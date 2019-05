Megyei foci - Több meccs elmaradt, döntetlen a Gönyű-Kapuvár meccsen - eredmények, nyilatkozatok

Győrszentivánon győzött az Öttevény - Fotó: H. Baranyai Edina

Csorna–SC Sopron 2-2Beled–Gyirmót II 1-2Gönyű–Kapuvár 1-1Lébény–Pannonhalma 1-8Lipót–Bácsa 3-1Fertőszentmiklós–SFAC 2-4Jánossomorja–Nyúl 1-0Győrszentiván–Öttevény 0-2(0–0)Győrszentiván, 100 néző. V.: Takács Á.Győrszentiván: Szabó K. – Kapuváry, Litresics, Stefanits, Szalai, Hanicz, Takács P. (Wittner), Bieder, Halász (Kertész), Lenhardt, Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Öttevény: Vass G. – Virág, Nagy L., Nagy R., Puter, Wágenhoffer, Szücs (Nyitrai), Lappints (Puter), Varga J., Keszei, Németh M. (Horváth B.). Edző: Gyurmánczi Attila.Gsz.: Nagy L. (2).Irreális időjárási körülmények között, de nagyszerű talajú pályán, nagy iramú, küzdelmes mérkőzést vívtak egymással a csapatok. Mindkét csapat jól megszervezte a védekezését, ezért a kapuk az első félidőben ritkán forogtak veszélyben. A második félidőben egy óriási hazai hibát követően a vendégek megszerezték a vezetést. Ezután a hazai csapat hatalmas erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de az utolsó pillanatokban egy hazai hibát kihasználva nem az egyenlítő, hanem a második vendégtalálat született meg. Összességében nagy iramú, küzdelmes mérkőzésen a hazai hibákat kihasználó vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott.Jók: Litresits, Hanicz, Kapuváry, ill. Wágenhoffer, Puter, Nagy L.Zsédely Attila: – A hétvégén Magyarország legnagyobb klubjának százhuszadik évfordulóját és harmincadik bajnoki címét ünnepeltem, így egy fokkal jobban viseltem ezt a vereséget.Gyurmánczi Attila: – Gratulálok a csapatomnak, nagyon nehéz mérkőzést tudtunk megnyerni.(2–1)Csorna, 350 néző. V.: Fuhramann.Csorna: Dénes – Baranyai, Zámbó, Farkas D., Papp R., Kerékgyártó, Püspök, Szakács (Detrik), Visy, Németh B., Simon A. Edző: Marton Miklós.SC Sopron: Tóth O. – Kádár (Imre Sz.), Kelemen, Krizsonits, Gáncs, Holzmann, Tóth A., Gere (Tóth P.), Honyák (Purt), Galambos, Kocsis Á. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Simon A., Visy, ill. Galambos (2).Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen mindkét együttesnek megvolt az esélye a győzelemre.Marton Miklós: – Jó mérkőzésen szerencsével szerzett pontot a lelkesen játszó Sopron.Ágoston Zsolt: – Mindkét csapat két nagy hibát vétett, így nem lehetett más a végeredmény, mint döntetlen.(0–0)Beled, 50 néző. V.: Péter.Beled: Vass K. – Köntés, Szemes, Könczöl, Molnár Z., Torma, Németh G., Illés, Varga G. (Bödecs), Kiss K., Varga T. (Vass B.). Edző: Lenzsér Zsolt.Gyirmót II: Tóth L. – Nagy B., Orbán, Horváth D., Buruzs, Németh G., Horváth R. (Lampert), Felde, Szegi, Mayer, Gelencsér. Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Szemes, ill. Horváth D., Buruzs.A hazaiak sok helyzetet kidolgoztak, ám a vendégek két helyzetből két gólt is szereztek.Jók: senki, ill. mindenki.Lenzsér Zsolt: – Büntetlenül nem lehet kihagyni ennyi helyzetet, meg is büntettek bennünket.Tóth Norbert: – Nem mindig igazságos a futball.(2–3)Fertőszentmiklós, 50 néző. V.: Csirke.Fertőszentmiklós: Bábel – Magda, Kovács B., Kuzbelt M., Bősze (Szabó D.), Horváth Á. (Horváth R.), Dancsok, Németh P., Tóth Sz., Kuzbelt E. (Takács A.), Orbán. Edző: Végh Tibor.SFAC: Bodorkos – Benczur (Gürtet), Buru, Horváth Á., Ozommah (Szedenics), Taher, Luisser, Németh L., Szucskó, Dukai, Kiss A. (Szabó K.). Edző: Németh Lóránt.Gsz.: Dancsok (2), ill. Szucskó (2), Szabó K., Dukai.Mostoha időjárási körülmények között a helyzeteit jobban kihasználó vendégek nyerték az alsóházi rangadót.Jók: Bábel, Orbán B., ill. Taher.Végh Tibor: – Ezúttal rúgtunk két gólt, de mégsem tudtunk nyerni.Németh Lóránt: – Helyreállt a rend a tabellán.(0–0)Gönyű, 100 néző. V.: Radasics.Gönyű: Szatmári – Nagy M., Varga R., Kovács Galavics, Androsch, Fekete, Böcz, Lanczendorfen (Takács N.), Tarcsa, Kovács Zs., Papp. Edző: Horváth Péter.Kapuvár: Kolozsvári – Horváth P., Bognár, Matetits, Fekete (Horváth K.), Győrvári (Véghelyi), Árki (Kerékgyártó), Simon, Debreczeni, Gál, Tar. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Fekete, ill. Tar.A rossz időjárás ellenére a csapatok jó iramú mérkőzést játszottak és a látottak alapján igazságos végeredmény született.Jók: Kovács Galavics, Androsch, Fekete, ill. Bognár, Matetits, Debreczeni, Tar.Horváth Péter: – Nem éppen ideális időben, nem éppen jó játékkal, jó erőkből álló ellenféllel szemben, szép góllal nem érdemtelenül egyenlítettünk.Balog Zoltán: – Nehéz mit mondani ilyen mérkőzés után. Abban nagyon profik vagyunk, hogy az ellenfél egy lövésből betalál és ezzel pontokat veszítünk.(0–0)Jánossomorja, 100 néző. V.: Krasznai.Jánossomorja: Tüske – Mikhely, Fettik, Cseri, Majdics, Tóth I K., Horváth M., Kantó, Tóth II K. (Soós), Gaál Z., Kovács K. (György Jakab). Edző: Varga Róbert.Nyúl: Szebényi – Kiss M., Mió, Herceg, Orbán, Varga P., Bagó, Ködmön Z., Molnár B., Ködmön Sz. (Gere), Varga Zs. (Kiss Z.). Edző: Mondovics Dávid.Gsz.: Horváth M.A Jánossomorja a mérkőzés elején helyzetek sokaságát hagyta ki, s csak mérkőzés hajrájában született meg a hőn áhított hazai gól.Jók: Gaál Z., Cseri, ill. Szebényi.Varga Róbert: – Télies időjárásban sokat tettünk a győzelemért, ami a végére sikerült is.Mondovics Dávid: – Rossz időben játszottunk egy jó mérkőzést. Kicsivel több szerencsével jobban is alakulhatott volna.