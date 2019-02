Megyei foci - Egy vesével is ontja a gólokat Lipóton Nyári Martin

Különös történet Nyári Martiné. A győri 21 esztendős fiatalember nagy álma volt egykor, hogy sikeres labdarúgó legyen. Nem véletlenül, hiszen a futball szeretetét édesapjától, a megyei amatőr labdarúgásban jól ismert kapustól, Nyári Jánostól örökölte. A fiatal labdarúgót még az sem tántorította el a sportolástól, hogy egy vesével született.

Ahogy azt a szüleim mesélték, félévesen derült ki, hogy nem fejlődött ki az egyik vesém, meg kellett operálni – árulja el a játékos. – Ahogy sok kisgyerek, én is imádtam focizni, s persze futballista akartam lenni. Kapusként kezdtem, de aztán kikeveredtem a mezőnybe. Egy ideig úgy tűnt, minden álmom valóra válik"

Nyári Martin (balról a második) ősszel 18 gólt lőtt a megyei bajnokságban

– tette hozzá Martin, aki a város első számú csapatában, az ETO-ban pallérozódott. Gyorsan kitűnt a többiek közül, 2011-ben a klub honlapján például így írtak a fiatal játékosról:

Minden meccsen külön őrzőt kap, de néha két-három védő is kevés. Tavasszal vette fel a góllövő cipőjét, több mint 30 gólt lőtt az előző idény második felében. Most sem lehet rá panasz, hiszen 6 forduló alatt a 11 gól egy csatártól igazán parádés teljesítmény. Tavaly a 11–14 évesek mezőnyében őt választották a legjobb csatárnak. Egy név, amit az ETO-drukkerek feltétlenül jegyezzenek meg, hiszen pár év múlva remélhetőleg már az első csapat öltözőjéből is kifuthat a zöld gyepre. Úgy hívják: Nyári Martin."

A korosztályos válogatottaknál is felfigyeltek rá, az U17-es nemzeti együttessel EB-selejtező tornán is pályára lépett, s a szlovénok elleni 3–1-es sikerből góllal vette ki a részét. Együtt futballozott például azzal a Sallai Rolanddal, aki ma már a felnőttválogatott tagja. Épp ez után a torna után közölték vele a számára nehezen felfogható hírt.

Miután hazajöttünk a tornáról, szóltak, hogy el kell utaznom Budapestre egy orvosi vizsgálatra. Sohasem csináltam titkot abból, hogy nincs meg az egyik vesém, ezért is volt furcsa, amikor azt mondták: emiatt itthon nem futballozhatok tovább."

Családjával azonban úgy döntöttek, nem hagyja abba a labdarúgást.

Ausztriában megengedték, hogy játszhassak, s igaz, alacsonyabb osztályú csapatokban, de két évig ott futballoztam. Két évvel ezelőtt hívtak Lipótra. Természetesen előtte elmentem ismét egy sportorvosira. Ezúttal azonban itthon is kaptam engedélyt a játékra."

Remekül megy neki új csapatában. Az elmúlt bajnokságban 12 találatig jutott, a mostani idényben pedig már 18 gólnál tart.

Vezetjük a tabellát, s nem szeretném elkiabálni, de bízom benne, hogy meg is nyerjük a bajnokságot. A rövid távú célom, hogy a harmadosztályban is a csapat tagja lehessek. Számomra most az NB III jelenti a legnagyobb motivációt."