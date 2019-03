Megyei foci - Simán nyert a Csorna, kikapott a Kapuvár + eredmények, nyilatkozatok

(0–7)Sopron, Anger-réti pálya, 100 néző. V.: Dombi L.SFAC: Bodorkos – Farkas D., Kecskés, Horváth Á., Benczúr, Ozommah, Németh L., Gürtet (Buru), Szaif, Dukai (Racher), Szabó K. Játékos-edző: Németh Lóránt.Csorna: Lőre – Baranyai, Zámbó (Stift), Farkas B., Papp R., Detrik, Kerékgyártó, Püspök, Visy (Tarcsay), Németh B. (Szalai), Simon A. Edző: Marton Miklós.Gsz.: Németh B. (4), Simon A. (2), Kerékgyártó (2), Papp R.A markánsabb játékerőt képviselő vendégcsapat az első pillanattól kezdve nagy iramot diktált, sorra alakította ki a helyzeteit. A nagy kedvvel játszó Németh B. vezérletével már az első félidőben nagy előnyre tettek szert Marton Miklós tanítványai. A gólok sorát Papp R. nyitotta meg az 5. percben, tíz perccel később a SFAC-védelem hibáját kihasználva Németh B. talált a hálóba. Ezután a vendéglátók is kimerészkedtek a kapujuk előteréből, de egy labdavesztést követően Kerékgyártó élt a felkínált lehetőséggel. Még az első játékrészben Németh B. háromszor mattolta a kapust. Szünet után ott folytatódott minden, ahol az első félidő végződött. A 48. percben Kerékgyártó, majd három perc múlva Simon A. fejezett be góllal egy-egy csornai akciót.Jók: senki, ill. Németh B.Németh Lóránt: – Az első félidei, túlzottan nyitott játékunkat ellenfelünk könyörtelenül kihasználta. Fordulás után már stabilabb volt a védekezésünk.Marton Miklós: – Győzelmünk teljesen megérdemelt.(2–0)Sopron, 450 néző. V.: Konkoly.SC Sopron: Tóth O. – Imre, Kelemen, Tóth A., Gáncs (Kádár), Holzmann, Gere (Honyák), Galambos, Purt, Kocsis (Varga K.), Krizsonits. Edző: Ágoston Zsolt.Győrszentiván: Szabó K. – Litresics, Bieder A. (Vida), Tóth P., Kapuváry, Szabó P., Szalai, Hanicz, Bieder T., Takács P. (Wittner), Lenhardt (Kiss D.). Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Honyák (4), Galambos (2), Kovács Á., Gere, Varga K.A vendégek 25 percig állták a hazaiak rohamait, szervezetten játszottak, sőt, veszélyt is jelentettek a hazaiak kapujára. A mérkőzés 54. percében Honyák beállításával nagyot lendült a soproniak játéka, sorra vezették a jobbnál jobb támadásokat. A kiváló napot kifogó gólerős játékosnak 36 perc elég volt, hogy mesternégyest érjen el. A vendégek kapusa mentette meg csapatát a két számjegyű vereségtől.Jók: Tóth O., Galambos, Purt, Honyák (a mezőny legjobbja), ill. Szabó K.Ágoston Zsolt: – Az első félidőben szervezetten védekező Győrszentiván ellen nem tudtunk érvényesülni. Honyák beállítása sokat lendített a csapat játékán, négy gólja önmagáért beszél.Zsédely Attila: – A nap sikere, hogy a reggeli telefonálások után össze tudtam szedni egy csapatot és ez ma csak ennyire volt elég.(1–1)Gyirmót, 100 néző. V.: Péter G.Gyirmót II: Tóth L. – Szegi, Felde (Tóth E.), Kovács Á., Horváth II. R., Orbán, Gelencsér Gy. (Gelencsér M.), Horváth D. (Buruzs), Németh G., Csongrádi, Éri. Edző: Tóth Norbert.Bácsa: Ács – Katona, Kun, Simigla (Kiss B.), Kulcsár, Kurucz (Katona), Veller (Mendel), Bögöly, Posta, Sipos M., Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Éri, Orbán, ill. Simigla, Kalmár B.Kétszer is vezettek a vendégek, de a Gyirmót II mindkétszer egyenlíteni tudott.Tóth Norbert: – A helyzetek alapján igazságos eredmény született.Korsós György: – Értékes kettő pontot hagytunk Gyirmóton.