács Alan, a helyén a Haladástól igazolt Petró kezdett.A folytatás időpontjáról az MLSZ versenybizottsága dönt, de az is elképzelhető, hogy a pályán kialakult eredményt hagyják jóvá.Credobus Mosonmagyaróvár–Kaposvári Rákóczi 0–1 (0–0)Mosonmagyaróvár, 400 néző. V.: Oláh.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kovalovszki (Szalka, 46.), Vágó, Forgács, Németh Á. – Maly (Szabó V., 53.), Gálfi – Kozma, Nagy I. (Zsirai, 73.), Eszlátyi – Jelena. Vezetőedző: Tóth András.Kaposvár: Slakta – Vachtler, Ur, Szabó A., Hadaró – Szakály, Hegedűs – Zsiga (Nagy R., 46.), Beliczky (Nagy K., 77.), Tömösvári (Borbély, 90.) – Ádám. Vezetőedző: Waltner Róbert.Gsz.: Ádám (49.).49. p: Ádám lépett ki középen és közelről a jobb alsó sarokba lőtt. 0–1.Az első félidőben egy-egy helyzet maradt ki mindkét oldalon. A folytatásban nagy védelmi hibából vezetést szerzett a vendégcsapat. A kapott gól után a hazai együttes is vezetett ígéretes támadásokat, de egyenlítenie nem sikerült.Tóth András: – Nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt. Ma játékban gyengébben teljesítettünk, de méltó ellenfelei voltunk az élmezőnyhöz tartozó Kaposvárnak. A döntetlen igazságosabb lett volna.Waltner Róbert: – Ilyen mérkőzésre számítottunk és készültünk. A hazai csapat fegyelmezetten játszott, nagyon nehéz volt ellene.1-1-es állásnál, a pálya alkalmatlansága miatt az 51. percben félbeszakadtSoroksár SC-Vác FC 3-0 (1-0)Kazincbarcika-Duna Aszfalt Tiszakécske 5-0 (3-0)Budaörs-Nyíregyháza Spartacus FC 3-2 (2-1)Ceglédi VSE-Békéscsaba 1912 Előre 0-4 (0-3)BSS Monor-Aqvital FC Csákvár 2-2 (1-2)Vasas FC-BFC Siófok 0-2 (0-1)Dorogi FC-Budafoki MTE 2-1 (1-1)1. Gyirmót FC 46 pont/22 mérkőzés,2. Kaposvár 44/22,3. Zalaegerszeg 41/21

A Gyirmót FC hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Balmazújváros csapatát a labdarúgó NB II vasárnapi, 22. fordulójában, ezzel ismét a tabella élére állt.

A BFC Siófok 2-0-ra győzött a Vasas FC vendégeként a labdarúgó NB II vasárnapi, 22. fordulójában az újpesti Szusza-stadionban.A fővárosiak négy győzelem után első alkalommal veszítettek pontokat a november közepén kinevezett vezetőedző, Szanyó Károly irányításával.A hazai meccseit Tatabányán játszó Budaörsi SC 3-2-re legyőzte a Nyíregyházát, amely Rubus Tamás kiállítása miatt a teljes második félidőt emberhátrányban töltötte.Az újonc Kaposvári Rákóczi folytatta ősszel megkezdett remek sorozatát, ugyanis a téli szünetben igazolt csatár, Ádám Martin találatával 1-0-ra nyert Mosonmagyaróváron, ezzel sorozatban hetedik meccsén maradt veretlen.

Vasárnap a 22. fordulóval, s egyben az első tavaszi játéknappal folytatódik a Merkantil Bank Liga 2018–2019-es idénye.

(Gyirmót, Alcufer Stadion, 17.00)A listavezető Szalánszki Gergőről és Vólent Richárdról mondott le; érkezett két játékos, Kamarás György éppen Balmazújvárosból és a korábbi válogatott hátvéd, Lipták Zoltán Diósgyőrből.A vendégek nagyon nehéz őszön vannak túl, az idény elmúlt, a gondok sora nem. A 2018 tavaszán még az OTP Bank Ligában szereplő gárda a tizennyolcadik a Merkantil Bank Liga tabelláján.Bódis Norbert, Farkas Norbert, az említett Kamarás György, Peszmeg Viktor, Schmid Máté, Szalai András, Szilágyi Szebasztián és Zaha Dániel távozott, érkezett két fiatal, Király Ákos és Kovács Nikolasz a Bp. Honvéd akadémiájáról, valamint a III. Kerülettől Szabó Bátor.(Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 18.00)A második helyen álló egerszegieknél viszonylag nagy volt a mozgás télen. Bobál Gergely (Csákvár), Bolla Bendegúz (Mol Vidi FC), Farkas Balázs (MTK), a korábbi válogatott kerettag Kocsis Gergő (MFK Karviná) és Miroszlav Grumics (Haladás) érkezett. Horváth Krisztofer, Kulcsár Kornél, Kovács Zoltán és Szasa Popin távozott.Az ETO a tizedik helyen tanyázik 27 ponttal.Minden távozó játékosa (Baracskai Roland, Debreceni András, Hamar Ádám, Koltai Tamás és Magasföldi József) élvonalbeli rutinnal is rendelkezik, Koltai bajnok és válogatott is volt.Az érkezők: Alan Kovác (FC DAC 1904), Lovrencsics Balázs (Ferencváros), Petró Balázs (Haladás), Szalánszki Gergő (Gyirmót) és a kárpátaljai Vaszil Vaskeba (Szevljus Vinohradiv)(Mosonmagyaróvár, MTE-1904 Sporttelep, 14.00)A hazai csapat az utolsó négy őszi fordulóban veretlen maradt, de így is az utolsó előtti helyen áll a tabellán, igaz, csupán kétpontnyira a bennmaradást jelentő tizenhetedik helytől.A télen négyen távoztak (Kapacina Valér, Katona Károly, Stieber András, valamint kölcsönszerződése lejártával Kovács Botond), ellenben érkezett öt játékos, köztük a korábbi válogatott, junior-vb-bronzérmes Debreceni András, aki legutóbb az ETO tagja volt.További új szerzemények: Gálfi László (III. Kerületi TVE), Kovalovszki Máté (Haladás), Nagy István (Dorog) és Németh Ádám (Szolnok).A Rákóczi a második helyezett ZTE-vel azonos pontszámmal harmadik, bravúros ősz volt ez egy újonctól. A gárda a korábbi élvonalbeli játékossal, Ádám Martinnal erősödött.SOROKSÁR SC–VÁC FC(Soroksár, Szamosi Mihály Sporttelep, 14.00)KAZINCBARCIKA BSC–DUNA ASZFALT TISZAKÉCSKEI VSE(Putnok, Várady Béla Sportközpont, 14.00)CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–KAPOSVÁRI RÁKÓCZI(Mosonmagyaróvár, MTE-1904 Sporttelep, 14.00)BUDAÖRS FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC(Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 14.00)CEGLÉDI VSE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE(Cegléd, Zsengellér Gyula Sporttelep, 14.00)BSS MONOR–AQVITAL FC CSÁKVÁR(III. Kerületi TVE utánpótlásképző központ, 14.00)VASAS FC–BFC SIÓFOK(Újpest, Szusza Ferenc Stadion, 14.00)DOROGI FC–BUDAFOKI MTE(Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, 14.00)