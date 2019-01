Megyei foci - Fiatalokkal az első osztály felé

„Abdán teljesen újjáalakult minden. Új vezetőség, új edző és új játékosok alkotják az egyesületet. A bajnokság kezdetén hároméves tervet fogalmaztunk meg, mégpedig, hogy fiatal abdai vagy abdai kötődésű játékosok segítségével jussunk vissza a megyei első osztályba. Ha ezt sikerülne egy év alatt elérnünk, az hatalmas eredmény lenne – kezdte Gulyás Imre. – A mérkőzéseinken nyolc-kilenc abdai kötődésű játékos lép pályára rendszeresen, egy rendkívül jó közösséget sikerült kiépítenünk, ami meghozta az eredményt. Ennek ellenére nagyon nehéz tavasz elé nézünk, hiszen az első öt csapat bármelyike odaérhet a feljutást jelentő pozícióba."

Abdán a csoport élén várják a tavaszi folytatást. A fiatal kereten nem tervez változtatni a klubvezetés, a folytatásban is tovább építenék az eddig kialakult rendszert. A fiatal kereten nem tervez változtatni a klubvezetés, a folytatásban is tovább építenék az eddig kialakult rendszert.



„A keretünk jó, szerintem magasabb osztályban is megállja a helyét. Az utánpótlásunkban van öt-hat olyan ifjúsági játékos, akik vevők az újra, jól illeszkednek az általam elképzelt szerkezetbe. Ők a felnőttekkel készülnek és a legjobb formában lévők a csapatban is mindig lehetőséghez jutnak. Nálam mindenki megkapja a lehetőséget a fejlődésre – fogalmazott az edző, aki egy játékost igazolna csak. – Kapusposzton nincs cserénk, így sérülés esetén bajban lennénk. Legkésőbb nyáron egy cserekapus mindenképp kellene."



A csapat január 22-én kezdi meg a felkészülést a tavaszra, s próbálja finomhangolni játékát.



„Heti három edzéssel készülünk továbbra is. Szerencsére az edzéslátogatottsággal nincs problémánk, sokat dolgoznak a fiúk. Mivel fiatal keretünk van, elsődlegesen rutint kell szereznünk, de csapatvédekezésben, a szerkezet elsajátításában mindig lehet előrelépni. Technikás csapat vagyunk, így mikor az ellenfél beáll védekezni, az minőségben a játékunk rovására megy, néha pontatlanok vagyunk, ám ha még jobban összecsiszolódunk, ezzel sem lesz gond – folytatta az edző. – Az edzések mellett rengeteg felkészülési mérkőzést is játszunk, szerepelünk az Alcufer-kupán is" – tette hozzá a felkészülés programjáról Gulyás Imre.