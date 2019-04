Megyei foci - Egy góllal verte Kapuvárt a Csorna - a hétvége eredményei + nyilatkozatok, fotók, videó

1 (0–1)Kapuvár, 850 néző. V.: Herm.Kapuvár: Kolozsvári – Horváth P., Böcskör Gy., Matetits, Simon M., Győrvári (Véghelyi), Gál, Árki (Kerékgyártó Á.), Debreceni, Fekete (Horváth K.), Tar. Edző: Balog Zoltán.Csorna: Dénes – Simon, Kerékgyártó D. (Tarcsai), Papp R., Baranyai, Zámbó, Farkas D., Németh B. (Fehér K.), Visi, Püspök, Szakács (Detrik). Edző: Marton Miklós.Gsz.: Simon.A korai tizenegyes és vendégvezetés megzavarta a Kapuvárt, amely csak az első félidő közepére talált magára, ám attól kezdve teljesen egyenrangú ellenfele lett a feljutásra is esélyes ellenfelének. Jó iramú mérkőzésen sok helyzetet hagyott ki mindkét csapat. Kis szerencsével pontot szerezhetett volna a hazai gárda.Jók: Debreceni, Horváth P., Matetics, ill. Visi.Balog Zoltán: – A vereség ellenére jár a gratuláció a csapatunknak. Nem látszódott meg a tabellán látható különbség. Egy vitatható tizenegyes döntött.Marton Miklós: – Rangadóhoz méltó mérkőzés volt, a játék képe alapján megérdemeltük a győzelmet.(0–3)Sopron, Anger-réti pálya, 50 néző. V.: Horváth M.SFAC: Bodorkos – Luisser (Szabó K.), Buru, Horváth Á., Gürtet, Kecskés, Benczúr (Rachev), Németh L. Saif, Ozommah, Dukai. Játékos-edző: Németh Lóránt.Jánossomorja: Liszkai – Kantó (Kovács P.), Mikhely, Fettik, Gaál D., György Jakab, Soós, Kovács K. (Cseri), Horváth M., Maidics, Tóth K. (Horváth R.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Maidics (5), Kovács K. (2), Soós, Tóth K., Horváth M.A SFAC szünet utáni nyíltabb védekezését Varga Róbert „fiai" alaposan kihasználták.Jók: senki, ill. Kovács K., Soós, Maidics.Németh Lóránt: – Az első negyedórát átaludtuk, utána igyekeztünk kijönni a szorításból, azonban túlságosan kinyíltunk. Ezt pedig a remek napot kifogó ellenfelünk gólzáporral „jutalmazta".Varga Róbert: – Könnyed játékkal, szép gólokat lőve győztünk egy szimpatikus csapat ellen.(5–0)Sopron, 350 néző. V.: Szikra.SC Sopron: Tóth O. – Imre, Kelemen (Kiss M.), Krizsonits, Gáncs, Holzmann, Gere, Tóth Á., Kocsis Á. (Kovács A.), Galambos (Purt), Honyák. Edző: Ágoston Zsolt.Fertőszentmiklós: Bábel – Fülöp (Oláh), Kovács B., Bősze, Szalai D., Németh P., Horváth R. (Magda), Dancsok, Tóth Sz., Takács A. (Sekeres), Horváth Á. Edző: Végh Tibor.Gsz.: Honyák (6), Kocsis Á. (3), Gere (2), Gáncs (2), Galambos (2), Krizsonits, Kovács A.Az ezer sebből vérző vendégegyüttes becsülettel és sportszerűen végigküzdötte a találkozót.Jók: Honyák, Galambos, Gere, Kocsis Á., ill. senki.