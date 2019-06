NB II foci - Csertői Aurél: Reális cél az élvonal Gyirmóton

A győri származású szakember az élvonalban több csapatnál bizonyított, s Pakson is eredményes vezetőedző volt. Fotó: MTI

– Nincs ezen mit túlmagyarázni, ilyen az edzői szakma. Én is úgy érzem, hogy a lehetőségekhez és a körülményekhez képest sikeres éveket tölthettem Pakson, de a vezetőség ennyi idő után mással képzeli el a jövőt és ezt egy vezetőedző kénytelen elfogadni. Felesleges a múlt további elemzése, tekintsünk előre.– Ez már elég régen történt, de valóban nem sikerült megállapodni. Maradjunk annyiban, akkor nem volt aktuális a kérdés. Örülök azonban, hogy ismét megkerestek és mostantól a gyirmóti célok eléréséért dolgozhatok. Annál is inkább, hiszen így a családomhoz is közelebb kerültem. Körülbelül két héttel ezelőtt hívott fel Tamási Zsolt, az akkor már kinevezett szakmai igazgató, a vele történt egyeztetés után pedig természetesen beszéltem Horváth Ernő tulajdonossal is, így végül egymásra találtak az elképzelések és a célok.– Még nem, de a korábban megismert futballfilozófiánk és a mostani egyeztetések alapján bátran kijelenthetem, nem lesz ez probléma feladatok tekintetében sem. Több pozitívumot érzek a közös munkában, mint nehézséget. Annyiban könnyebb lesz az én munkám is, hogy több segítséget kapok a szakmai igazgatótól, az igazolásokkal, a keret kialakításával és a későbbi, hétköznapi munkával kapcsolatban egyaránt. Az első csapattal kapcsolatos felelősség azonban kizárólag az enyém. Úgy gondolom, csak előnyünkre válhat ez a felállás.– Természetes, hogy élvonalbeli edzőként az NB II küzdelmeit, mérkőzéseit, játékosait is folyamatosan szemmel tartottam, így azt mondhatom, hogy végig képben voltam. Sajnálom, hogy egy remek ősz után a tavaszi idény végén jött egy rosszabb időszak a gyirmóti csapat életében, így nem sikerült a feljutás.– Az elmúlt évek eredményei ismeretében sem lehet más célokat megfogalmazni Gyirmóton, mint hogy ismét az első osztályba jusson a csapat. Annál is inkább, mivel mind az infrastrukturális, mind a vezetők által biztosított egyéb feltételek adottak arra, hogy a legjobbak között szerepelhessen a gárda.– Az biztos, hogy az MTK, a Haladás visszaesésével öt-hat csapatra nőtt a feljutásra esélyes gárdák száma, de mi magunkra szeretnénk elsősorban figyelni, és ha az erősítéseink is a tervek szerint alakulnak, alkalmasnak érzem a csapatot a feljutásra. Egyébként én is ezért szerződtem a csapathoz. A noteszunkban szerepelnek kiszemelt nevek, de még nem tudok róluk bővebbet mondani, ám biztos, egyre nehezebb minőségi játékost, sőt, minőségi fiatal játékost igazolni. Minden csapatnál változnak az erőviszonyok, nekünk is erősödnünk kell.