(1–0)Beled, 200 néző. V.: Radasics.Beled: Vass K. – Illés D., Szemes B., Könczöl, Vass B., Molnár, Varga T. (Kovács M.), Varga A., Gábor, Varga G. (Kovács M.), Köntés. Edző: Lenzsér Zsolt.Lébény: Molnár M. – Élő, Domoszlai, Sallai, Skoda, Limp, Karcagi Mészáros (Fenesi), Károlyi, Szabó Zs. (Csepi), Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Szemes, Varga G., Köntés, Vass B., ill. Sallai.Könnyed játékkal győzte le az enerváltan játszó ellenfelet a hazai csapat. Jobb odafigyeléssel már az első félidőben is eldönthették volna a mérkőzést.Jók: Szemes, Könczöl, Varga G., ill. Molnár, Sallai.Lenzsér Zsolt: – Nagy labdabirtoklásunk ellenére nem tudtunk akkora nyomást gyakorolni az ellenfél kapujára, amekkorát szerettünk volna. Higgadtabb játékkal előbb is eldönthettük volna a mérkőzést.Tiba Zoltán: – Gratulálok a hazai csapatnak, jobban akarták a győzelmet.(0–4)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Szántó M.Fertőszentmiklós: Bábel – Kuzbelt M., Kovács B., Cserge, Bősze, Horváth Á., Magda, Szabados, Dancsók, Szabó D. (Horváth R.), Tóth Sz. Edző: Végh Tibor.Gönyű: Szatmári – Varga R., Kovács Galavics, Androsch (Nagy M.) Végh P. (Takács N.), Papp T. (Czeitler), Böcz, Lanczendorfen, Fekete Sz., Takács, Kovács Zs. Edző: Horváth Péter.Gsz.: Kovács Zs. (3), Böcz (2), Androsch, Lanczendorfen, Fekete Sz., Nagy M.A végig fölényben játszó vendégek a hazai csapat minden hibáját kihasználták.Jók: senki, ill. mindenki.Végh Tibor: – Megúsztuk tíz alatt.Horváth Péter: – A mi helyzetünkben örülünk minden egyes sikernek. Természetesen ezt a győzelmet is a helyén kezeljük.(0–1)Jánossomorja, 300 néző. V.: Bán A.Jánossomorja: Hegedűs – Kantó, Tóth II. K., Gaál Z., Fettik, Menyhárt, Mikhely, György Jakab (Tóth I. K.), Cseri (Kovács P.), Horváth M. (Takács), Kovács K. Edző: Varga Róbert.Lipót: Takács N. – Kapa Márkó, Bella, Kapa Martin (Molnár M.), Tóth L., Schillinger D. (Farkas), Varga, Csete (Schillinger R.), Zimonyi, Vörös Torma, Bieder. Edző: Varga Péter.Gsz.: Cseri, ill. Zimonyi (3), Farkas.A mérkőzésen a játékvezető zsebében maradt három piros lap, kettő a vendégek, egy a hazaiak részéről. A vendégcsapat egy Zimonyival jobb volt.Jók: Tóth II. K., Menyhárt, Cseri, György Jakab, ill. Tóth L., Zimonyi, Varga T.Varga Róbert: – A mérkőzésen voltak olyan időszakok, amikor el tudtuk tüntetni a két csapat közti különbséget, de megérdemelt lipóti győzelem született.Varga Péter: – Megnyugtató győzelem a szimpatikus hazai csapat ellen.(0–0)Öttevény, 100 néző. V.: Vadász.Öttevény: Vass G. – Puter G., Varga J., Keszei, Wágenhoffer, Németh M., Nagy L., Szücs, Lappints, Puter M. (Nagy R.), Horváth B. Edző: Gyurmánczi Attila.Pannonhalma: Baki B. I – Hartl, Máté Sz., Forika, Csányi, Erdélyi, Németh László, Németh Levente (Csollány B.), Molnár G., Pintér K., Bíró (Baki B. II). Edző: Pék László.Gsz.: Szücs G.Kiállítva: Hartl.A masszívan védekező vendégek hátsó alakzatát nehezen törték fel a hazaiak.Jók: mindenki, ill. Máté Sz., Forika, Erdélyi.Gyurmánczi Attila: – Egy jól játszó csapat ellen bravúros győzelmet arattunk, igaz, nem túl szép játékkal.Pék László: – Csapatunk jól működött, viszont egy pontot „elvittek" Püskibe.