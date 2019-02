Megyei foci - Csornán bíznak a fiatalokban

A rábaközi együttesnél bátran építenek saját utánpótlásukra, többen már meghatározó szerepet töltenek be a feljutásért harcoló keretben, az új utánpótlás-vezető segítségével pedig tovább építenék a csornai bázist.

„Januárban sikerült megállapodnunk Mayer Jánossal, a csanakiak korábbi trénerével, aki a jövőben utánpótlás szakmai vezetőként dolgozik egyesületünknél. János feladata az utánpótlás-edzők munkájának felügyelete és az utánpótlás elveink szerinti felkészítése. Részt vesz az edzésmunkában is, segít a kollégáknak" – fogalmazott Családi János elnök, aki szerint jó játékosokból sincs hiány Csornán.



Marton Miklós vezetőedzőt is azzal a feladattal bízták meg, hogy minél több fiatalt építsen be a csornai együttesbe.



„Igyekszünk jó játékosokat nevelni, akik aztán a felnőttcsapat meghatározó tagjai lehetnek. Fontosnak tartjuk a helyi kötődést és büszkék lehetünk rá, hogy jelenleg hét U19-es játékosunk is tagja a felnőttkeretnek. Ráadásul Baranyai Márk és Németh Balázs már meghatározó játékosok posztjukon. Emellett az U15-ös és az U17-es csapataink dobogóesélyesek az NB II-ben és az NB III-ban" – mondta a klubvezető.



A Csorna jelenleg hat pontos hátrányban van a listavezető Lipót mögött, jobb gólkülönbséggel előzi meg a harmadik SC Sopront a tabellán.