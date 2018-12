NB II foci - Élen a Gyirmót, az ETO megverte a Ceglédet -fotók+nyilatkozatok

WKW-ETO FC Győr–Ceglédi VSE 1–0 (1–0)Győr, ETO Park, 325 néző. V.: Farkas T.ETO: Horváth – Vadász, Koszó, Vukaszovics, Kovács – Bagi, Tajthy – Szimcsó, Andrics, Jakab (Hidi M., 89.) – Mervó (Szánthó R., 74.). Vezetőedző: Király József.Cegléd: Tulipán – Rétyi, Nánási, Preklet, Wild – Ágoston, G. Bíró (Majoros, 90.) – Lukács (Horváth Z., 83.), Nagy T. (Kitl K., 63.), Csirmaz – Asztalos 5. Vezetőedző: Nagy Tibor.Gsz.: Bagi (32.).32. p: Jobb oldali beívelést követően a hosszú saroknál érkező Bagi István 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1–0.Az első percektől próbált nyomást gyakorolni az ETO a vendégekre, de igazi helyzetig csak negyedórai játék elteltével jutott, amikor Andrics bal oldali egyéni villanása után centiméterekkel kerülte el a labda a bal felső sarkot. A hazaiak fölénye félórai játék után érett góllá, amikor egy tetszetős akció végén Bagi közeli fejese után rezdült a ceglédi kapu hálója. A játékrész utolsó pillanataiban egy támadáson belül Szimcsó és Mervó előtt adódott nagy lehetőség a gólszerzésre, de mindketten hibáztak.Szünet után ismét Mervó fejezte be a zöld-fehérek akcióját, de közeli fejesét követően korai volt az öröme, ugyanis a játékvezető les miatt annulálta a találatot. Továbbra is a hazaiak domináltak, de a masszív vendégvédelem jól állta a rohamokat, azonban ez fel is őrölte erejüket, hiszen szinte az egész találkozón helyzetig sem jutottak.Az ETO bár játékban elmaradt a várakozástól, küzdőszellemét és helyzeteit tekintve is megérdemelten gyűjtötte be az értékes bajnoki pontokat.Király József: – Fontos volt a csapat számára a három pont megszerzése, amit a játékunk alapján megérdemeltnek érzek. Örülök, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót, valamint a szervezett játékunkkal szemben az ellenfelünknek szinte gólszerzési lehetősége sem volt.Nagy Tibor: – A vereség ellenére büszke vagyok a csapatunkra, hiszen sérülések és eltiltások miatt hét játékost kellett pótolnunk.(0–0)Nyíregyháza, 500 néző. V.: Berényi.Nyíregyháza: Jova – Forró, Rubus, Fodor, Farkas – Polényi, Kártik (Tangel, 77.), Kovács N. (Bakos, 61.), Rezes, Végső, Dragóner (Starosta, 80.). Edző: Lengyel Roland.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Vágó, Forgács, Darázs – Winkler, Kovács Á., Zsirai (Stieber, 70.), Eszlátyi – Szabó V. (Bartos, 70.), Jelena. Vezetőedző: Tóth András.Gsz.: Dragoner (29.), ill. Forgács (94.).29. p: Dragóner a jobb oldalon 16 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt. 1–0.94. p: A hosszabbításban egy szöglet utáni kavarodásban egy kipattanó labdát Forgács lőtt a sarokba. 1–1.Nehéz, mély talajú pályán küzdelmes mérkőzést láthattak a nézők és igazságos eredmény született.Lengyel Roland: – Bosszantó, hogy a végén kaptuk a gólt. Mindkét csapatnak gratulálok, a sajátomnak az utolsó öt mérkőzésen nyújtott teljesítményért. Örömteli, hogy nyolc saját nevelésű fiatal volt a keretben.Tóth András: – Sokat tett a csapatom a győzelemért. Bár nem játszottunk jól, rengeteget ütköztünk és futottunk. Mindkét csapat eldönthette volna a találkozó sorsát.Duna Aszfalt TVSE–Gyirmót FC Győr 3–4 (1–3)Tiszakécske, 300 néző. V.: Nagy R.Tiszakécske: Molnár – Benkó, Kardos, Kocsis, Sváb – Horváth A. – Tölgyesi, Polyák, Csáki, Huszti (Gréczi, 66.) – Batizi-Pócsi (Puskás, 22.). Vezetőedző: Szabó István.Gyirmót: Rusák – Krebsz, Szilvási, Lázár, Széles – Kontár, Nagy P. – Herjeczki, Strestík (Sandal, 68.), Présinger – Szarka (Horváth R., 80., Vólent, 90.). Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Puskás (36.), Benkó (46.), Kardos (87., 11-esből), ill. Lázár (22.), Szarka (42., 74.), Herjeczki (45.).22. p: Strestík ívelte a kapu elé a labdát, ám a hazai védők kifejelték, éppen Lázár elé, s a védő 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 0–1. 28. p: Strestík fejelt Kontár elé, akinek megpattanó lövése a kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. 36. p: Tölgyesi laposan passzolt középre, az érkező Puskás pedig az üres kapuba gurított. 1–1. 42. p: Nagy P. indította Strestíket, aki balról középre adott, Szarka érkezett és közvetlen közelről a kapuba fejelt. 1–2. 45. p: Szarka sarkalta a labdát Herjeczki elé, ő pedig 18 méterről, ballal a kapu bal oldalába lőtt. 1–3. 46. p: Huszti beadását Benkó fejelte a gyirmóti kapuba. 2–3. 74. p: A nagy kedvvel futballozó Herjeczki cselezett, majd középre adott, Szarka pedig a hálóba lőtt. 2–4. 87. p: Kocsis nagyot esett a vendégek 16-osán belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A labda mögé Kardos állt és védhetetlenül vágta a kapuba. 3–4. 89. p: Ismét 11-eshez jutott a Tiszakécske. Ezúttal Tölgyesi végezte el, ám lövése nyomán a kapufán csattant a labda.Az NB I-be igyekvő Gyirmót végig vezetve, győzelemmel zárta az idei évet.Szabó István: – Nehéz mérkőzést játszottunk, nem gondoltam, hogy rúgunk három gólt, kihagyunk több helyzetet és egy tizenegyest, ami miatt nem tudtunk döntetlent elérni.Szepessy László: – Gratulálok a Tiszakécskének, mert az első mérkőzésünkhöz képest sokat fejlődtek. Úgy gondolom, a helyzetek alapján megérdemelten nyertünk. Arra, hogy egy perc alatt két tizenegyest kaptunk, nem lehetett számítani.