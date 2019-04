Megyei foci - Tizenhárom gólt vágott a Győrszentiván a Fertőszentmiklósnak + nyilatkozatok, tabella, videó Kapuvárról

A bajnokság állása

1. Lipót 22 22 0 0 157 – 6 66

2. Csorna 22 19 1 2 99 – 12 58

3. SC Sopron 22 16 1 5 80 – 33 49

4. Bácsa 22 11 6 5 65 – 27 39

5. Öttevény 22 11 4 7 53 – 40 37

6. Gyirmót II 22 10 7 5 76 – 32 37

7. Kapuvár 22 11 3 8 59 – 31 36

8. Jánossomorja 22 10 5 7 38 – 29 35

9. Győrszentiván 22 10 2 10 63 – 57 32

10. Pannonhalma 22 8 1 13 50 – 59 25

11. Gönyű 22 7 3 12 51 – 44 24

12. Beled 22 6 5 11 39 – 41 23

13. Nyúl 22 6 5 11 38 – 48 23

14. Lébény 22 5 2 15 33 – 65 17

15. F.-miklós 22 1 0 21 3 – 240 3

16. SFAC 22 0 1 21 9 – 149 1

Csorna–Öttevény 3-0Kapuvár–Pannonhalma 1-0Gönyű–Gyirmót II 0-0Beled–Jánossomorja 0-0Bácsa–SC Sopron 4-2Lébény–SFAC 1-1Lipót–Nyúl 5-0Győrszentiván–Fertőszentmiklós 13-0(2–0)Győr, 100 néző. V.: Móri T.Bácsa: Ács – Kiss B. (Katona V.), Kun, Simigla, Bárdosi (Mendel), Kurucz, Veller, Posta, Sipos, Szabó K. (Kiss Á.), Kalmár. Edző: Korsós György.SC Sopron: Tóth O. – Kádár, Kelemen, Honyák (Purt), Tóth A., Galambos (Varga), Tóth P., Gáncs, Kocsis, Gere (Krizsonits), Holzmann. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Veller, Szabó B., Kiss B., Kiss Á., ill. Galambos, Kelemen.Kiállítva: Tóth A.A hazaiak találták meg először az utat a vendégek kapuja felé, amit Kuruc helyzete jelzett, majd a 12. percben egy szöglet utáni fejesből Veller ért el gólt. A 16. percben a duplázás is meglehetett volna, de Veller lövését nagy bravúrral védte Tóth O. Ezután a Sopron lett kezdeményezőbb, több szöglet és bedobás után veszélyeztettek a vendégek. A 30. percben Bárdosi kiugrását Tóth Adrián akadályozta szabálytalanul, amiért kiállította a játékvezető. Egyből jött a hazai gól, amikor is Szabó Bendegúz gyönyörű akció végén lőtt a kapuba. A második játékrészt a Sopron kezdte jobban. Egy keresztbe ívelt beadás után Galambos zseniális mozdulattal kapásból lőtt a hosszú sarokba. A gól után kapkodó lett a hazaiak játéka, a 61. percben Kiss Bence fejese révén mégis ők értek el új találatot, majd Kiss Ábel is betalált. A Sopron nem adta fel és egy szöglet után Kelemen fejesével szépített, ezután azonban a végig izgalmas mérkőzésen az eredmény már nem változott.Jók: mindenki, ill. Galambos, Holzmann.Korsós György: – Öröm volt látni a pénteken gyakoroltakat a pályán. Tulajdonképpen ennek köszönhető a győzelem.Ágoston Zsolt: – A gyors kiállítás befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Egyenlő létszámmal egy nagyon jó mérkőzést tudtunk volna játszani.(1–0)Csorna, 150 néző. V.: Krasznai.Csorna: Dénes – Baranyai (Stift), Zámbó, Fehér, Papp R., Farkas D., Kerékgyártó, Püspök, Visy (Horváth A.), Németh B., Szakács (Tarcsay). Edző: Marton Miklós.Öttevény: Vass G. – Virág Á., Nagy L. (Horváth B.), Németh M., Nagy R. (Puter M.), Wágenhoffer (Puter G.), Szücs G. Lappints, Varga J., Keszei, Németh M. Edző: Gyurmánczi Attila.Gsz.: Püspök, Zámbó, Kerékgyártó.Kiállítva: Szücs G.A vezetést gyorsan megszerző Csorna megérdemelt győzelmet aratott a szervezetten játszó Öttevény felett.Marton Miklós: – Csapatunk igyekezett feledtetni a gyirmóti pontvesztést. Megérdemelt győzelmet arattunk.Gyurmánczi Attila: – Gratulálok a csapatomnak, becsületesen futballoztunk.