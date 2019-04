Megyei foci - Pontokat vesztett a Lipót, győzött a Csorna, kikapott a Kapuvár - fotók, nyilatkozatok

Duna Takarék Megyei I. osztálySC Sopron–Jánossomorja 3-1SFAC–Győrszentiván 1-2Nyúl–Lébény 5-0Pannonhalma–Csorna 0-5Bácsa–Kapuvár 2-0Öttevény–Gönyű 0-2Fertőszentmiklós–Beled 0-15Gyirmót II–Lipót 1-1(0–1)Gyirmót, 200 néző. V.: Fuhrmann.Gyirmót: Rengel – Orbán, Buruzs (Mayer), Horváth D. (Gelencsér M.), Éri, Szegi, Gelencsér Gy., Németh G. (Nagy B.), Felde, Tóth E., Kovács Á. Edző: Tóth Norbert.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete, Tóth L., Nyári, Zimonyi, Bieder, Vörös Torma (Babina), Schillinger R. (Schillinger D.), Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Gsz.: Gelencsér, ill. Zimonyi.Kiállítva: Takács N.A 40. percben Tóth L. jobb oldali beadását követően a hosszú oldalon jól érkező Zimonyi fejelt a hazai kapu jobb oldalába. 0–1. A 89. percben Németh G. jobb oldali szöglete után Szegi csúsztatta meg a labdát, ami így a hosszú oldalon érkező Gelencsér elé került, aki egy átvétel után a rövid alsó sarokba lőtt. 1–1. A hosszabbítás harmadik percében az asszisztens jelzésére a játékvezető kiállította a reklamáló Takácsot.A sok helyzetet kihagyó lipóti csapat nem tudta a maga javára fordítani a mérkőzést a hősiesen védekező és a hajrá perceiben egyenlítő Gyirmót II ellen. A bajnokságban először vesztett pontokat a bajnokaspiráns.Jók: mindenki, ill. Vörös Torma, Tóth L., Zimonyi, Kapa Martin.Tóth Norbert: – Jó iramú mérkőzésen kis szerencsével pontot raboltunk. Gratulálok a Lipót várható bajnoki címéhez.Varga Péter: – Sokkal nagyobb volt a különbség, mint amit az eredmény mutat. Az álmunkat egy ember szertefoszlatta, célkitűzésünk továbbra is megmaradt.(1–1)Sopron, Anger-réti pálya, 50 néző. V.: Szikra.SFAC: Pintér – Buru, Kecskés, Szabó N. (Farkas B.), Horváth T., Dukai, Saif, Németh L., Kovács B., Szabó K., Szedenics. Játékos-edző: Németh Lóránt.Győrszentiván: Szabó K. – Halász, Tóth P., Litresics, Horák (Kiss K.), Szabó P., Hanicz, Bieder, Stefanits, Lenhardt, Wittner (Steczina). Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Dukai, ill. Tóth P., Lenhardt.A hazaiak Pintér kapussal az élen a 88. percig hősies védekezéssel őrizték az 1–1-es eredményt, a játék összképe alapján azonban a sportszerű, szimpatikus győrszentivániak sikere megérdemeltnek mondható.Jók: Pintér (a mezőny legjobbja), Németh L., Dukai, ill. senki.Németh Lóránt: – Nagy esélyt szalasztottunk el az újabb pont, pontok megszerzésére.Glázer Péter elnök: – Értékes három pontot szereztünk. Nagyon nehéz győzelem volt, melyet a betegsége miatt hiányzó edzőnknek, Zsédely Attilának ajánlunk.