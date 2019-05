NB I foci - Kikapott a Vidi és az MTK

Kikapott Diósgyőrben a Vidi



A már biztos második Vidi egygólos vereséget szenvedett szombaton a kiesés elkerüléséért küzdő Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában.



Diósgyőri VTK-MOL Vidi FC 2-1 (1-0)

Miskolc, 3262 néző, v: Vad II.

gólszerzők: Hasani (5.), Márkvárt (73.), illetve Stopira (50.)

sárga lap: Karan (20.), Szabó B. (68., 85.), Brkovic (87.), illetve Milanov (66.) kiállítva: Szabó B. (85.)



Diósgyőri VTK: Antal - Polgár, Brkovic, Karan, Tamás M. - Sesztakov (Bacsa, 45+1.), Márkvárt, Szabó B., Tajti (Juhar, 79.) - Hasani (Géringer, 91.), Prosser



MOL Vidi FC: Kovácsik - Nego, Stopira, Elek, Tamás K. - Kovács I., Nikolov (Berecz, 82.), Pátkai, Milanov (Huszti, 71.) - Hodzic (Scepovic), Futács



A kontrából született gyors hazai gól után a vendégek irányították a játékot, amely jobbára a Diósgyőr térfelén folyt. A félidő közepétől a Vidi több teret engedett ellenfelének, ezzel együtt egyik kapu előtt sem alakult ki igazán veszélyes helyzet, egyszer azonban - Futács 17 méteres lövése után - a kapufa segítette ki Antalt. A fordulást követően, egy szöglet után gyorsan ledolgozták hátrányukat a székesfehérváriak, majd a folytatásban kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség. Mindkét oldalon akadtak lehetőségek, majd a hajrához közeledve ismét a házigazdák jutottak vezetéshez. A záró negyedórában a Diósgyőr - amely az utolsó percekre a második sárga lapját begyűjtő Szabó Bence kiállítása miatt emberhátrányba került - jobbára már csak az eredmény tartására törekedett, s végül sikerrel járt.



Debrecenben nyert a Kisvárda



A bennmaradásért küzdő Kisvárda 3-1-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 31. fordulójában.



Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 1-3 (1-0)

Debrecen, 3500 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Szécsi (40.), illetve Grozav (55., 74., az elsőt tizenegyesből), Horváth Z. (95.)

sárga lap: Ferenczi (55.), Kusnyír (85.), illetve Beriosz (50.), Felipe (67.), Karaszjuk (76.), Cukalasz (90.)



DVSC: Nagy S. - Kinyik (Kusnyír, a szünetben), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Bódi, Csőzs, Tőzsér, Haris (Varga K., 70.) - Szécsi, Takács T. (Zsóri, a szünetben)



Kisvárda: Felipe - Melnyik, Beriosz, Kravcsenko, Protic - Marcolini, Karaszjuk - Gosztonyi (Hugo Seco, 67.), Cukalasz, Grozav (Sassá, 83.) - Ilic (Horváth Z., 62.)



Hamar, a kilencedik percben vezetéshez juthatott volna a hazai együttes, Szécsi fejesénél azonban a keresztléc mentett. A folytatásban kiegyenlített játékot láthatott a közönség, mindkét csapat vállalta a támadójátékot, így itt is, ott is adódtak lehetőségek. A DVSC a félidő hajrájában egy szép Szécsi-lövés után szerezte meg a vezetést. A szünet után nem sokat kellett várni a vendégek egyenlítő találatára, Grozav a Gosztonyi lerántásáért megítélt büntetőt magabiztosan értékesítette. A román játékos később újabb gólt szerzett, sőt a hosszabbításban megszületett a harmadik kisvárdai gól is, így a kiesés elől menekülő együttes elvitte a három pontot a harmadik helyre pályázó hazaiaktól.



Sorozatban ötödször kapott ki az MTK



Az MTK Budapest hazai pályán kikapott a Mezőkövesdtől a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában szombaton. A fővárosi csapat sorozatban a negyedik mérkőzésén szenvedett 1-0-s vereséget, összesen pedig egymás után az ötödik bajnokiján maradt alul. Ráadásul mivel a DVTK és a Kisvárda is nyert, az MTK már csak több győzelmének köszönhetően előzi meg a kieső helyen álló diósgyőri együttest a tabellán. A Mezőkövesd megszakítás nélkül négy elveszített mérkőzés után ünnepelhetett ismét győzelmet idegenben, ezzel pedig bebiztosította az élvonalbeli tagságát.



MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1622 néző, v.: Iványi

gólszerző: Pekár (50.)

sárga lap: Kulcsár (66.), Kanta (75.), Katona (81.), Lencse (86.), illetve Katanec (14.), Meszki (16.), Vajda (61.)



MTK Budapest: Horváth L. - Katona, Balogh B., Pintér, Szelin (Banahene, 31.) - Vogyicska (U. Diallo, 80.), Kanta - Lencse, Bognár I., Vass P. (Kulcsár, 62.) - Torghelle



Mezőkövesd: Szappanos - Farkas D., Pillár, Katanec, Eperjesi - Meszki - Vajda (Moutari, 62.), Bertus, Cseri (Koszta, 78.), Pekár (Szalai A., 89.) - Drazic



Az MTK tíz perccel a kezdés után vette át az irányítást, de támadásait nem tudta lövésekkel befejezni, így a vendégek kapujára nem jelentett veszélyt. A 30. percben Szelint sérülés miatt veszítette el a házigazda csapat, a kényszerű csere pedig megtörte a lendületét. A mezőkövesdiek kijöttek a szorításból, és sarokrúgásokat követően még helyzetük is adódott. Gól azonban nem született. A fordulás után szinte azonnal megszerezte a vezetést a Mezőkövesd: Cseri beadása után Pekár lőtte estében a kapuba a labdát. A folytatásban a hazaiak mezőnyfölényt harcoltak ki, a helyzetek viszont elmaradtak. A fővárosi kék-fehérek a stabilan védekező mezőkövesdi védelmet nem tudták feltörni, így a tavaszi szezonban már az ötödik hazai vereségüket szenvedték el.



