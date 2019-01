Megyei foci - Tovább építik a csapatot Ikrényben

Ikrényben nagyon szeretnének egy osztállyal feljebb kerülni a bajnokság végén. Fotó: Járeb Jutka

Az Ikrény két hazai vereségével magára húzta a riválisokat és négy csapat is három ponton belül áll a listavezetőhöz képest.„Voltak bőven hibáink a szezon első felében. A Dunaszentpál ellen nagyon gyengén játszottunk, így megérdemelten kaptunk ki akkora különbséggel. A Kóny elleni találkozón a vendégek jobban akarták a győzelmet. Elmondtam a fiúknak is, hogy nem elég az utolsó két meccsen szerzett egy pont, ha szeretnénk valamit elérni" – mondta Glázer György edző.A feljutásra áhítozó csapatnál nem alakult minden tökéletesen az ősszel, de nem csüggednek és tovább építkeznek.„Szeretnénk feljutni a szezon végén, de ha nem sikerül, akkor sem dől össze a világ. A vezetőség gőzerővel dolgozik, hogy feljutás esetén legyen ifjúsági együttesünk és nekünk is célunk minél több helyi kötődésű fiatal játékos beépítése. Sok tehetséges játékosunk van, szeretnénk, hogy idővel a felnőttgárda meghatározó tagjai legyenek – folytatta az edző. – Nagyon jó a csapatszellem, de edzéslátogatottságban sokat kéne előrelépnünk. Mindenki dolgozik és nehéz építkezni, ha edzésen nem jelennek meg elegen."Január 29-én kezdte meg a felkészülést az ikrényi együttes, amely eddig mindössze 17 gólt kapott a bajnokságban.„Heti két edzéssel készülünk és eddig egy lekötött felkészülési mérkőzésünk van. Ha a csapat gerince összeáll, bízom benne, hogy nem lesz problémánk, de kell erősítenünk. A védelmünk jó, kevés gólt kaptunk és kapusposzton is kitűnőek vagyunk. A csatársorba igazolunk két játékost, ugyanis Fenekes Richárd megsérült, így a támadószekcióban vannak gondjaink. Küzdeni akarásban és hozzáállásban van még hova fejlődni, akárcsak fegyelemben – fogalmazott határozottan Glázer György. – Szerencsére az elnökség mindenben segítségünkre van, nagyon sokat köszönhetünk nekik, hogy megteremtik a megfelelő körülményeket a csapat számára.