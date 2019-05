Megyei foci - Bajnok a Lipót, csornai vereség, 12 gólt vágott a Nyúl - videó, fotók+nyilatkozatok

Öttevény-Beled. Fotó: H. Baranyai Edina

Vasárnap:

Duna Takarék Megyei I. osztálySC Sopron–SFAC 7-0Csorna–Gönyű 1-2Kapuvár–Lipót 1-7Gyirmót II–Jánossomorja 1-1Nyúl–Fertőszentmiklós 12-0Pannonhalma–Győrszentiván 1-1Bácsa–Lébény 6-1Öttevény–Beled 4-1(2–1)Öttevény, 100 néző. V.: Ábrahám T.Öttevény: Vass G. – Virág (Puter G.), Varga J., Nagy L., Nagy R., Puter M., Keszei, Wágenhoffer, Szücs G. (Németh M.), Lappints, Horváth B. Edző: Gyurmánczi Attila.Beled: Vass K. – Kiss K., Szemes (Vass B.), Könczöl, Molnár Z. (Varga G.), Varga T. (Varga D.), Torma, Gábor, Illés, Köntés, Németh G. Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Szücs G., Lappints, Horváth B., Puter, ill. Németh G.Kiállítva: Gábor.A mérkőzés első részében kiegyenlített játék folyt a pályán. A kiállítás után még egyenlíteni tudott a vendégcsapat, de a hazaiak átvették az irányítást, és főként a második félidei jó játékukkal megérdemelt győzelmet arattak. A 14. percben Szücs G. bal oldali, 25 méteres lövése a vendégek hálójában kötött ki. 1–0. A 26. percben jobb oldalról középre adott lepattanó labdára Németh G. reagált a leggyorsabban, és a hazai kapuba lőtt. 1–1. A 42. percben Lappints 22 méterről szabadrúgásból mesterien csavarta a labdát a hálóba. 2–1. Az 51. perben Nagy R. jobbról adott középre, és az érkező Horváth B. megszerezte csapata 3. gólját. 3–1. A 68. percben gyors hazai támadás után Puter M. lőtt gólt. 4–1.Jók: mindenki, ill. mindenki.Gyurmánczi Attila: – Remekül előkészített pályán nagyszerű győzelem.Lenzsér Zsolt: – Mi becsületesen készültünk egész héten, ám ezt tizenöt perc alatt szétbombázták, de mi bele tudunk nézni a tükörbe.(0–1)Csorna, 180 néző. V.: Horváth M.Csorna: Lőre – Baranyai, Zámbó, Fehér (Tarcsay), Papp R., Detrik, Kerékgyártó, Püspök, Németh B., Visy (Szakács), Simon A. Edző: Marton Miklós.Gönyű: Szatmári – Nagy M., Kovács Galavics, Androsch, Varga R., Fekete Sz., Böcz, Lanzendorfen (Prenner), Tarcsa, Papp T., Kovács Zs. (Takács N.). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Németh B., ill. Böcz, Lanzendorfen.Bár a második játékrészben sikerült labdabirtoklási fölényt kialakítani a Csornának, a vendégek növelték előnyüket.Családi János elnök: – Gratulálok a Lipótnak a bajnoki címhez. Jövő hétre igyekszünk jobban felkészülni.Horváth Péter: – Az első félidőben nagyszerű játékot nyújtottunk, míg a második játékrészben bár tartalékosan, de erős játékot mutattunk be a jó erőkből álló Csorna ellen. Győzelmünk teljesen megérdemelt.(0–0)Gyirmót, 50 néző. V.: Herm.Gyirmót II: Rengel – Tóth E., Felde, Kovács Á. (Turi), Horváth II R., Szegi, Gelencsér Gy., Gelencsér M., Éri, Németh G. (Bergendi), Horváth D. Edző: Tóth Norbert.Jánossomorja: Tüske – Mikhely, Fettik, Cseri, Soós, Maidics, Tóth K. (Horváth R.), Horváth M., Kantó, Gaál Z., Kovács K. Edző: Varga Róbert.Gsz.: Éri, ill. Kovács K.Valamelyest a vendégcsapat állt közelebb a győzelemhez.Tóth Norbert: – A mérkőzés összképét tekintve örülök a megszerzett egy pontnak.Varga Róbert: – Harcos mérkőzésen, gólokkal kellett volna nyernünk.(0–4)Kapuvár, 550 néző. V.: Baán A.Kapuvár: Kolozsvári – Simon, Horváth P., Debreczeni, Bognár, Győrvári (Véghelyi), Gál, Fekete (Kerékgyártó), Tar, Árki, Matetits (Horváth K.). Edző: Balog Zoltán.Lipót: Takács N. – Kapa Márkó, Bieder (Rigó), Molnár M., Kapa Martin, Tóth L., Schillinger D., Varga T. (Farkas T.), Csete, Nyári (Schillinger D.), Zimonyi. Edző: Varga Péter.Gsz.: Matetics, ill. Zimonyi (4), Kapa Martin, Nyári, Varga T.A bajnokcsapat meggyőző játékkal tette fel a koronát éves teljesítményére.Balog Zoltán: – Gratulálok a Lipótnak.Varga Péter: – Megnyertük a bajnokságot, de még „egy hét" alatt további sikerünk is lehet ebben a szezonban.