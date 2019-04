NB I kézi - A bajnokság hajrájában is pontokat akar szerezni a Mosonmagyaróvár - Szombat este meccs!

Többek között erről is kérdeztük az MKC vezetőedzőjét, Bognár Róbertet a Dunaújvárosi KKA elleni találkozó felvezetéseként.



"Szeretnénk szépen lezárni ezt a számunkra felejthetetlen bajnokságot, ami valóban nem lesz egyszerű. Egyrészt azért, mert a többi csapathoz hasonlóan, nekünk is fogynak az erőtartalékaink és azt is tapasztaljuk, hogy most már nagyon alaposan felkészülnek ellenünk az aktuális ellenfeleink.



Másrészt olyan kitűnő csapatok ellen zárjuk a bajnokságot, mint az ETO, a Siófok, a Vác és az otthonában mindig nagyon erős Dunaújváros. A lányokon azonban látom, hogy ki akarják szolgálni a szurkolókat és további bajnoki pontokkal akarnak elbúcsúzni ettől a szezontól. Ehhez azonban a tudásunk legjavát kell nyújtanunk és szívvel – lélekkel kell küzdenünk valamennyi hátra lévő mérkőzésünkön."



Az elmúlt fordulóban lejátszott DVSC elleni találkozónk igazolta, amiket most mondtál. A debreceni csapat ugyanis nagyon szervezetten és maximális odafigyeléssel kézilabdázott ellenünk.



"A DVSC jó csapat és már egyértelműen meg is látszik rajta, a nagyon tapasztalt vezetőedző Köstner Vilmos munkája. A formájukat látva, könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy pontveszteség nélkül zárják majd a bajnokság utolsó szakaszát.



Ellenük lényegesen több kellett volna a játék minden elemében, ami sajnos nem volt meg bennünk az elmúlt pénteken. Tettük a dolgunkat becsületesen és tulajdonképpen szégyent sem vallottunk, de a bravúr lehetősége hiányzott a csapatunkból. A magyar női kézilabda bajnokságban pedig sok olyan mérkőzés van, ahol még a 99 százalékos teljesítmény is kevés egy győzelemhez."



Most szombaton az a DKKA lesz a következő ellenfél, amelynek a hazai legyőzésévél indult el a csapatunk siker sorozata. Azt a találkozót viszont óvás és eltiltás követte és így felmerül a kérdés, hogy ezek az előzmények, milyen hatással lehetnek a mostani találkozóra?



"Abban biztos vagyok, hogy a dunaújvárosi csapat vissza akar vágni nekünk az UFM Arénában elszenvedett vereségért. Ez egy kis extra terhet is rakhat rájuk, amitől talán görcsösebb lehet a játékuk. Az őszi szezonban lejátszott mérkőzésünket követő dolgokkal, más tekintetben viszont felesleges foglalkoznunk.



Most is nagy csatára, kemény küzdelemre számítunk, hiszen a két csapat között mindössze kettő pont a különbség. Az elmúlt fordulóban az MTK legyőzte a dunaújvárosiakat, de azt már említettem, hogy a DKKA hazai pályán magabiztosabb ebben az idényben. Mi ezen a héten kiemelten figyeltünk a terhelésre, hiszen most szombat – szerda ritmusban fogunk játszani.



Sara Vukcevic sérült és nem számíthatunk a csütörtöki napon megműtött Gyimesi Kitti játékára sem. Viszont visszatért a keretünkbe Farkas Veronika és Bízik Boglárka, akik a tapasztalatukkal sokat is segíthetnek a bajnokság hajrájában."