Megyei foci - Húsz gólt rúgott a Soproni VSE, győzött a Csorna és a Kapuvár - eredmények+nyilatkozatok

SFAC–Öttevény 0-5Nyúl–Gyirmót II 1-3Beled–Kapuvár 3-5Lébény–Gönyű 0-2Lipót–SC Sopron 3-1Fertőszentmiklós–Pannonhalma 0-14Jánossomorja–Bácsa 2-1Győrszentiván–Csorna 0-4(2–1)Lipót, 300 néző. V.: Fuhrmann.Lipót: Bagina – Csete, Tóth L., Bella, Nyári (Györkös), Varga T., Bieder, Schillinger R. (Farkas), Schillinger D. (Vörös Torma), Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.SC Sopron: Tóth O. – Kelemen D., Honyák, Galambos (Ábrahám), Tóth P., Kocsis (Varga Sz.), Gere, Holzmann, Krizsonits, Imre, Németh V. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Nyári (2), Csete, ill. Honyák.6. p: Varga Tamás indította Kapa Martint a bal oldalon, a beadását Nyári közelről a kapuba passzolta. 1–0. 23. p: Honyák kapott egy hosszú átadást, tíz méterről kapura lőtt és a labda a jobb sarokban kötött ki. 1–1. 29. p: Szabadrúgáshoz jutott a lipóti csapat a soproni kaputól 24 méterre. Nyári állt a labda mögé, lövése a jobb felső sarokban kötött ki. 2–1. 75. p: A lipóti csapat jobb oldalon vezetett támadást, a labda a beadás után Csetéhez került, ő egy csel után a kapu bal sarkába lőtte a labdát. 3–1.Nagy iramú mérkőzésen a rendkívül kulturáltan játszó soproni csapat méltó ellenfele volt a megyei első osztály bajnokának.Jók: mindenki, ill. Honyák, Holzmann.Varga Péter: – Páratlan évet produkáló csapatom mindent megnyert, amit lehetett. Köszönöm mindenkinek, akik segítették és végigszurkolták az idei évet. Izgalommal várjuk a keddi sorsolást.Ágoston Zsolt: – Gratulálok a lipóti csapatnak az egész évi teljesítményéhez.(0–2)Sopron, Anger-réti pálya, 70 néző. V.: Krasznai R.SFAC: Bodorkos – Szabó N. (Kocsis T.), Kecskés, Horváth Á., Horváth T., Németh L., Dukai, Szedenics M., Szabó D. (Farkas B.), Kovács B., Szabó K. Játékos-edző: Németh Lóránt.Öttevény: Vass G. – Virág, Wágenhoffer, Keszei, Varga J., Nagy L., Lappincs, Németh Márton, Puter G., Puter M., Szűcs G. Edző: Gyurmánczi Attila.Gsz.: Szűcs G. (3, kettőt 11-esből), Németh Márton, Puter M. Kiállítva: Kecskés.Megérdemelt vendégsiker született. A bajnokság harminc mérkőzését becsülettel végigjátszó, reménytelen helyzetből rajtoló SFAC-nál most fogyott el teljesen a testi és lelki muníció...Jók: Bodorkos, Németh Lóránt, ill. mindenki.Németh Lóránt: – Dicséret illeti csapatomat. A fiúk lelkes hozzáállását egyelőre nem jutalmazta a sors. Jó úton járunk a fellendüléshez, szeretnénk továbbra is a megyei első osztályban játszani.Gyurmánczi Attila: – Gratulálok csapatomnak a remek féléves teljesítményhez, a szép eredményekhez.(0–1)Lébény, 300 néző. V.: Szikra.Lébény: Molnár M. – Oláh, Limp, Domoszlai, Kovács B., Sallai, Fenesi, Szabó Zs., Élő, Károlyi (Harczi), Takács B. (Csepi). Edző: Szimhardt Szabolcs.Gönyű: Szatmári – Nagy M., Kovács G., Andros, Kovács Zs., Fekete, Böcz, Lanczendorfen (Takács N.), Tarcsa, Varga R. (Wieszt), Papp T. (Tóth R.). