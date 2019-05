Megyei foci - Potyogtak a gólok Lébényben és Fertőszentmiklóson - eredmények+nyilatkozatok

Gönyű SC–Sopron 1-2. Fotó: H. Baranyai Edina

(0–2)Gönyű, 200 néző. V.: Krasznai.Gönyű: Szatmári – Nagy M., Kovács Galavics, Androsch, Kovács Zs., Fekete, Böcz, Lanczendorfen (Tóth R.), Takács N., Tarcsa, Papp. Edző: Horváth Péter.SC Sopron: Tóth O. – Kádár, Kelemen, Tóth A. (Tóth P.), Galambos, Purt (Gere), Gáncs, Kocsis, Holzmann, Krizsonits, Varga (Honyák). Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Fekete, ill. Kelemen, Kocsis.Kiállítva: Nagy M., Papp.A 20. percben egy tévesen megítélt szöglet után Kelemen maradt egyedül a hosszú oldalon, és 5 méterről védhetetlenül a bal felső sarokba fejelt. 0–1. A 41. percben Kocsis kapott jó átadást a bal oldalon, majd kilőtte a bal felső sarkot. 0–2. A 65. percben a szöglet utáni kipattanó labdát Fekete lőtte 20 méterről nagy erővel a léc alá. 1–2. Nagyon jó iramú, küzdelmes mérkőzésen az első félidei játékuknak és a gyengébb játékvezetésnek köszönhetik győzelmüket a vendégek.Jók: Kovács Galavics, Fekete, Tarcsa, ill. Kocsis, Holzmann.Horváth Péter: – Színvonalas mérkőzésen sajnos a játékvezető nem nőtt fel a feladathoz. Tartalékos csapatunkat még jobban kipontozta jövő hétre. A második félidőben jól küzdöttünk, de ma csak ennyire tellett.Ágoston Zsolt: – Szuper körülmények között egy változatos, jó mérkőzést játszottunk.(1–1)Sopron, Anger-réti pálya, 50 néző. V.: Erdélyi.SFAC: Bodorkos – Kiss A., Horváth Á., Kecskés, Buru, Németh L., Dukai, Luisser (Szabó N.), Saif, Rachev (Farkas B.), Szabó K. Játékos-edző: Németh Lóránt.Nyúl: Kiss A. – Molnár B., Varga P., Mió, Herczeg, Nyakas, Orbán, Bagó, Varga Zs. (Ködmön Sz.), Ködmön Z., Varga T. (Gere). Edző: Mondovics Dávid.Gsz.: Rachev, Dukai, ill. Ködmön Z. (3), Gere (3), Ködmön Sz., Orbán.A vendégeknél a távol lévő tréner helyett az ifjúságiak edzője, Szakács Ferenc meccselt. A szünet után a SFAC már nem tudta tartani a lépést esélyesebb ellenfelével. A 27. percben Varga Tamás térdsérülést szenvedett, mentő vitte el a nyúli labdarúgót a soproni Erzsébet-kórházba.Jók: Rachev, Kecskés, ill. Ködmön Z., Ködmön Sz., Molnár B.Németh Lóránt: – Sokkal több volt ebben a mérkőzésben, de a sérülések miatt a játékunk összeomlott, s teljesen szétesett a második félidőben.Szakács Ferenc: – Amiért jöttünk, teljesítettük. Játékosunknak jobbulást, mielőbbi gyógyulást kívánunk.(0–10)Fertőszentmiklós, 50 néző. V.: Konkoly.Fertőszentmiklós: Bábel – Fülöp, Kovács B., Horváth R. (Szilágyi), Tóth Sz., Németh P., Takács A. (Tóth R.), Orbán B., Kuzbelt M., Dancsok, Kuzbelt E. (Szekeres A.). Edző: Végh Tibor.Gyirmót II: Tóth L. (Lovász) – Orbán I., Horváth D., Éri, Gelencsér M., Bergendi (Buruzs), Nagy B., Horváth R. (Lampert), Tóth E., Kovács Á., Szegi. Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Éri (7), Horváth D. (3), Bergendi (2), Orbán, Gelencsér M., Nagy B., Kovács Á., Buruzs, Orbán B. (öngól).A könnyed „edzőmérkőzésen" tetszetős játékkal szerezték góljaikat a vendégek, akiket a beteg Tóth Norbet helyett Klement István irányított.Jók: senki, ill. mindenki.Végh Tibor: – Kapusunk ismét jól védett.Klement István: – Dicséret a fiúknak, mert mindvégig komolyan vették a meccset, s mivel az ellenfél is ezt tette, sportszerű mérkőzést láthatott a fertőszentmiklósi közönség.Lipót, 300 néző. V.: Papp Á.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete, Tóth L., Nyári (Rigó), Zimonyi, Varga T., Bieder, Schillinger R. (Vörös Torma), Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Csorna: Dénes – Detrich, Kerékgyártó, Papp R., Baranyai (Fehér K.), Zámbó, Farkas D., Németh B., Visy (Horváth A.), Püspök, Szakács (Tarcsai). Edző: Horváth Rudolf.Kiállítva: Zámbó.A mérkőzést végigtámadó lipóti csapat sok helyzetet kihagyva nem bírt a jól védekező Csornával szemben.Jók: Tóth L., Csete, Kapa Martin, Bieder, ill. az egész csapat.Varga Péter: – Felbillent a pálya, de a Csorna hősiesen védekezett. Mindkét csapatnak gratulálok, de az idén mi voltunk a legjobbak.Horváth Rudolf: – Győzni jöttünk Lipótra, ma ennyi volt ebben a mérkőzésben.(0–6)Lébény, 150 néző. V.: Fuhrmann.Lébény: Szebik – Oláh, Limp (Harczi), Domoszlai, Kovács B., Kilácskó (Csepi), Szemesi, Szabó Zs., Élő, Károlyi, Takács B. (Sallai). Edző: Szimhardt Szabolcs.Kapuvár: Horváth P. – Bognár, Böcskör, Matetits (Simon), Győrvári, Gál (Véghelyi), Árki, Debreceni, Kolozsvári, Fekete (Kerékgyártó), Horváth K. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Fekete (4), Horváth K. (2), Bognár (2), Árki, Böcskör, Matetits, Kerékgyártó, Debreceni.A lényegesen jobb játékerőt képviselő kapuváriak könnyed játékkal magabiztos győzelmet arattak a fiatal hazaiak ellen.Jók: senki, ill. mindenki.Szimhardt Szabolcs: – Gratulálok a kapuváriaknak.Balog Zoltán: – Csapatunk a múlt heti csorbát jó hozzáállással próbálta kiköszörülni, ami sikerült is.(2–1)Jánossomorja, 150 néző. V.: Csirke.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Tóth I K. (Horváth R.), Cseri, Soós (Kovács P.), Majdics, Tóth II K. (Gaál D.), Kantó, Mikhely, Gál Z., Kovács K. Edző: Varga Róbert.Öttevény: Vass – Virág, Nagy L., Nagy R. (Németh M.), Puter M., Wágenhoffer, Szűcs, Lappints (Puter G.), Varga J., Keszei, Németh M. (Horváth B.). Edző: Gyurmánczi Attila.Gsz.: Majdics (2), Gaál Z., ill. Nagy R.Kiállítva: Puter M.Jó iramú mérkőzésen a hazai csapat megérdemelten győzött.Jók: Tóth II K., Soós, Majdics, Cseri, ill. senki.Varga Róbert: – Hajtós, hatpontos mérkőzésen, jó csapatot sikerült legyőznünk.Gyurmánczi Attila: – Gyenge helyzetkihasználás miatt nem jött össze a vendégsiker.