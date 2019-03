NB II foci - a Mosonmagyaróvár négy gólt kapott, az ETO és a Gyirmót most játszik - online eredmények

Online eredmények (mindkét mérkőzés 19 órakor kezdődött)



Budafoki MTE–ETO FC Győr 1–0 (Kovács D. 9.)



Gyirmót FC Győr–Kazincbarcika 0–0



Végeredmény



SOROKSÁR SC–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 4–2 (2–1)



Soroksár, Haraszti út, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző. Vezette: Kovács Gábor (Garai Péter, Márkus Péter)

SOROKSÁR: Kovács Dániel – Molnár R., Dvorschák, Gyömbér, Valencsik (Gárdos, a szünetben) – Huszák, Csernik – Orosz M. (Derekas, 64.), Lőrincz, Kundrák – Pál A. (Erdélyi L., 76.) Vezetőedző: Lipcsei Péter

MOSONMAGYARÓVÁR: Somogyi – Németh Á., Forgács A., Debreceni, Czár – Kovalovszki (Jelena, 55.) – Winkler A., Kovács Á. (Bakos B., 74.), Nagy I. (Zsirai, 55.), Bartos – Szabó V. Vezetőedző: Tóth András

Gólszerző: Csernik (1–0) a 3., Szabó V. (1–1) a 27., Kundrák (2–1) a 33., Kundrák (3–1) a 48., Kovács Á. (3–2) a 70., Csernik (4–2) a 77. percben



MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Megérdemelten szereztük meg a három pontot, különösen örülök a két fiatal, Csernik Kornél és Kundrák Norbert jó teljesítményének, előbbi játékos második gólját a televízió többször is visszajátszaná, annyira szép volt.

Tóth András: – Az első és a második félidő elején is gyorsan gólt kaptunk, s ez nagyjából el is döntötte a mérkőzést. Van min dolgoznunk.



Előzetes



Hétközi fordulót rendeznek ma a Merkantil Bank NB II-ben. A Mosonmagyaróvár Soroksáron próbál javítani, az ETO Budafokon, a Gyirmót pedig otthonában folytatná a jó menetelést.



Soroksár–Credobus-Mosonmagyaróvár

Szamosi Mihály Sporttelep, 14.30. V.: Kovács G. P.



Nehéz a dolguk a Lajta-partiaknak a hétközi fordulóban.



"Rendkívül egységes és összeszokott Soroksárhoz utazunk. Biztosan motiváltak lesznek hazai pályán a hétvégi vereségük után. Ők a mérkőzés esélyesei, mi gyakorlatilag teher nélkül játszhatunk. Próbáltuk picit pihentetni a srácokat, frissen tartani őket, de a legideálisabb meccsritmus ez a szerda-vasárnap, ami a játékosoknak is jó" – fogalmazott az óváriak trénere, Tóth András.



BUDAFOKI MTE-WKW ETO FC GYŐR

Budafok, 19 ó. V.: Nagy R.



A Rába-partiak jó sorozatban vannak, legutóbbi négy győztes mérkőzésükön 13 gólt lőttek.



"Nehéz mérkőzésre számítunk. Az ellenfelünket láttam a Gyirmót elleni mérkőzésükön, látszott, hogy jó erőt képviselnek. Részünkről fontos, hogy az utóbbi hetek jó szériája után is a földön tudjunk maradni, de természetesen, mint eddig is, győzelemre fogunk játszani" – nyilatkozta Király József vezetőedző.



Oldalszalag-sérülése miatt hétfőn megműtötték Jakab Dávidot, aki tavasszal már nem léphet pályára. A többi sérült közül Völgyi Dániel a hétvégére talán már bevethető lesz, a télen igazolt Kovács Alan pedig a jövő héten kezdheti a labdás edzéseket.



Gyirmót FC Győr–Kazincbarcika

Alcufer Stadion, 19 ó. V.: Bogár.



A hétvégén a hajrában, megfordított mérkőzést követően újabb nehéznek ígérkező meccset játszik hazai pályán a Gyirmót.



"Készen állunk az előttünk álló feladatra, az őszi szezonban is jól jöttünk ki a szerda-vasárnap ritmusból. A Gyirmót elsősége motivációt jelent minden ellenfelünknek. Megint az lesz a kulcskérdés, hogy mikor tudunk gólt szerezni" – mondta a kék-sárgák edzője, Szepessy László.