A Paks a hosszabbításban mentett pontot



A vendég Paks hosszabbításban szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott szombaton a sereghajtó Szombathelyi Haladással a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában. A vasiak rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, ugyanis két körrel a vége előtt öt pont a hátrányuk a bennmaradást jelentő, tizedik helyen álló MTK Budapesttel szemben. A paksiak viszont nagyon fontos pontot mentettek történetük négyszázadik élvonalbeli meccsén, mivel így két pont maradt az előnyük a kiesőhelyen álló Diósgyőr előtt.



Szombathelyi Haladás-Paksi FC 1-1 (0-0)

Szombathely, 4246 néző, v.: Berke

gólszerzők: Priskin (65., tizenegyesből), illetve Remili (92.)

sárga lap: Németh Mi. (37.), Mohl (52.), Holdampf (78.), illetve Fejes (45+3.), Windecker (56.), Lenzsér (63.)



Haladás: Király - Habovda, Jagodics, Németh Mi., Mohl - Dausvili - Bamgboye, Golodjuk (Holdampf, 20.), Rui Pedro (Németh Má., 87.), Ivanov - Priskin (Ofosu, 67.)



Paks: Nagy G. - Kővári, Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Windecker - Könyves, Papp, Kesztyűs, Bartha (Kecskés, 77.) - Simon A. (Remili, 76.)



A mérkőzés első felében valamelyest a Haladás futballozott mezőnyfölényben, lehetősége is volt a vezetés megszerzésére, de nem élt vele. A paksiaknak kényszerű cserét kellett végrehajtaniuk, mivel Papp és Golodjuk összefejelt, utóbbit pedig nyakmerevítővel és vérző fejjel vitték le a pályáról. Az egyaránt bennmaradásért küzdő csapatok alapvetően óvatosan szőtték támadásaikat, komoly helyzetük viszont csak a szombathelyieknek volt, akik a játékrész végén nyomás alatt tartották a vendégkaput, de nem tudtak előnyt szerezni. A folytatásban is a biztonságra helyezték a hangsúlyt az együttesek, továbbá ugyanúgy szinte csak a Haladás előtt adódott gólszerzési lehetőség, de az sem gyakran. A hazaiak aztán a Lenzsér kezezése után megítélt büntetőből Priskin révén előnybe kerültek. A paksiak hátrányban sem tudtak újítani, így a Haladás biztosan őrizte minimális előnyét, de az utolsó pillanatban Remili szögletből csavart a kapuba, aminek köszönhetően csapata rendkívül fontos pontot mentett, míg a Haladás reménytelennek tűnő helyzetbe került.



Kétgólos hátrányból felállva mentett pontot a Honvéd



A vendég Budapest Honvéd kétgólos hátrányból egyenlített a Puskás Akadémia otthonában szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában.



Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd FC 2-2 (2-1)

Felcsút, 1941 néző, v.: Solymosi

gólszerző: Nagy Zs (9.), Knezevic (39. - 11-esből), illetve Holender (40.), Lovric (59.)

sárga lap: Vega (26.), Hegedűs J. (77.)



Puskás: Hegedüs L. - Poór, Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. - Szolnoki, Mioc - Sós (Radó 81.), Vega, Szakály P. (Kiss T. 63.) - Knezevic



Honvéd: Gróf - Batik, Kamber, Lovric - Heffler T., Nagy G., Bamba (Gazdag 46.), Ben-Hatira, Uzoma (Kukoc 46.) - Danilo (Tischler 85.), Holender



A kiesés elől menekülő Puskás Akadémia kezdte aktívabban a találkozót, Nagy Zsolt előbb kapufát lőtt, majd egy rossz felszabadítás után megpattanó lövéssel megszerezte a vezetést. A bronzéremre és a nemzetközi kupaszereplésre hajtó Honvédot láthatóan megbénította a bekapott gól, továbbra is a hazaiak voltak veszélyesebbek. A félidő végéhez közeledve Josip Knezevic tizenegyesből növelte a felcsúti előnyt, ám a középkezdést követően Hegedűs János röviden hazafejelt labdájára lecsapott Holender Filip és a kifutó kapus felett a kapuba emelt. Fordulást követően negyedórával egyenlített a Honvéd: Tonci Kukoc baloldali beadását Ivan Lovric fejelte a kapuba. Támadásban maradtak a fővárosiak, miközben a hazaiak erejéből csak távoli lövésekre futotta. A meccs helyzetét a 76. percben Holender hagyta ki, amikor egyedül vihette kapura a labdát, kicselezte a kifutó kapust is, majd fölé emelt. A találkozó végén mindkét együttes nagyot küzdött a győztes gólért, de egyik sem tudta megszerezni, így maradt az egyik félnek sem jó döntetlen.