(2–1)Lipót, 100 néző. V.: Zám.Lipót: Babina – Molnár M., Tóth L., Nyári, Csete, Zimonyi, Varga T. (Farkas), Bieder, Vörös Torma (Schillinger D.), Schillinger R., Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Bácsa: Kürnyek – Katona M., Simigla, Kulcsár, Bárdosi, Katona V. (Kurucz), Posta, Sipos, Szabó K., Mendel (Veller), Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Zimonyi, Tóth L., Vörös Torma, ill. Kalmár.A zárt védekezésből kontratámadásokra berendezkedett bácsai csapat szorossá tudta tenni a mérkőzést a sok helyzetet és tizenegyest is kihagyó lipótiakkal szemben.Jók: Tóth L., Csete, Schillinger R., Zimonyi, Vörös Torma, ill. Kürnyek, Katona M., Sipos.Varga Péter: – Zimonyi Dávid hatvanadik gólja szépre sikeredett. Ítéletidőben a meccs hozadéka pedig, hogy megint léptünk egyet.Korsós György: – Tisztesen helytálltunk a leendő bajnok otthonában.(1–3)Lébény, 50 néző. V.: Konkoly.Lébény: Szebik – Oláh, Limp (Takács B.), Domoszlai, Kovács B., Sallai, Szemesi, Szabó Zs., Élő, Károlyi (Csepi), Gajdos. Edző: Szimhardt Szabolcs.Pannonhalma: Szántó – Hartl (Németh L.), Forika (Csollány), Imre, Bíró (Csányi), Molnár G., Pintér, Németh L., Molnár Cs., Erdélyi, Máté. Edző: Pék László.Gsz.: Sallai, ill. Molnár G. (3), Pintér, Bíró, Máté (2), Imre.Az időjárási viszonyokhoz jobban alkalmazkodó pannonhalmi csapat fölényes győzelmet aratott a gyenge teljesítményt nyújtó hazaiak ellen.Jók: senki, ill. Molnár G., Hartl, Bíró.Szimhardt Szabolcs: – Jó statiszták voltunk.Pék László: – A Lébénynek nyolc.Győrújbarát–Rábapatona Besenyő 6-0Győrzámoly–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 10-0Nagyszentjános–Börcs 3-0DAC-UP–Téti Sokoró 3-1Koroncó–Kunsziget 3-0Abda–Dunaszeg 6-2Enese–Bőny 0-2Kajárpéc-Herold Trans–Győrújfalu 4-3Bősárkány–Bódi Trans-Mosonszolnok 2-3Rajka–Károlyháza 3-0Halászi–Hegyeshalom 1-6Hédervár–Darnózseli 4-2Kimle–MITE 3-3Levél–Mosonmagyaróvár II 2-4Máriakálnok–Püski 7-0Mosonszentmiklós–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 3-1Rábaszentandrás–Fertőd 5-1Sopronkövesd–Hegykő 2-7Kópháza–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 1-8Nagycenk–MET-NA-Veszkény 4-2Petőháza–Szany 0-0Iván–NRG Services-Rábapordány 2-5Écs–Győri Cápák 7-0-ál félbeszakadtBajcs–Bakonyszentlászló 4-1Bakonyszentkirály–Wunderbar-Pázmándfalu 5-2Töltéstava–Pér 3-1Győrság–Pápateszér 2-5Mindszentpuszta–Veszprémvarsány 1-4Mezőörs–Vámosszabadi 3-1Tényő–Sokorópátka 4-4Győrsövényház–Rábacsécsény 4-1Rábaszentmihály–Ikrény 1-1Gyarmat–Bezi 4-0Ásványráró–Gyömöre 2-0Dunaszentpál–Csikvánd 6-1Győrszemere–Markotabödöge elmaradtKóny–Mecsér 0-4Felpéc–Újrónafő 5-3Győrladamér–Hotel Lajta Park 0-1Bácsa II–Győrújfalu II 0-1Kimle II–MITE II 3-6Mosonszentmiklós II–Dunasziget 6-2Mosonudvar–Várbalog 6-10Farád–Osli elmaradtKisfalud–Magyarkeresztúr 10-2Rábakecöl–Vág 4-3Bágyogszovát–Bogyoszló 4-2Rábatamási–Jobaháza 2-1Szil–Mihályi elmaradtEgyed–Babót 1-1Újkér–Egyházasfalu 0-6TITA-Agyagosszergény–Ágfalva 1-1Sarródi Ászok–Répcevis 3-7Pereszteg–Harka 6-7Sopronhorpács-Mészáros SE–SVSE 1-1Nagylózs–Zsira 6-1Fertőrákos–Tercia-Fertőendréd 3-3