(1–0)Nyúl, 200 néző. V.: Csirke R.Nyúl: Kiss A. – Kiss M., Ködmön Z. (Molnár B.), Mió, Herczeg, Varga P., Kiss Z. (Fazekas K.), Nyakas, Orbán G. (Gere Z.), Ködmön. Varga Zs. Edző: Mondovics Dávid.Kapuvár: Horváth P. – Bognár L., Kerékgyártó Á. (Horváth K.), Matetits, Győrvári, Árki, Simon M. (Debreceni Cs.), Gál, Kolozsvári, Szabó Sz., Tar. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Varga Zs., Ködmön Z.Kezdetben a Kapuvár támadott többet, de Varga Zs. szépségdíjas találatában a hazaiak szerezték meg a vezetést, akik szünet után bebiztosították győzelmüket.Jók: mindenki, ill. senki.Mondovics Dávid: – Jó csapattal játszottunk, amit terveztünk, azt megvalósítottuk.Balog Zoltán: – Motiválatlanul és akarat nélkül csak ilyen eredményt lehet elérni.19. forduló. 2019. 03. 16., szombat:Gyirmót II–Bácsa 2-2,SC Sopron–Győrszentiván 9-0,SFAC–Csorna 0-9.2019. 03. 17., vasárnap:Nyúl–Kapuvár 2-0,Beled–Lébény 4-1,Öttevény–Pannonhalma 1-0,Fertőszentmiklós–Gönyű 0-9,Jánossomorja–Lipót 1-4.18. forduló. 2019. 03. 16., szombat:Győrzámoly–Győrújbarát 2-1,Kunsziget–Dunaszeg 1-2.2019. 03. 17., vasárnap:Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Győrújfalu 0-1,Bőny–Rábapatona Besenyő 7-0,DAC-UP–Abda 2-4,Koroncó–Kajárpéc-Herold Trans 1-0,Enese–Nagyszentjános 2-2,Téti Sokoró–Börcs 3-2.20. forduló. 2019. 03. 17., vasárnap:Püski–Mosonmagyaróvár II 2-3,Darnózseli–Hegyeshalom 2-5,Rajka–Kimle 1-2,Halászi–Bódi Trans-Mosonszolnok 3-0,Hédervár–Levél 2-1,Dunakiliti–Bősárkány 2-3,Károlyháza–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 2-2,Máriakálnok–Mosonszentmiklós 1-0.14. forduló. 2019. 03. 16., szombat:Iván–Rábaszentandrás 0-4.2019. 03. 17., vasárnap:Szany–Fertőd 3-2,NRG Services-Rábapordány–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 0-7,Sopronkövesd–Répcementi 1-5,Nagycenk–Kópháza 1-4,Petőháza–Hegykő 3-2.18. forduló. 2019. 03. 17., vasárnap:Écs–Győrság 9-0,Győri Cápák–Wunderbar-Pázmándfalu 0-5.2019. 03. 17., vasárnap:Veszprémvarsány–Pér 1-2.Mindszentpuszta–Mezőörs 0-2,Bajcs–Bakonyszentkirály 0-2,Tényő–Töltéstava 0-2,Sokorópátka–Pápateszér 1-2.A Bakonyszentlászló–Vámosszabadi mérkőzést május 1-jén rendezik.18. forduló. 2019. 03. 16., szombat:Rábaszentmihály–Felpéc 0-2,Ikrény–Rábacsécsény 1-0,Győrsövényház-Győrszemere 2-3.2019. 03. 17., vasárnap:Csikvánd–Bezi 12-0.Ásványráró–Gyarmat 3-0,Dunaszentpál–Mecsér 2-1,Markotabödöge–Kóny 4-1,Gyömöre–Újrónafő 3-3.15. forduló. 2019. 03. 16., szombat:Hotel Lajta Park–Dunasziget 10-2,Bácsa II– Győrladamér 2-1,MITE II–Győrújfalu II 12-2.Kimle II–Mosonudvar 1-6.2019. 03. 17., vasárnap:Várbalog–Mosonszentmiklós II 2-1.18. forduló. 2019. 03. 16., szombat:Magyarkeresztúr–Mihályi 0-7.2019. 03. 17., vasárnap:Babót–Osli 4-0,Rábakecöl–Szil 1-7,Jobaháza–Himod 1-5,Rábatamási–Farád 4-1,Vág–Bogyoszló 4-0,Egyed–Bágyogszovát 3-2.18. forduló. 2019. 03. 16., szomba:SVSE–Csapod 11-1,TITA-Agyagosszergény–Sarródi Ászok 1-5.2019. 03. 17., vasárnap:Sopronhorpács-Mészáros SE–Újkér 6-1,Zsira–Harka 2-1.Répcevis–Egyházasfalu 1-1,Fertőrákos–Pereszteg 2-1.Tercia-Fertőendréd–Ágfalva 1-1.