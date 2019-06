Minden kezdet nehéz: lejátszotta első felkészülési meccsét az ETO

WKW ETO FC GYŐR-AS TRENCSÉN (TRENCÍN – szlovák) 0-4 (0-2)

Lipót, nemzetközi mérkőzés, 100 néző. V.: Szilasi.



ETO, 1. félidő: Horváth T. – Kovács K., Tar, Dvorschák, Americo – Szimcsó, Bagi, Domonkos, Szánthó – Múcska, Horváth Z.

2. félidő: Gyurákovics – Kovács K. (Szabados, 60.), Vukasovic, Vári, Kalmár O. – Vaskeba, Hidi M, Madarász – Márton A. (Vitális, 67.), Lovrencsics, Andrics. Vezetőedző: Boér Gábor.



Trencsén, 1. félidő: Semrinec – Sulek, Laczkó, Skovajsa, Slávik – Zubairu, Corryn, Roguljic – Sleegers, Bukari, Depetris.

2. félidő: Chovan – Anthony, Pavlovic, Klesck – Ubbink, Lamine, Kadák – Adekunle, Umeh, Kvocera, Ivenzo.

Gsz.: Depetris, Roguljic, Kadák, Ubbink.



Aktívabban kezdte a vendégcsapat a mérkőzést, sokkal többet volt a labda a szlovák együttesnél. A mezőnyfölény gyorsan góllal párosult: a 5. percben egy buktatásért megítélt büntetőt értékesített Depetris. 0-1. A gólt követően is többet birtokolta a labdát a Trencsén, s nem sokkal később újból megrezegtette a hálót. A 8. percben a bal szélen futottak el a fekete mezes vendégek, s a laposan középre tett labdát a Roguljic a rövidre lőtte. 0-2.



A második gól felrázta picit az ETO-t és kiegyenlítettebb lett a mezőnyjáték. Egyre többször jutott labdához a zöld-fehér csapat, s három-négy helyzet is akadt a győriek előtt, bár ezeket nem sikerült értékesíteni. Ebben az időszakban főleg kontrából veszélyeztetett a felvidéki együttes, amely a játékrész végére fokozatosan szorult be saját kapuja elé.



A második játékrészt nem kezdte az elsőhöz hasonló megilletődöttséggel a győri együttes: a letámadásnak és a labdaszerzéseknek köszönhetően akadtak veszélyes helyzetek az ellenfél kapuja előtt. A 61. percben aztán a mezőnyfölény ellenére újabb vendégtalálat született. Egy szabadrúgást követően a kiugratott Kadák helyezte a labdát Gyurákovics mellett a hálóba. 0-3. A találatot követően sem változott a játék képe: a Rába-partiak birtokolták a labdát, s több helyzetet alakítottak ki. Néhol egy-egy apró hiba, máskor a szlovák hálóőr akadályozta meg a csapatot a gólszerzésben. A 81. percben aztán újra a győri háló rezdült meg. A baloldali beadást a védők még kifejelték, ám az a tizenhatos vonalán álló Ubbink elé pattant, aki az alsó sarokba lőtte a labdát. 0-4. A 87. percben Lovrencsicset buktatták a büntetőterületen belül, de a tizenegyest Andrics a kapu fölé lőtte.



Boér Gábor vezetőedző szerint még a megkezdett út legelején járnak és rengeteg fejlődési lehetőség van a csapatban.



„Nagyon tartalmas három napon vagyunk túl, de ez még nem feltétlen a csapatépítésről, hanem a munkáról szólt. Az első napok úgy teltek ahogy elterveztük, túl vagyunk öt edzésen és az első meccsünkön. Ez meg is látszott a fiúkon, nem voltunk kellően frissek ebben a nagy melegben, de sem pozitív, sem negatív konzekvenciákat nem vonhatunk le ebből. Sose jó kikapni, jó lett volna, ha legalább szorosabb a meccs, de az ellenfél jóformán pihenőt sem tartott és máshol tart a felkészülésben, amellett, hogy gyors és erős csapat. A frissesség hiánya főleg a kapu előtt látszott, de voltak biztató jelek a játékunkban. Jó pontja volt ez a meccs a tábornak, hiszen kiütköztek azok a hibák, amiket orvosolni kell – fogalmazott a győri edző. – Jelenleg nagyon fáradt a csapat, ami kicsit a hangulatot is nyomottabbá teszi, de összességében jókedvűek a srácok. Könnyebb nappal folytatjuk és csapatépítés is szerepel a programban, hiszen fontos lesz a csapat kohéziója is. Dolgozunk tovább keményen a sikerért."