(0–0)Kapuvár, 250 néző. V.: Takács.Kapuvár: Kolozsvári – Horváth P., Bognár L., Debreczeni, Kerékgyártó, Győrvári (Horváth K.), Simon M., Gál I., Matetits, Fekete (Böcskör), Tar. Edző: Balog Zoltán.Pannonhalma: Szánthó – Hartl, Horváth B., Werner B., Németh Levente, Molnár G., Csányi, Pintér, Németh László, Baki, Erdélyi. Edző: Pék László.Gsz.: Tar.A jobbára csupán védekező vendégcsapat hátsó alakzatát a hazaiak csak nehezen tudták feltörni.Jók: Fekete, Simon, ill. az egész csapat.Balog Zoltán: – Beleőszültem a mai meccsbe, de a lényeg a három pont.Pék László: – Rendkívül jó pálya, kitűnő játékvezetés, a hazaiak megérdemelt győzelme. Esélyünk talán akkor lett volna, ha legalább egy cserét meghagyunk a múlt hétről.Gönyű, 100 néző. V.: Baán.Gönyű: Szatmári – Nagy M., Varga R., Tarcsa, Androsch (Czeitler), Kovács Galavics, Fekete (Takács N.), Papp, Lanczendorfen (Végh), Böcz, Kovács Zs. Edző: Horváth Péter.Gyirmót II: Rengel – Orbán, Horváth D., Nagy B. (Béli), Szegi, Gelencsér Gy. (Gelencsér M.), Buruzs, Németh G., Horváth R., Felde, Kovács Á. Edző: Tóth Norbert.Nagy iramú, küzdelmes mérkőzésen a kevés helyzetből valamivel több adódott a hazaiak előtt, de összességében igazságos döntetlen született.Jók: Varga R., Ambrusch, Kovács Galavics, Papp, ill. senki.Horváth Péter: – Ha a végjátékban pontosabbak vagyunk, akkor megnyerhettük volna a mérkőzést. Jó úton járunk.Tóth Norbert: – Igazságos eredmény született.(3–0)Lipót, 200 néző. V.: Bálintfi.Lipót: Takács – Molnár M., Csete (Farkas T.), Tóth L., Nyári, Zimonyi, Bieder, Vörös Torma, Schillinger R. (Schillinger D.), Kapa Márkó (Bella), Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Nyúl: Kiss S. – Kiss M., Mio, Herceg, Varga P., Kiss Z. (Varga Zs.), Nyakas, Bagó, Töltősi (Varga T.), Gere, Ködmön (Orbán). Edző: Mondovics Dávid.Gsz.: Schillinger R. (2), Zimonyi (2), Mio (öngól).A rendkívül szervezetten védekező vendégcsapat elkerülte a nagyobb különbségű vereséget.Jók: Molnár M., Kapa Martin, Schillinger R., Vörös Torma, Nyári, ill. Bagó, Herceg, Varga P., Gere.Varga Péter: – Annak örülök, hogy a volt csapatom sokkal szervezettebben és jobban futballozik, mint ősszel és annak is, hogy mi pedig nem estünk a huszonkettes csapdájába és továbbra is hibátlanok vagyunk.Mondovics Dávid: – Nem játszottunk rosszul, de szerencsénk sem volt és ajándékoztunk egy-két gólt a bajnokság legjobb csapatának.(0–1)Lébény, 200 néző. V.: Erdélyi.Lébény: Molnár – Oláh, Domoszlai, Csepi (Limp), Sallai, Skoda, Karcagi Mészáros (Szabó Zs.), Fenesi, Élő, Károlyi, Gajdos. Edző: Szimhardt Szabolcs.SFAC: Bodorkos – Buru (Kovács B.), Horváth Á., Ozommah, Taher, Szucskó, Kecskés, Luisser, Németh L., Dukai (Farkas B.), Gürtet. Megbízott edző: Németh Lóránt.Gsz.: Sallai, ill. Lujser.Kiállítva: Sallai.Az első játékrészben a vendégek szerezték meg a vezetést egy vitatható tizenegyesből, a folytatásban pedig a hazaiak értékesítettek egy szintén vitatható büntetőt.Jók: senki, ill. senki.Szimhardt Szabolcs: – Nehéz mit mondani.Németh Lóránt: – Gratulálok a csapatomnak, igazságtalan lett volna, ha kikapunk.Beled, 200 néző. V.: Lukácsi.Beled: Vass K. – Kiss K., Szemes (Torma), Könczöl, Molnár, Gábor, Illés, Németh G. (Varga D.), Varga G., Vass B. (Varga