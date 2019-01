NB II foci - Lipták Gyirmóton készül

„Elégedettek vagyunk a fiúkkal. A kéthetes szünetre úgy küldtük el őket, hogy az első héten csak pihenjenek, utána viszont volt pár feladatuk, hogy ne essenek vissza. Úgy látjuk, ez sikerült, mindenki becsületesen elvégezte, amit kértünk" – értékelt Hannich Péter sportigazgató.A bajnokság egy hónap múlva folytatódik, addig azonban még rengeteg munka vár a listavezető kék-sárgákra.„Pénteken és szombaton futóedzést végez a csapat, jövő héttől pedig napi két edzéssel készülünk tovább. Idén rövid a szünet a bajnokságban és minden lehetőségünk adott a tökéletes felkészülésre, így most nem megyünk edzőtáborba. A pályánk alá van csövezve, így hó esetén is használható. Van fedett játékterünk és a sportparkban is rendelkezésre áll a futópálya – közölte a felkészülésről a sportigazgató. – Zsúfolt a naptárunk, jövő szombaton a Haladáshoz utazunk, január 16-ra azonban még ellenfelet keresünk. Január 19-én a Spartak Nagyszombat, 22-én pedig a Muraszombat vagy a Lendva látogat hozzánk. 26-án a Ménfőcsanakkal játszunk, 27-én pedig az Alcufer-kupát rendezzük" – nyilatkozta a programról Hannich Péter.A felmérésen feltűnt egy ismerős arc, a korábban az ETO-ban futballozó, legutóbb a Diósgyőrt erősítő Lipták Zoltáné is.„Több játékossal tárgyalásban vagyunk, már építjük a jövő csapatát, próbálunk az élvonalnak megfelelő keretet kialakítani. Csak minőségi játékosokat szerződtetünk, akik segíthetnek bennünket, de minden posztra szeretnénk igazolni egy-egy embert – fogalmazott a kék-sárgák sportvezetője. – Egy fiatal játékossal már megállapodtunk, neki nyáron jár le a kontraktusa jelenlegi klubjával, most próbáljuk elérni, hogy már a télen csatlakozhasson a keretünkhöz. Lipták Zoltán mellett még két próbajátékos érkezik jövő héten" – mondta végül Hannich Péter.