MKC: találkozás a szurkolókkal

Az élvonalbeli együttesek közül a legkorábban a Mosonmagyaróvári KC NB I-es női kézilabdacsapata kezdte meg a felkészülést. Az MKC már harmadik hete készül a szeptemberi bajnoki rajtra, s a rengeteg erőnléti edzés, a balatonboglári edzőtábor után most már a szurkolóknak is bemutatkozik majd az alaposan átalakult gárda.Pénteken 17.30 órakor az UFM Arénába szurkolói ankétra várja a klubvezetése a népes MKC-tábort, ahol aztán beszámol a változásokról, a célokról, az aktuális témákról. Ezt az alkalmat egyébként a szurkolói egyesület toborzásra is kihasználja, hiszen a B-közép várja azokat a fiatalokat, akik szívesen csatlakoznának az immáron országos hírű csoportjukhoz.Az ankétot követően, a pályán is láthatják kedvenceiket a szurkolók, hiszen 18.30 órakor, idei első előkészületi mérkőzésén, a cseh-szlovák közös extra liga egyik élcsapatát, a Duslo Sala együttesét fogadja az MKC. (A mérkőzés után egyébként közös fotózásra és aláírásgyűjtésre is lesz lehetőség.) Erre a találkozóra ingyenes a belépés, nem úgy a jövő hétfőn 18.30 órakor kezdődő MKC-Dél-Korea mérkőzésre, amelyre ezer forintos egységáron juthatnak be az érdeklődők, s amelyre elővételben már több, mint ötszáz belépő elkelt.A Lajta parti csapatban ezúttal mutatkozik be a brazil világbajnok de Souza, a román válogatott Popa, a junior EB-ezüstérmes kapus Ferenczi, a fiatalok közül Lancz, Lázár és Paróczai, s várhatóan pályára lép a bokasérüléséből felépülő szlovák válogatott, Holesova is. A csapatkapitány Tilinger által vezérelt együttesből biztosan hiányozni fog még a sérült Gyimesi és Szarkova, valamint a győri U19-es Európa-bajnokságon menetelő magyar válogatott két mosonmagyaróvári tagja, Herczeg és Kellermann