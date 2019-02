Megyei foci - Megütötte a játékvezetőt a kiállított futballista Mosonszolnokon

Illusztráció

Egy teremtornán rendezett mérkőzésen a kiállított játékos a pályára visszatérve kétszer megütötte a játékvezetőt.Pár héttel ezelőtt a téli felkészülés jegyében rendeztek Mosonszolnokon egy teremtornát, amely minden bizonnyal nem a gólokról, helyzetekről, hanem az egyik játékos ámokfutásáról marad emlékezetes.Történt ugyanis, hogy a tornán kiállított egyik játékos, akit információink szerint később feljelentett a bántalmazott futballbíró, így büntetőeljárás indul ellene – egy vitatott szituációt követően visszatért a játéktérre és kétszer megütötte a játékvezetőt.Az esetről egyébként videófelvétel is készült. Ezen jól látszik, ahogy a renitens játékost ismét figyelmeztetni szándékozó és a játéktér széle felé igyekvő bíróhoz odalép a pályára visszatérő labdarúgó, aki aztán lendületből meg is üti a meglepett bírót. A játékos aztán újra lecsap, ám szerencsére a második ütés már nem találja el tisztán a játékvezetőt, aki úgy tudjuk, mindezek ellenére mégis végigvezette a találkozót.A futballistára – akinek várhatóan majd a bíróság előtt is felelnie kell a tettéért – valószínűleg komoly eltiltás vár. A verekedő labdarúgó a megyei II. osztályú Mosonszolnok igazolt játékosa, s a teremtornán történteket hamarosan a szövetség fegyelmi bizottsága is tárgyalja majd.