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Varga R., Takács N.A fiatalokra épülő lébényi csapat nem tudta felvenni a versenyt a mezőnyfölényben játszó Gönyűvel szemben.Jók: Molnár M., Domoszlai, Sallai, ill. Varga R., Nagy M., Kovács Zs.Szimhardt Szabolcs: – Becsületesen küzdöttünk, de rengeteg feladat van minden téren az előrelépés érdekében.Horváth Péter: – Köszönöm a játékosaim és a gönyűi vezetők egész éves hozzáállását, munkáját.(1–1)Jánossomorja, 250 néző. V.: Erdélyi.Jánossomorja: Tüske – Kantó, Gaál Z., Tóth II K., Fettik, Mikhely, Menyhárt (Horváth R.), Soós, Cseri, Kovács K., Maidics (Takács B.). Edző: Varga Róbert.Bácsa: Ács – Katona M., Kiss B., Kun, Simigla, Bárdosi, Veller, Katona V. (Szabó B.), Rosta, Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Cseri (2), ill. Kalmár. Kiállítva: Kun (72.).A hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.Jók: Tóth II K., Cseri, Soós, Kantó, ill. senki.Varga Róbert: – Nagyon jó csapatot győztünk le megérdemelten, most sajnálhatjuk a múlt heti pankrációt.Korsós György: – A héten bizonyos előjelek elővetítették a mostani teljesítményünket, amely nem volt méltó a szezonzáráshoz.(0–1)Győrszentiván, 100 néző. V.: Vadász Cs.Győrszentiván: Kapuváry – Mideczki (Kiss D.), Hanicz, Takács P., Kertész, Bider T., Halász, Lenhardt, Szabó P., Wittner (Steczina), Szabó K. Elnök: Glázer Péter.Csorna: Dénes – Papp R., Detrik, Németh B. (Kristóf), Zámbó, Kerékgyártó, Visy (Selyem), Püspök (Horváth A.), Baranyai, Fehér, Szakács. Edző: Horváth Rudolf.Gsz.: Kerékgyártó, Visy, Kristóf, Selyem.A hazai csapat tartalékosan, megfiatalítva és új csapatkapitánnyal tisztességesen helytállt a nagyobb tudással és rutinnal rendelkező vendégekkel szemben.Jók: mindenki, ill. mindenki.Glázer Péter: – Gratulálok az U14-es csapat bajnoki címéhez.Horváth Rudolf: – Végre játékba lendültünk, a három hét alatt jól dolgoztak a játékosok. Jön egy kis pihenő és elkezdjük a munkát.(0–7)Fertőszentmiklós, 50 néző. V.: Horváth R.Fertőszentmiklós: Bábel – Kovács B., Cserge, Kuzbelt M., Sekeres, Szabó D., Dancsok, Takács A., Tóth Sz., Kuzbelt E., Horváth R. Edző: Végh Tibor.Pannonhalma: Szántó – Hartl, Imre, Bíró, Karácsony, Csányi, Salomvári, Pintér, Németh L., Molnár Cs., Máté. Edző: Pék László.Gsz.: Pintér (3), Hartl (2), Imre (2), Bíró (2), Molnár Cs. (2), Máté Sz. (2), Karácsony.Sportszerű mérkőzésen gólzáporos vendégsiker született.Jók: senki, ill. mindenki.Végh Tibor: – Végre vége.Pék László: – Pannonhalmán az a módi, hogy negyven év felett újrakezdik, húsz év alatt abbahagyják a játékot. Sikeres életutat kívánok Salomvári Gergelynek. Külön köszönet a hazaiaknak a vendégszeretetért.(1–2)Nyúl, 200 néző. V.: Takács Á.Nyúl: Szebényi – Varga P., Mió, Herczeg (Kiss Z.), Orbán, Gere (Ködmön Sz.), Nyakas, Bagó, Ködmön Z., Töltősi, Varga Zs. (Kemény). Edző: Mondovics Dávid.Gyirmót II: Tóth L. – Gelencsér (Turi), Orbán, Horváth D., Éri, Nagy B., Horváth R., Buruzs, Felde (Lampert), Mayer, Kovács Á. Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Orbán, ill. Mayer, Orbán, Buruzs. Kiállítva: Töltősi, ill. Mayer.A sokáig emberhátrányban játszó hazai csapat kiegyenlített küzdelemben maradt alul.Jók: Varga P., Orbán, Kiss Z., Bagó, Gere, ill. Éri, Tóth L., Horváth R.Mondovics Dávid: – Gratulálok az egész csapatnak a teljesítményéhez, és mielőbbi felépülést kívánunk barátunknak.Tóth Norbert: – Gratulálok a Nyúlnak.(2–1)Beled, 250 néző. V.: Konkoly Z.Beled: Vass K. – Öntés (Vass B.), Szemes, Könczöl, Molnár Z., Torma (Varga D.), Németh G., Illés, Varga G., Kiss K., Varga T. (Gábor). Edző: Lenzsér Zsolt.Kapuvár: Szigony – Horváth P., Bognár, Matetics, Győrvári, Simon, Gál (Véghelyi), Árki (Kerékgyártó), Fekete (Csigó), Debreczeni, Stark. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Szemes (2), Varga D., ill. Tar (3), Gál, Árki.Hat perc alatt rúgott a Beled két gólt, majd érthetetlenül visszavett. A második félidőben sokkal agresszívabb volt a Kapuvár, amely játékban felülmúlta a hazaiakat és teljesen megérdemelten nyert.Jók: senki, ill. mindenki.Lenzsér Zsolt: – A gyors vezetés bennünket zavart meg, és utána akaratban fölénk nőtt ellenfelünk, és ezzel el is döntötte a mérkőzést.Balog Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak, az utolsó, már tét nélküli mérkőzéshez is profi módon állt hozzá.Győrzámoly–Dunaszeg 2-4Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Kunsziget 1-3Bőny–Téti Sokoró 2-2DAC-UP–Rábapatona Besenyő 6-1Koroncó–Győrújfalu 6-2Abda–Győrújbarát 2-1Enese–Börcs 0-1Kajárpéc-Herold Trans–Nagyszentjános 1-3Mosonmagyaróvár II–MITE 3-4Hegyeshalom–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 9-2Püski–Bősárkány 6-0Darnózseli–Bódi Trans-Mosonszolnok 5-3Halászi–Levél 3-1Dunakiliti–Hédervár 3-3Károlyháza–Kimle 1-0Máriakálnok–Rajka 2-1Iván–Fertőd 3-3Répcementi–Rábaszentandrás 3-4NRG Services-Rábapordány–MET-NA-Veszkény 2-8Sopronkövesd–Kópháza 2-4Nagycenk–Hegykő 0-9Petőháza–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 2-3Écs–Vámosszabadi 5-1,Tényő–Pér 0-5Veszprémvarsány–Sokorópátka 4-2Bakonyszentkirály–Töltéstava 4-1Győrság–Mezőörs 4-4Mindszentpuszta–Pápateszér 0-4Bajcs–Wunderbar-Pázmándfalu 4-2Bakonyszentlászló–Győri Cápák 9-0Rábaszentmihály–Kóny 4-1Győrsövényház–Gyarmat 8-0Ásványráró–Bezi 8-2Mecsér–Felpéc 7-1Dunaszentpál–Újrónafő 15-2Győrszemere–Rábacsécsény 1-6Gyömöre–Csikvánd 2-2Ikrény–Markotabödöge 1-5Bácsa II–Hotel Lajta Park 1-6Győrújfalu II–Mosonudvar 8-2Mosonszentmiklós II–Kimle II 6-4Győrladamér–MITE II 3-8Dunasziget–Várbalog 2-3Jobaháza–Magyarkeresztúr 9-0Babót–Vág 2-3Rábakecöl–Osli 3-3Kisfalud–Himod 1-4Rábatamási–Mihályi 4-1Szil–Farád 3-7Egyed–Bogyoszló 3-0SVSE–Zsira 20-0Sopronhorpács-Mészáros SE–Harka 1-4Sarródi Ászok–Ágfalva 0-6Pereszteg–Újkér elmaradtRépcevis–Tercia-Fertőendréd 2-4Nagylózs–Csapod 2-2Fertőrákos–Egyházasfalu 0-1