Ágoston Zsolt: – A mérkőzés pozitívuma, hogy ismét sikerült egy tehetséges tizenhét éves fiatal, saját nevelésű játékost Kiss Martin személyében a csapatba állítani.Végh Tibor nem nyilatkozott.Gyirmót, 50 néző. V.: Vadász.Gyirmót II: Pálfi – Orbán, Présinger, Horváth D., Éri (Tóth L.), Szegi, Gelencsér Gy., Németh G., Horváth R. (Gelencsér M.), Felde, Béli. Edző: Tóth Norbert.Győrszentiván: Szabó K. – Konrád, Kapuváry, Litresics, Bieder A. (Hanicz), Stefanits (Kertész), Szalai Sz., Takács P. (Wittner), Bieder T., Halász Cs., Lenhardt, Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Az első játékrészben több lehetőséget is kidolgozott a vendégegyüttes, a szünet után azonban a hazaiak alakítottak ki több lehetőséget.Jók: Pálfi, Présinger, Béli, ill. Szabó K., Litresics, Tóth P., Kapuváry.Tóth Norbert: – Gratulálok a Győrszentivánnak.Zsédely Attila: – Igazságos döntetlen született. Az első félidőben vezethettünk volna, a második gyengébbre sikeredett.(0–1)Öttevény, 150 néző. V.: Lukácsi.Öttevény: Vass G. – Virág, Nagy L., Németh M. (Varga J.), Nagy R., Wágenhoffer G., Szűcs G., Horváth B. (Lappints), Keszei, Puter G. (Puter M.), Németh M. Edző: Gyurmánczi Attila.Lébény: Molnár M. – Limp, Domoszlai, Kovács B., Sallai, Kilácskó (Szebik), Fenesi, Szabó Zs., Élő (Csepi), Károlyi, Gajdos. Edző: Szimhardt Szabolcs.Gsz.: Wágenhoffer G., Szűcs G., Varga J., ill. Sallai.Kiállítva: Molnár M.Ellentétes félidők után megérdemelt hazai győzelem született.Jók: Nagy L., Wágenhoffer G., Keszei, ill. mindenki.Gyurmánczi Attila: – Hoztuk a tervezettet, de nagyon nehezen.Szimhardt Szabolcs: – Hősiesen küzdött csapatunk, de sajnos ez kevés volt az igazi bravúrhoz, ami nem csak rajtunk múlt.(2–1)Nyúl, 150 néző. V.: Baán A.Nyúl: Kiss A. – Kiss M., Herczeg, Varga P., Orbán, Nyakas, Bagó, Ködmön Z. (Varga T.), Töltősi, Ködmön Sz. (Gere), Varga Zs. (Kiss Z.). Edző: Mondovics Dávid.Beled: Vass K. – Köntés B., Szemes, Könczöl, Molnár, Gábor (Vass B.), Németh G., Illés, Varga G. (Varga D.), Kiss K., Varga T. (Torma). Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Ködmön Sz., Töltősi A., Ködmön Z., Gere, ill. Szemes (2), Németh G.A hazai csapat hamar vezetéshez jutott és a félidőt követően is uralta a mérkőzést.Jók: Varga P., Töltősi, Bagó, Varga Zs., Orbán, Herczeg, ill. Köntés B.Mondovics Dávid: – Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, s ha a befejezések jobban sikerülnek, nagyobb különbség is kialakulhatott volna.Lenzsér Zsolt: – Akarati tényezők befolyásolták a mérkőzés kimenetelét, sajnos ez a plusz nem nálunk volt, ezért alakult így a végeredmény.(1–0)Győr, 100 néző. V.: Görög.Bácsa: Ács – Katona M., Kiss B. (Kulcsár), Kun A., Simigla, Bárdosi (Kiss Á.), Kurucz, Veller, Posta (Szabó B.), Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.Gönyű: Szatmári – Varga R., Nagy M. (Wiest), Kovács Galavics, Androsch, Fekete (Takács N.), Böcz A., Lanczendorfen (Végh), Tarcsa, Papp, Kovács Zs. Edző: Horváth Péter.Gsz.: Veller.Gyors vezetésük birtokában a hazaiak tudatosan átengedték a területet a jól kombináló vendégeknek, de gyors kontráikkal veszélyesebben játszva megérdemelten szerezték meg az értékes három pontot.Jók: mindenki, ill. mindenki.Korsós György: – A csapat maximálisan végrehajtotta azt, amit megbeszélt az öltözőben.Horváth Péter: – Igazságtalan a futball, mert az egy pontra minimum rászolgáltunk volna. Mivel azonban a futballt nem pontozásra játsszák, veszítettünk, de csak gratulálni tudok a csapatomnak.