(3–1)Sopron, 350 néző. V.: Horváth M.SC Sopron: Tóth O. – Imre, Krizsonits, Kelemen, Gáncs, Holzmann, Tóth P., Gere (Purt), Honyák (Kovács A.), Galambos, Kocsis (Varga K.). Edző: Ágoston Zsolt.Jánossomorja: Liszkai – Kantó, Tóth K., Gaál Z., Fettik (Soós), György Jakab (Tóth K.), Mikhely, Cseri, Horváth M., Kovács K., Maidics (Gaál D.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Galambos (2), Gere, ill. Horváth M.Az első játékrészben a gólokon kívül még három százszázalékos gólhelyzetet is kihagytak a hazaiak. Fordulás után a Jánossomorja alakított ki több lehetőséget, de az összkép alapján a hazaiak győzelme megérdemelt.Jók: Galambos, Krizsonits, Gere, ill. Cseri, Gaál Z.Ágoston Zsolt: – Jó első félidő után érthetetlen, gyenge teljesítményt nyújtottunk a második játékrészben.Varga Róbert: – Egyik osztályban sem lehet az ellenfélnek egy félidőnyi előnyt adni.(3–0)Nyúl, 100 néző. V.: Herm.Nyúl: Kiss A. – Kiss M., Mió B., Herczeg M., Orbán (Ködmön), Varga P., Nyakas, Bagó, Ködmön (Varga T.), Molnár, Varga Zs. (Györe). Edző: Mondovics Dávid.Lébény: Molnár – Oláh, Domoszlai, Csepi, Kovács B., Fenesi, Szabó Zs., Élő, Károlyi (Harczi), Gajdos, Kilácskó. Edző: Szimhardt Szabolcs.Gsz.: Varga Zs. (2), Orbán, Ködmön, Herczeg.Magabiztos hazai győzelem született.Jók: mindenki, ill. Kovács B., Molnár M.Mondovics Dávid: – Gratulálok a mérkőzésen nyújtott teljesítményhez.Szimhardt Szabolcs: – Gratulálok a hazai csapatnak, jelenleg csak ennyire futotta az erőnkből.(0–5)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Pörgei.Fertőszentmiklós: Bábel – Kovács B., Cserge, Horváth Á., Szabados, Horváth R., Szabó D., Takács A., Tóth Sz., Dancsók, Kuzbelt. Edző: Végh Tibor.Beled: Reinhardt – Torma, Köncöl, Molnár Z., Varga T., Gábor (Varga D.), Varga G., Illés (Németh Á.), Németh G., Kiss K., Köntés (Vass). Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Varga G. (5), Molnár Z. (5), Varga T., Köncöl, Kiss K., Vass, Németh Á.Kiállítva: Szabados, Takács A., Cserge.Bár a Beled végig egy kapura játszott, de a három kiállítás és a négy tizenegyes rányomta bélyegét a játékra.Jók: Bábel, ill. mindenki.Végh Tibor: – Jól helytálltunk.Lenzsér Zsolt: – Nehéz ilyen mérkőzésen motiválni a játékosokat.(0–1)Öttevény, 150 néző. V.: Konkoly.Öttevény: Tóth M. – Virág, Nagy L., Németh M., Nagy R. (Puter G.), Puter M., Wágenhoffer G., Lappincs, Varga J. (Horváth B.), Keszei, Németh M. (Wágenhoffer Sz.). Edző: Gyurmánczi Attila.Gönyű: Szatmári – Varga R., Kovács Galavics, Andros, Végh, Fekete Sz. (Czeitler), Böcz, Lanczendorfen (Takács N.), Tarcsa, Kovács Zs., Papp T. (Wiest). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Böcz (2).Gyenge színvonalú játékvezetés mellett a hazaiak a tavasz leggyengébb játékát mutatták be.Jók: senki, ill. Böcz, Papp, Fekete Sz., Varga R.Gyurmánczi Attila: – A mai mérkőzés gyengébbre sikeredett, a jövőben megpróbálunk javítani.Horváth Péter: – A játék minden elemében ellenfelünk fölé nőttünk, így megérdemelt győzelmet arattunk a jó képességű Öttevény otthonában.