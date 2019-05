NB II foci - Gyirmóton egy érem még meglehet

Hannich Péter csalódott, mert a sikeres ősz után gyengén szerepelt a Gyirmót tavasszal.

Legutóbbi vereségét követően a múlt hétvégén vált biztossá, hogy a Gyirmót nem jut fel az élvonalba. A kék-sárgák hatalmas előnyt herdáltak el, hiszen még a téli szünet előtt őszi bajnokként, negyven megszerzett ponttal, két egységgel a ZTE, öt ponttal a Kaposvár előtt álltak a tabella élén.A gyengébb tavaszi teljesítménnyel a márciusban ismét vezetőedzőnek kinevezett Hannich Péter sem elégedett.„Tavaly, amikor Gyirmóton átvettük a munkát, célként tűztük ki, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, próbáljuk meg a feljutást az élvonalba. Ehhez kerestük meg azokat a típusú játékosokat, akikkel úgy gondoltuk, ezt meg tudjuk valósítani – fogalmazott az egykori remek labdarúgó. – Tizenhárom új játékos érkezett, s az őszi időszak szépen is alakult. Utólag úgy gondolom, lehet, kicsit gyors is volt a fejlődés, mert elhittük, hogy onnantól már simán megy minden. A tavasz nem sikerült jól, mert olyan mérkőzéseket veszítettünk el vagy nem nyertünk meg, melyek végig nekünk álltak."S hogy mindennek mi lehetett az oka, a szakvezető így válaszolt:„Vannak olyan játékosaink, akik mentálisan erősek, de akadnak olyanok is, akiknek a teljesítményük a tét hatására visszaesett, és ez meghatározónak bizonyult. A bizalom részünkről végig kitartott, s amit látni, egy év után azért kialakult egy gerinc, amivel tovább lehet dolgozni. Nem véletlen, hogy hetvenegy gólt lőttünk eddig, ami szerintem nem kevés, s ha az utolsó öt-hat mérkőzés helyzeteit kihasználjuk, közel lehetnénk a száz lőtt találathoz. Persze a keretet át kell alakítani, mert vannak olyan labdarúgók, akik már nem tudnak a klubnak segíteni, s vannak olyanok is, akiknek nem sikerült bizonyítaniuk. Persze mellettük akadnak fiatal tehetségek is."A zuhanyhíradó szerint két gyirmóti játékos, Marek Strestík és Szarka Ákos mostanában többször azért nem került be a csapatba, mert nézeteltérésük akadt a vezetőedzővel.„Ez nem igaz. Szarka Ákos mindvégig egyike volt a három csapatkapitánynak, élvezte a bizalmat. Marek Strestík ősszel folyamatosan, jól játszott, ám tavasszal nem tudta megismételni korábbi teljesítményét és emiatt szerepelt kevesebbet ebben a szezonban."A bajnokság befejezése előtt két fordulóval negyedik a Gyirmót a tabellán, s előfordulhat, hogy lemarad a dobogóról.„Ahogy eddig is, ezután is minden mérkőzésünket meg akarjuk nyerni. Nem is tudok másban gondolkodni, s bízom benne, játékosaink sem, akik már csak önbecsülésük miatt is megtesznek mindent, hogy legalább bronzérmesek legyünk."