Megyei foci - Már biztos bajnok a Lipót, a Himod és az SVSE

Kiélezett a csata a megyei II. osztály Győri csoportjában, ahol az Abda a listavezető. A korábban NB III-ban is szereplő kék-fehérek az egykor szintén magasabb osztályú Koroncót előzik meg egyetlen ponttal. A két csapat valamelyike lesz a bajnok, mivel három fordulóval a pontvadászat vége előtt a harmadik győrújbarátiak ugyan pontszámban még utolérhetnék az abdaiakat, ám kevesebb győzelmük miatt megelőzni őket már nem tudnák.



A megyei II. osztály Mosonmagyaróvári csoportjának küzdelmeiből a nagyobb létszám miatt még négy forduló van hátra és itt még három együttes pályázhat az aranyéremre. Jelenleg a kilencvenes évek elején az NB III-ban szereplő Hegyeshalom áll a tabella élén, két ponttal meg- előzve a Hédervárt. Utóbbinak azonban már csak három találkozója van hátra, míg a határ mentiekre még négy mérkőzés vár a pontvadászatban. A Keglovich-kupában döntős Máriakálnok azonban öt találkozót játszik még, így elméletileg akár meg is előzheti az éllovast.



A megyei II. osztály Soproni csoportjában öt pont előnnyel vezet a Vitnyéd a Szany előtt, a jelenleg harmadik, nagy múltú Petőháza pedig már semmiképp nem léphet feljebb. Elképzelhető – bár a Szany közvetlen riválisánál eggyel kevesebb mérkőzést játszik –, hogy az utolsó fordulóra kiírt rangadó dönt majd az aranyéremről. Ekkor rendezik ugyanis a Vitnyéd–Szany találkozót.



A megyei III. osztály Győri csoportjában a hét ponttal vezető Bajcs van a legkedvezőbb helyzetben, de még beérheti a Pápateszér és a Bakonyszentkirály is. A Győr–Mosonmagyaróvári csoportban négy csapat, az Ikrény, a Markotabödöge, a Dunaszentpál és még a Mecsér is aranyérmes lehet, míg az Északi csoportban három gárda, a Mosonszentmiklós II, a Hotel Lajta Park és a Várbalog pályázhat az aranyéremre. Már eldőlt, hogy a Csornai csoportban a Himod, a Soproniban pedig az SVSE biztosan bajnok.