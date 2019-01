NB II foci - ETO FC Győr: sok lehetőséget kapnak tavasszal a fiatalok, javítanának a szereplésen

Igen, nyugodt szívvel mondhatom, hogy a tervezett munkát jó színvonalon elvégeztük

– kezdi Király József , az ETO FC Győr vezetőedzője, aki a bajnokság 7. fordulója óta vezeti az együttest. – A srácok teljes intenzitással, nagyszerűen dolgoztak, remélem, a munka eredményét majd a bajnokság során a pályán is viszontláthatjuk. Téli edzőtáborra eleve nem gondoltunk, itthon is megfelelő körülmények között edzhettünk.– Örömteli, hogy minden játékos végig tudta csinálni a felkészülést. Jakab Dávid a hajrában az Alcufer-kupán szenvedett térdsérülést, rá valószínű, három hétig nem számíthatok. Két hosszabb ideje hiányzó futballistánk sérülése még az elmúlt évre datálódik. Mervó Bence talán két hét múlva tud bekapcsolódni a közös munkába, míg Erdélyi László a jövő héten már elkezdheti a labdás edzéseket.– Messzemenő következtetéseket nem szabad levonni belőlük, hiszen a felkészülés részét képezik, akárcsak az edzések. Ugyanakkor egyfajta irányt mutatnak. Többször nem kaptunk gólt, emellett gólhelyzeteket alakítottunk ki és elég sok gólt lőttünk. Biztos vagyok benne, hogy ez jót tett a csapat önbizalmának is. Ha ez az irány pozitívan köszön vissza a bajnoki mérkőzéseken, akkor lehetünk majd elégedettek.– Elsősorban fiatalok megszerzésében gondolkodtunk, ha ezt veszem figyelembe, akkor egyértelműen elégedett vagyok. Kovács Alan, Vaszil Vaskeba, Petró Balázs és Szalánszki Gergő is ezt a tendenciát képviseli. A horvát Josip Barisic a rutint és a gólokat adhatta volna a csapatnak, de ő eddig nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy rendelkezik magyar gyökerekkel. Nincsenek rendben a papírjai, így valószínű, le kell mondanunk a játékáról. Ha találunk egy gólerős támadót, akkor szívesen látjuk, mert nagy szükségünk lenne rá. Az idő rövidsége miatt azonban egyre nehezebb a helyzetünk az ideális megoldás megtalálására. Összességében úgy látom, jó az öltözői hangulat, a fiatalok érkezése új impulzusokat hozott a keretbe. Megfelelőnek tűnik az idősek és a fiatalok aránya, a rutinosabb játékosaink tudnak segíteni a fiatalabb korosztályhoz tartozóknak.– Az őszi szereplésünk csalódás volt nekik és önmagunknak is. Mi is sokkal többet vártunk magunktól. Úgy érzem, több mérkőzésen is csak apróságokon múlt, hogy nem szereztünk a jelenleginél jóval több pontot. Bízom benne, hogy a sors tavasszal ebből majd több pontot visszaad. A jelenlegi helyezésünkön mindenképpen javítani akarunk. Játékban azt várom, hogy sokat futva, harcosan futballozunk és ezzel belopjuk magunkat a szurkolóink szívébe. Sok lehetőséget adunk a fiataloknak, bebizonyíthatják, hogy a jövőben is lehet rájuk számítani. Nehéz a sorsolásunk: vasárnap a ZTE ellen kezdünk, aztán a Monort fogadjuk és megyünk a Vasashoz. Már ebből a hármasból is úgy akarunk kijönni, hogy azzal megalapozzuk a későbbi bajnoki szereplésünket.Tajthy Tamásék jól szerepeltek a felkészülési mérkőzéseken. Vasárnap jöhet a bajnoki folytatás.