NB II foci - ETO: két újabb játékos érkezett

Szurkolói ankét



Az ETO FC csütörtökön 18 órakor szurkolói ankétot tart az ETO Park Hotelben. Ezen részt vesz Mányi József, a klub tulajdonosa is.

Az eddig Gyirmóton szerepelt és szabadon igazolhatóvá vált Szalánszki Gergő másfél évre kötelezte el magát a zöld-fehérekhez. A 20 éves támadó középpályás korábban az Újpest, a Balassagyarmat és a Honvéd játékosa is volt. Gyirmóton 2017 nyara óta játszott.A Haladástól fél évre kölcsönbe érkező Petró Balázs szintén középpályás, magyar U18-as és U19-es válogatott is volt. A jelenlegi szezonban az OTP Bank Ligában és a Magyar Kupában is egy-egy mérkőzésen lépett pályára a Haladásban.