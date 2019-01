Megyei foci - Vitnyéden minden adott az előrelépéshez

Az első osztályra pályázik a vitnyédi csapat. Fotó: Járeb Jutka

„Nagyon elégedett vagyok az eddigi szereplésünkkel, hiszen a megyei másodosztályban mi vagyunk egyedül veretlenek. A csoportunkban egy csapattal kevesebb szerepel, de emellett a kupában is van három győzelmünk, így azt hiszem, nincs okom panaszra. Vitnyéden adott volt egy jó csapat, a tagjai két-három éve együtt játszanak, ráadásul a nyári felkészülésünk is jól sikerült" – kezdte az értékelését Csermelyi Imre edző.A csapat minden téren a legtöbbet nyújtja, a legtöbb gólt lőtték és a legkevesebbet kapták a bajnokságban.„Rendkívül motivált és egységes a csapatunk, szerintem ennek köszönhető, hogy a pályán is ilyen kiegyensúlyozottak vagyunk. A támadójátékkal korábban sem volt probléma az együttesnél, de a védekezésünk idén jobban összeállt. Tizenöt kapott gólunkból négyet az első fordulóban szedtünk be, illetve kettőt a Rábaszentandrástól. Ez a két döntetlen azért fáj, de ezenkívül rendben voltunk a pályán" – fogalmazott a tréner.Az elvárásokról visszafogottan nyilatkozott a szakember, hiszen az évek alatt szépen épült nemcsak a csapat, de az azt körbeölelő háttér is.„Vitnyéden évek óta az első osztályról álmodnak és mindent meg is tesznek érte. Megyei szinten kiemelkedő a keretünk, és a vezetőség az infrastruktúrát és a hátteret is oly mértékben fejlesztette, hogy minden adott ennek eléréséhez. Nem szeretném kimondani, hogy fel akarunk jutni, mert nem akarok nagyobb terhet róni a játékosokra, de nyilván bennük is ott van ez az érzés és a motiváció, hogy mi lenne, ha. Ennek megfelelően pozitívan csalódtam, mikor a csapathoz kerültem, mert a játékosok maguk kérték, hogy emeljük az edzésszámot és azt látom, szeretnek dolgozni a fiúk – fogalmazott Csermelyi.– Nem szeretnénk a csapat egységét megbontani, ezért csak egy rutinosabb játékost akarunk igazolni. Nyáron ez még meghiúsult, de most sikerült leigazolnunk Hadarics Csabát Petőházáról. Örülünk az érkezésének, biztosan gyorsan be tud majd illeszkedni.A bajnokság kezdetéig még rengeteg idő van, a téli szünet rendkívül hosszú, ami miatt időben kell kezdeni az edzéseket, hogy újra formában legyen a csapat.„Február ötödikén kezdjük a felkészülést. Eredetileg négy hetet akartam, de így többet tudunk dolgozni. Heti két edzéssel és minden hétvégén felkészülési meccsel hangolunk a rajtra. Újra formába kell ilyenkor hozni a csapatot, élesíteni kell a fejeket, hogy az év végén beléphessünk azon a kapun, amit döngetünk. Nagyon sokat köszönhetünk Horváth Gyulának is, aki szinte a csapat második apja és rengeteget segít nekem. Nagyon tisztelik a játékosok, jó tudni, hogy ő ül mellettem a kispadon. A csapatszellem és a hozzáállás nagyon jó, nem linkeskedik el a fiúk az edzéseket, de a legnagyobb visszaigazolás számunkra a pályán nyújtott teljesítményük. Remélem, ott folytatjuk, ahol ősszel abbahagytuk" – nyilatkozta Csermelyi Imre.