(0–2)Pannonhalma, 100 néző. V.: Ábrahám.Pannonhalma: Szánthó – Hartl, Imre, Németh Levente, Molnár G., Németh László, Molnár Cs., Baki B., Erdélyi (Bíró), Máté, Csollány. Edző: Pék László.Lipót: Babina – Molnár M., Csete, Bella, Nyári (Schillinger D.), Zimonyi, Varga T., Bieder, Vörös Torma (Farkas T.), Schillinger R., Kapa Martin (Kapa Márkó). Edző: Varga Péter.Gsz.: Zimonyi (5), Vörös Torma, Bella, Schillinger D.A hazai csapat csak az első félidőben tudta tartani a bajnokaspiránst.Jók: Csollány, Németh, ill. Zimonyi, Torma, Nyári, Schillinger R.Pék László: – Nekem nyolc... Egy pozitívum azért akad: a kenyér ára emiatt nem változik.Varga Péter: – Újabb nagy különbségű győzelmet arattunk a sportszerű hazai csapat ellen.2019. 04. 27., szombatSC Sopron–Fertőszentmiklós 17-0SFAC–Jánossomorja 0-10Kapuvár–Csorna 0-1.2019. 04. 28., vasárnap,Gyirmót II–Győrszentiván 0-0.Nyúl–Beled 4-3,Pannonhalma–Lipót 0-8,Bácsa–Gönyű 1-0,Öttevény–Lébény 3-1.2019. 04. 27., szombat,Dunaszeg–Nagyszentjános 6-2,Kunsziget–Abda (Öttevényen) 0-9.2019. 04. 28., vasárnap,Győrzámoly–Kajárpéc-Herold Trans 4-1,Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Enese 1-2,Rábapatona Besenyő–Győrújfalu 2-7,Bőny–DAC-UP 4-5,Börcs–Győrújbarát 2-5,Téti Sokoró–Koroncó 0-1.2019. 04. 28., vasárnap,Püski–Dunakiliti 3-2,Rajka–Darnózseli 1-0,Halászi–Károlyháza,Hédervár–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 2-2,Kimle–Bősárkány 0-2,Levél–MITE 1-4,Máriakálnok–Mosonmagyaróvár II 2-3,Mosonszentmiklós–Bódi Trans-Mosonszolnok 3-1.2019. 04. 27., szombat,Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Rábaszentandrás 2-1.2019. 04. 28., vasárnap,MET-NA-Veszkény–Répcementi 2-2,Szany–Iván 8-0,NRG Services-Rábapordány–Nagycenk 2-4,Fertőd–Hegykő 0-2,Petőháza–Sopronkövesd 8-1.2019. 04. 28., vasárnap,Győri Cápák–Tényő 0-10.Veszprémvarsány–Bajcs 2-2.Pápateszér–Bakonyszentkirály 1-0,Vámosszabadi–Pér,Mindszentpuszta–Töltéstava 0-6,Mezőörs–Wunderbar-Pázmándfalu 2-8,Sokorópátka–Győrság 9-1Bakonyszentlászló–Écs.2019. 04. 27., szombat,Rábaszentmihály–Győrsövényház 5-0,Ikrény–Ásványráró 1-0.2019. 04. 28., vasárnap,Bezi–Felpéc 1-6,Csikvánd–Győrszemere 9-1,Markotabödöge–Mecsér 3-3,Újrónafő–Rábacsécsény 1-1,Kóny–Gyarmat 2-3,Gyömöre–Dunaszentpál 0-1.2019. 04. 27., szombat,Hotel Lajta Park–MITE II,Győrladamér–Mosonszentmiklós II 0-2,Bácsa II–Mosonudvar.2019. 04. 28., vasárnap,Dunasziget–Győrújfalu II, 2-2Várbalog–Kimle II 3-0.2019. 04. 27., szombat,Magyarkeresztúr–Szil 0-4.2019. 04. 28., vasárnap,Babót–Rábakecöl ,Mihályi–Bágyogszovát 4-0,Osli–Himod,Jobaháza–Egyed 1-1,Vág–Kisfalud 1-1,Bogyoszló–Farád 3-2.2019. 04. 27., szombat,SVSE–Sarródi Ászok 3-0,Harka–TITA-Agyagosszergény 8-0,Ágfalva–Újkér Elmaradt.2019. 04. 28., vasárnap,Zsira–Pereszteg 2-4Egyházasfalu–Csapod 2-4,Tercia-Fertőendréd–Nagylózs 5-2,Fertőrákos–Répcevis 3-1.