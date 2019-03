NB II foci - A Gyirmót győzött, az ETO és a Mosonmagyaróvár nem gyűjtött pontot - fotók

Végeredmények (mindkét mérkőzés 19 órakor kezdődött)

Az éllovas Gyirmót FC Győr 1-0-ra legyőzte a vendég Kazincbarcikát szerdán a labdarúgó NB II 27. fordulójában. Miután a ZTE idegenben, míg a Kaposvár otthon játszott gól nélküli döntetlent, a listavezető gyirmótiak előnye jelenleg kettő, illetve négy pont közvetlen üldözőivel szemben.Az állás: 1. Gyirmót 56 pont, 2. ZTE 54, 3. Kaposvár 52.Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-ZTE FC 0-0Kaposvári Rákóczi FC-Vasas FC 0-0Békéscsaba 1912 Előre-Aqvital FC Csákvár 0-0Nyíregyháza Spartacus FC-BFC Siófok 2-0 (0-0)Duna Aszfalt TVSE-BSS Monor 1-0 (1-0)Vác FC-Ceglédi VSE 1-0 (1-0)Dorogi FC-Budaörs 3-0 (2-0)Soroksár, Haraszti út, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző. Vezette: Kovács Gábor (Garai Péter, Márkus Péter)SOROKSÁR: Kovács Dániel – Molnár R., Dvorschák, Gyömbér, Valencsik (Gárdos, a szünetben) – Huszák, Csernik – Orosz M. (Derekas, 64.), Lőrincz, Kundrák – Pál A. (Erdélyi L., 76.) Vezetőedző: Lipcsei PéterMOSONMAGYARÓVÁR: Somogyi – Németh Á., Forgács A., Debreceni, Czár – Kovalovszki (Jelena, 55.) – Winkler A., Kovács Á. (Bakos B., 74.), Nagy I. (Zsirai, 55.), Bartos – Szabó V. Vezetőedző: Tóth AndrásGólszerző: Csernik (1–0) a 3., Szabó V. (1–1) a 27., Kundrák (2–1) a 33., Kundrák (3–1) a 48., Kovács Á. (3–2) a 70., Csernik (4–2) a 77. percbenMESTERMÉRLEGLipcsei Péter: – Megérdemelten szereztük meg a három pontot, különösen örülök a két fiatal, Csernik Kornél és Kundrák Norbert jó teljesítményének, előbbi játékos második gólját a televízió többször is visszajátszaná, annyira szép volt.Tóth András: – Az első és a második félidő elején is gyorsan gólt kaptunk, s ez nagyjából el is döntötte a mérkőzést. Van min dolgoznunk.Hétközi fordulót rendeznek ma a Merkantil Bank NB II-ben. A Mosonmagyaróvár Soroksáron próbál javítani, az ETO Budafokon, a Gyirmót pedig otthonában folytatná a jó menetelést.Szamosi Mihály Sporttelep, 14.30. V.: Kovács G. P.Nehéz a dolguk a Lajta-partiaknak a hétközi fordulóban."Rendkívül egységes és összeszokott Soroksárhoz utazunk. Biztosan motiváltak lesznek hazai pályán a hétvégi vereségük után. Ők a mérkőzés esélyesei, mi gyakorlatilag teher nélkül játszhatunk. Próbáltuk picit pihentetni a srácokat, frissen tartani őket, de a legideálisabb meccsritmus ez a szerda-vasárnap, ami a játékosoknak is jó" – fogalmazott az óváriak trénere, Tóth András.Budafok, 19 ó. V.: Nagy R.A Rába-partiak jó sorozatban vannak, legutóbbi négy győztes mérkőzésükön 13 gólt lőttek."Nehéz mérkőzésre számítunk. Az ellenfelünket láttam a Gyirmót elleni mérkőzésükön, látszott, hogy jó erőt képviselnek. Részünkről fontos, hogy az utóbbi hetek jó szériája után is a földön tudjunk maradni, de természetesen, mint eddig is, győzelemre fogunk játszani" – nyilatkozta Király József vezetőedző.Oldalszalag-sérülése miatt hétfőn megműtötték Jakab Dávidot, aki tavasszal már nem léphet pályára. A többi sérült közül Völgyi Dániel a hétvégére talán már bevethető lesz, a télen igazolt Kovács Alan pedig a jövő héten kezdheti a labdás edzéseket.Alcufer Stadion, 19 ó. V.: Bogár.A hétvégén a hajrában, megfordított mérkőzést követően újabb nehéznek ígérkező meccset játszik hazai pályán a Gyirmót."Készen állunk az előttünk álló feladatra, az őszi szezonban is jól jöttünk ki a szerda-vasárnap ritmusból. A Gyirmót elsősége motivációt jelent minden ellenfelünknek. Megint az lesz a kulcskérdés, hogy mikor tudunk gólt szerezni" – mondta a kék-sárgák edzője, Szepessy László.