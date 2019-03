NB II foci - ETO, Gyirmót, Mosonmagyaróvár: nehéz meccsek a szerdai fordulóban

Soroksár–Credobus-Mosonmagyaróvár

Szamosi Mihály Sporttelep, 14.30. V.: Kovács G. P.



Nehéz a dolguk a Lajta-partiaknak a hétközi fordulóban.



„Rendkívül egységes és összeszokott Soroksárhoz utazunk. Biztosan motiváltak lesznek hazai pályán a hétvégi vereségük után. Ők a mérkőzés esélyesei, mi gyakorlatilag teher nélkül játszhatunk. Próbáltuk picit pihentetni a srácokat, frissen tartani őket, de a legideálisabb meccsritmus ez a szerda-vasárnap, ami a játékosoknak is jó" – fogalmazott az óváriak trénere, Tóth András.



BUDAFOKI MTE-WKW ETO FC GYŐR

Budafok, 19 ó. V.: Nagy R.



A Rába-partiak jó sorozatban vannak, legutóbbi négy győztes mérkőzésükön 13 gólt lőttek.



„Nehéz mérkőzésre számítunk. Az ellenfelünket láttam a Gyirmót elleni mérkőzésükön, látszott, hogy jó erőt képviselnek. Részünkről fontos, hogy az utóbbi hetek jó szériája után is a földön tudjunk maradni, de természetesen, mint eddig is, győzelemre fogunk játszani" – nyilatkozta Király József vezetőedző.

Oldalszalag-sérülése miatt hétfőn megműtötték Jakab Dávidot, aki tavasszal már nem léphet pályára. A többi sérült közül Völgyi Dániel a hétvégére talán már bevethető lesz, a télen igazolt Kovács Alan pedig a jövő héten kezdheti a labdás edzéseket.



Gyirmót FC Győr–Kazincbarcika

Alcufer Stadion, 19 ó. V.: Bogár.



A hétvégén a hajrában, megfordított mérkőzést követően újabb nehéznek ígérkező meccset játszik hazai pályán a Gyirmót.



„Készen állunk az előttünk álló feladatra, az őszi szezonban is jól jöttünk ki a szerda-vasárnap ritmusból. A Gyirmót elsősége motivációt jelent minden ellenfelünknek. Megint az lesz a kulcskérdés, hogy mikor tudunk gólt szerezni" – mondta a kék-sárgák edzője, Szepessy László.