(1–1)Győrszentiván, 100 néző. V.: Lukácsi.Győrszentiván: Pusztán – Kapuváry, Litresics, Bieder A. (Horák, Steczina), Stefanits, Kertész, Wittner, Tóth P., Lenhardt, Bieder T., Takács P. Edző: Zsédely Attila.Bácsa: Ács – Katona M. (Szabó K.), Kun, Simigla, Kulcsár (Kiss B.), Bárdosi, Kurucz (Katona V.), Veller, Posta, Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Lenhardt, ill. Kalmár (2), Veller, Posta.A tartalékosan játszó hazai csapatot mérkőzés közben további két sérülés és vitatható játékvezetői ítéletek is sújtották.Jók: mindenki, ill. mindenki.Zsédely Attila: – Gratulálok minden ma pályára lépő játékosomnak.Korsós György: – Egy sima, négy fordított.(1–0)Beled, 200 néző. V.: Takács.Beled: Vass K. – Köntés, Szemes, Könczöl Sz., Vass B., Varga T. (Bödecs), Torma, Németh G. (Varga D.), Illés, Varga G., Kiss K. Edző: Lenzsér Zsolt.Pannonhalma: Szánthó – Hartl, Imre, Bíró, Németh L., Csányi, Pintér, Molnár Cs., Erdélyi, Verner, Máté. Edző: Pék László.Gsz.: Szemes, Köntés. Kiállítva: Szemes.Jobb helyzetkihasználással még nagyobb különbségű hazai győzelem születhetett volna.Jók: mindenki, a mezőny legjobbja Varga G., ill. Máté, Verner, Erdélyi.Lenzsér Zsolt: – Tíz emberrel is mi irányítottuk a játékot és mi alakítottuk ki a helyzeteket is.Pék László: – Nálunk olyan a rotáció, hogy egyik héten az ifiben nincs cserejátékos, másik héten az első csapatnál. Ennek ellenére gratulálok a hazaiak megérdemelt győzelméhez.27. fordulóGyőrzámoly–Téti Sokoró 3-1,Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Bőny 1-6,Nagyszentjános–Győrújfalu 2-2,DAC-UP–Dunaszeg 2-1,Koroncó–Börcs 6-0,Abda–Rábapatona Besenyő 9-0,Enese–Kunsziget 3-1,Kajárpéc-Herold Trans–Győrújbarát 0-0.30. fordulóRajka–Halászi 1-1,Bősárkány–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 1-2,Hédervár–Károlyháza 18-1,Kimle–Mosonmagyaróvár II 1-7,Levél–Püski 1-3,Dunakiliti–Hegyeshalom 2-1,Mosonszentmiklós–Darnózseli 5-2.23. fordulóSzany–NRG Services-Rábapordány 3-0,Sopronkövesd–Rábaszentandrás 0-5,Kópháza–Hegykő 0-3,Nagycenk–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 2-3,Petőháza–MET-NA-Veszkény 0-3.27. fordulóÉcs–Pápateszér 1-4,Veszprémvarsány–Bakonyszentlászló 3-0,Mindszentpuszta–Győri Cápák 5-1,Tényő–Wunderbar-Pázmándfalu 3-5,Bakonyszentkirály–Pér 4-2,Töltéstava–Mezőörs 8-1,Győrság–Vámosszabadi 3-3,Bajcs–Sokorópátka 8-0.27. fordulóGyőrszemere–Bezi 4-0,Mecsér–Újrónafő 18-1,Dunaszentpál–Kóny 1-7,Gyarmat–Rábacsécsény 1-4.24. fordulóDunasziget–Hotel Lajta Park 2-6,Mosonudvar–Kimle II 2-1.27. fordulóEgyed–Magyarkeresztúr 8-0,Rábakecöl–Mihályi 4-2,Bágyogszovát–Himod 2-9,Kisfalud–Bogyoszló 8-0,Jobaháza–Babót 2-1,Rábatamási–Vág 1-2,Szil–Osli 2-5.27. fordulóSarródi Ászok–Zsira 2-2,Sopronhorpács-Mészáros SE–Tercia-Fertőendréd 2-0,Pereszteg–Egyházasfalu 1-2,Nagylózs–Ágfalva 4-4.