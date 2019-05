Mosonmagyaróvári kézlabdások és a Példa az egészségnapon

Így történt ez az egyesület által szervezett sport és egészségnapon is, amit az elhízás elleni világnapon tartottak a Flesch központban.A hagyományteremtő szándékkal megrendezett eseményen elhangzott, hogy hazánk sajnos világviszonylatban az élen jár a túlsúlyos gyermekek arányát tekintve. A megyénkben pedig az országos átlaghoz képest is rosszabb a helyzet és ezért az egészséges életmódra feltétlenül több figyelmet kell fordítani. Ezt felismerve indult el a „Dobj egy labdát" kampány, amelynek keretében már több mint nyolcezer labdát sikerült összegyűjteni. Az UFM Arénában az egyik bajnoki mérkőzésünk szünetében, a mosonmagyaróvári kézilabda szurkolók indították el ezt a mozgásra ösztönző kezdeményezést.Az MKC játékosai és képviselői a sport is egészségnapon is aktívak voltak és sokat játszottak a gyerekekkel. Természetesen a labda volt főszerepben, de közösen kipróbálták a jógát, a karatét, a fitneszt és a zumbát is. A látogatók egészséges ételeket is fogyaszthattak és a különböző játszóházakban is sok érdekes, szórakoztató programon vehettek részt.A nap folyamán egészségügyi szakemberek tartottak előadásokat a gyerekek mozgásának fontosságáról, a megfelelő étkezésről és a gerincproblémák kezeléséről. A Forma Munkacsoport tagjai mellett, több orvos is válaszolt a családok egészséggel kapcsolatos kérdéseire. A fontos tudnivalókat pedig igazi érdekességek megtekintésévél tették élvezetessé a szervezők. Sokan csodálták meg dr. Fodor Gábor legó – gyűjteményét, a Bolyai iskola robotika kiállítását, a Futura kalanddobozát és nagy siker volt a mentőkutyás bemutató is.