(0–0)Győr, 100 néző. V.: Gáncs.Bácsa: Ács – Katona M. (Szabó B.), Kiss B., Kun, Finigla, Bárdosi (Mendel), Kuruc, Veller, Posta, Sipos, Kalmár (Kiss Á.). Edző: Korsós György.Kapuvár: Kolozsvári – Horváth P., Bognár L., Debreceni, Kerékgyártó, Matetits, Győrvári (Horváth K.), Simon, Gál, Fekete, Tar. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Kiss B., Szabó B.A gyengébb napot kifogó hazaiak a szerencsével sem hadilábon állva győzték le a jól játszó kapuváriakat.Jók: mindenki, ill. Debreceni, Bognár.Korsós György: – Fantasztikus győzelmet arattunk a „szürke" Kapuvár ellen.Balog Zoltán: – Ilyen a foci. Mi játszottuk a játékot, ellenfelünk pedig könyörtelenül kihasználta a hibáinkat.(0–2)Pannonhalma, 100 néző. V.: Moóri.Pannonhalma: Szánthó – Imre, Németh L., Molnár G. (Werner), Csányi (Hartl), Pintér, Németh L., Molnár Cs., Baki B., Erdélyi, Máté Sz. Edző: Pék László.Csorna: Dénes – Papp R. (Stift), Zámbó, Fehér, Baranyai, Farkas D., Kerékgyártó, Simon, Püspök, Németh B., Szakács (Detrik). Edző: Marton Miklós.Gsz.: Simon A. (2.), Szakács (2.), Németh B.Simon és Németh révén már korán magabiztos előnyre tett szert a Csorna.Pék László: – Ma kétszer is „jóllaktunk". A meccsen is és utána is.Marton Miklós: – Gratulálok csapatomnak, magabiztos győzelmet arattunk.Dunaszeg–Győrújfalu 4-0Kunsziget–Győrújbarát 1-3Győrzámoly–DAC-UP 3-4Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Koroncó 0-6Bőny–Abda 0-2Börcs–Rábapatona Besenyő 2-1Enese–Kajárpéc-Herold Trans 1-4Téti Sokoró–Nagyszentjános 4-1Rajka–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 1-4Halászi–Darnózseli 2-3Hédervár–Bódi Trans-Mosonszolnok 5-0Levél–Bősárkány 1-2Dunakiliti–Mosonmagyaróvár II 2-7Károlyháza–Hegyeshalom 2-7Máriakálnok–MITE 0-0Mosonszentmiklós–Kimle 3-2Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Fertőd 7-0MET-NA-Veszkény–Rábaszentandrás 2-3Szany–Répcementi 2-2NRG Services-Rábapordány–Kópháza 2-2Petőháza–Nagycenk 1-2Iván–Sopronkövesd 1-2Mindszentpuszta–Écs 3-1Győri Cápák–Bakonyszentkirály 0-8Veszprémvarsány–Tényő 4-0Pápateszér–Pér 2-2Bakonyszentlászló–Győrság 2-1Bajcs–Töltéstava 4-1Vámosszabadi–Wunderbar-Pázmándfalu 3-0Sokorópátka–Mezőörs 2-2Rábaszentmihály–Dunaszentpál 2-2Ikrény–Győrszemere 8-0Ásványráró–Győrsövényház 1-0Bezi–Újrónafő 0-2Csikvánd–Gyarmat 5-1Markotabödöge–Felpéc 2-1Kóny–Rábacsécsény 1-0Gyömöre–Mecsér 2-7Győrladamér–Mosonudvar 4-2Bácsa II–MITE II 2-3Mosonszentmiklós II–Győrújfalu II 3-0Dunasziget–Kimle II 6-2Várbalog–Hotel Lajta Park 1-6Magyarkeresztúr–Farád 2-5.Babót–Szil 2-1Mihályi–Himod 2-2Jobaháza–Kisfalud 1-2Rábatamási–Rábakecöl 1-0Vág–Bágyogszovát 4-0Bogyoszló–Osli 2-7SVSE–Nagylózs 2-0Harka–Csapod 5-1Ágfalva–Egyházasfalu 1-2Tercia-Fertőendréd–TITA-Agyagosszergény 7-0Zsira–Újkér 5-1Répcevis–Pereszteg 4-3Sopronhorpács-Mészáros SE–Fertőrákos 5-0