T.), Köntés. Edző: Lenzsér Zsolt.Jánossomorja: Liszkai – Mikhely, Fettik, Tóth K. I., Cseri, Menyhárt, Tóth K. II, Horváth M. (Gaál D.), Kantó, Gaál Z., Kovács K. (György). Edző: Varga Róbert.Kiállítva: Vass K.A hajrában tíz emberrel játszó hazaiak rendkívüli erőket mozgósítva otthon tudták tartani az egy pontot.Jók: Kiss K., Illés, Köntés, ill. Kantó, Cseri, Menyhárt.Lenzsér Zsolt: – Részünkről szerencsétlen mérkőzésen a mezőnyben jól játszó vendégcsapat ellen a végén alkalmi kapussal sikerült egy pontot itthon tartanunk.Varga Róbert: – Amíg nem tudunk gólt lőni, ilyen nyögvenyelős mérkőzéseket játszunk. Mielőbbi gyógyulást kívánok a cserekapusnak.(3–0)Győrszentiván, 200 néző. V.: Horváth M.Győrszentiván: Pusztán – Kapuváry (Horák P.), Stefanits, Szalai Sz., Hanicz, Takács P., Bieder T., Halász (Kiss D.), Lenhardt, Tóth P. (Vadász), Wittner. Edző: Zsédely Attila.Fertőszentmiklós: Bábel – Fülöp, Cserge, Tóth R., Németh P., Szabados, Tóth Sz., Orbán, Szilágyi, Takács, Kuzbelt. Edző: Végh Tibor.Gsz.: Szalai (3), Stefanits (2), Bieder T. (2), Wittner (2), Lenhardt (2), Hanicz, Fülöp (öngól).A hazai csapat csupán helyzetei egy részét kihasználva aratott magabiztos győzelmet.Jók: Pusztán, ill. senki.Zsédely Attila: – Örülünk a felújított klubépületnek.Végh Tibor: – Gratulálok a hazai csapatnak.Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport, 21. fordulóGyőrújbarát–Téti Sokoró 5-2Győrújfalu–Kunsziget 2-0Rábapatona Besenyő–Dunaszeg 1-4Nagyszentjános–Bőny 0-1DAC-UP–Enese 4-1Koroncó–Győrzámoly 2-1Abda–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 5-0Kajárpéc-Herold Trans–Börcs 4-0Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoport, 23. fordulóMosonmagyaróvár II–Halászi 7-1MITE–Rajka 3-1Hegyeshalom–Mosonszentmiklós 3-6Püski–Károlyháza 6-2Bősárkány–Hédervár 0-3Kimle–Levél 2-1Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye–Dunakiliti 1-0Bódi Trans-Mosonszolnok–Máriakálnok 0-1Megyei II. Soproni csoport, 17. fordulóRépcementi–Petőháza 2-2Hegykő–MET-NA-Veszkény 2-3Rábaszentandrás–NRG Services-Rábapordány 3-1Sopronkövesd–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 0-6Kópháza–Szany 1-2Nagycenk–Iván 2-2Pálya-Vasút Megyei III. Győri csoport, 21. fordulóMezőörs–Győri Cápák 5-2Écs–Bajcs 1-4Váralja SE - BKSE 2-0Vámosszabadi–Pápateszér 0-6Töltéstava–Wunderbar-Pázmándfalu 3-1Pér–Sokorópátka 0-0Győrság–Veszprémvarsány 2-4Tényő–Mindszentpuszta 4-2Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport, 21. fordulóMecsér–Ikrény 1-3Győrsövényház–Bezi 12-1Győrszemere–Rábaszentmihály 3-0Dunaszentpál–Ásványráró 6-1Rábacsécsény–Markotabödöge 2-5Újrónafő–Kóny 0-3Felpéc–Csikvánd 4-3Gyarmat–Gyömöre 2-3Megyei III. Mosonmagyaróvár-Északi csoport, 18. fordulóMosonszentmiklós II–Mosonudvar 7-1Kimle II - Győrladamér 4-6Győrújfalu II–Hotel Lajta Park 1-2Dunasziget–MITE II. 6-5Bácsa II–Várbalog 4-3Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport, 21. fordulóFarád–Vág 1-5Himod–Magyarkeresztúr elmaradtOsli–Mihályi 1-3Rábakecöl–Egyed 2-2Bágyogszovát–Babót 0-4Kisfalud–Rábatamási 3-1Szil–Jobaháza 0-1Megyei III. Soproni csoport, 21. fordulóCsapod–Zsira 4-4Újkér–Tercia-Fertőendréd 1-3Fertőrákos–Sarródi Ászok 5-1TITA-Agyagosszergény–Répcevis 1-6Egyházasfalu–Harka 1-3Pereszteg–SVSE 0-5Nagylózs–Sopronhorpács-Mészáros SE 1-4