(2–0)Sopron, 400 néző. V.: Péter.SC Sopron: Tóth O. – Imre, Kelemen, Krizsonits, Gáncs, Holzmann, Tóth A. (Tóth P.), Galambos, Gere (Horváth D.), Honyák, Kocsis (Kalmár). Edző: Ágoston Zsolt.SFAC: Bodorkos – Kiss A. (Farkas D.), Horváth Á., Kecskés, Buru, Dukai, Szucskó, Németh L., Gürtet, Ozommak, Hamdan (Szabó K.). Megbízott edző: Németh Loránd.Gsz.: Kocsis Á. (2), Honyák (2), Galambos, Holzmann, Tóth P.Végig az SC Sopron irányította a játékot, a vendégek szinte csak a védekezéssel törődtek. Egy-két vendégvédő néha átlépte a sportszerűség határát, de a kifogástalanul működő játékvezető időben megfékezte az indulatokat.Jók: Kocsis, Honyák, Galambos, Holzmann, Tóth, ill. Németh L., Dukai.Ágoston Zsolt: – Az őszi szezonhoz képest egy egységesebb SFAC-ot győztünk le. Gratulálok a fiúknak a harmadik hely megszerzéséhez.Németh Loránd: – Hiszek abban, hogy közös összefogással segíteni tudjuk a jelen és a jövő fiataljait.(3–1)Győr, 50 néző. V.: Pörgei.Bácsa: Ács – Katona M., Kun, Simigla, Kulcsár (Kiss B.), Bárdosi (Mendel), Kurucz, Veller, Katona V., Posta, Kalmár. Edző: Korsós György.Lébény: Szebik – Oláh, Limp, Domoszlai, Kovács B. (Takács B.), Sallai (Kilácskó), Fenesi, Szabó Zs., Élő, Károlyi, Gajdos. Edző: Szimhardt Szabolcs.Gsz.: Kalmár (3), Veller (2), Kurucz, ill. Domoszlai.Kiállítva: Gajdos.Az időnként tetszetősen játszó hazaiak magabiztosan győzték le a becsülettel küzdő, de kapura veszélytelen vendégeket.Jók: Kun, Posta, Kurucz, Katona V., Kalmár, Veller, ill. Szebik, Domoszlai.Korsós György: – Nagyon jó hozzáállással, „szárazon" hoztuk a kötelezőt. Mentálisan jó állapotban van a csapat.Szimhardt Szabolcs: – Nagyon egyoldalúra sikeredett, de nem csak a játék.(6–0)Nyúl, 100 néző. V.: Szántó M.Nyúl: Szebényi – Kiss M. (Györe), Mió, Gere, Orbán, Varga P. (Varga Zs.), Kiss Z. (Bagó), Nyakas, Ködmön Z., Töltősi, Ködmön Sz. Edző: Mondovics Dávid.Fertőszentmiklós: Bábel – Fülöp, Tóth R., Cserge, Horváth R., Németh P., Tóth Sz., Kuzbelt, Szilágyi, Szekeres, Takács A. Edző: Végh Tibor.Gsz.: Ködmön Z. (3), Ködmön Sz. (2), Varga Zs. (2), Töltősi A. (2), Mió, Gere, Orbán.Gólgazdag mérkőzésen nyert a hazai csapat.Jók: mindenki, ill. Bábel, Cserge.Mondovics Dávid: – Köszönjük, hogy eljöttek és kiálltak.Végh Tibor: – Ezen is túl vagyunk.(1–0)Pannonhalma, 50 néző. V.: Bálintfi.Pannonhalma: Baki B. – Forika, Imre, Németh Levente (Bíró), Molnár G. (Csányi), Pintér, Németh László, Molnár Cs., Erdélyi, Máté, Csollány (Hartl). Edző: Pék László.Győrszentiván: Szabó K. – Kapuváry (Halász), Litresics, Bieder A., Stefanits (Tóth P.), Hanicz, Takács P., Kertész, Bieder T., Lenhardt, Wittner. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Molnár G., ill. Bieder T.Rendkívül alacsony színvonalú mérkőzésen egyik csapat sem érdemelt győzelmet.Jók: Baki, Németh L., ill. Litresics, Bieder A., Kertész P.Pék László: – Minden elismerésem a maroknyi szurkolótáborunknak, hogy velünk együtt végigszenvedték ezt a kilencven percet.Zsédely Attila: – A Szentivánfesztről érkező játékosaink közül többen csak a második félidőre józanodtak ki, így meg kellett elégednünk a döntetlennel.Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoportKunsziget–DAC-UP (Abdán) 0-8Győrújfalu–Győrújbarát 1-9Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Kajárpéc-Herold Trans 0-5Rábapatona Besenyő–Nagyszentjános 2-3Bőny–Győrzámoly 3-1Börcs–Abda 1-2Téti Sokoró–Enese 4-0Dunaszeg–Koroncó 0-6Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoportMosonmagyaróvár II–Mosonszentmiklós 14-1MITE–Bősárkány 4-2Hegyeshalom–Bódi Trans-Mosonszolnok 5-0Püski–Hédervár 3-5Darnózseli–Levél 4-2Halászi–Dunakiliti 0-2Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye–Kimle 1-1Károlyháza–Máriakálnok 1-7Megyei II. Soproni csoportMondo Bútoráruház-Vitnyéd–Répcementi SE Dénesfa 1-1MET-NA-Veszkény–IvánSzany–Sopronkövesd 4-0Hegykő–Rábaszentandrás 1-1NRG Services-Rábapordány–Petőháza 5-4Fertőd–Kópháza 2-0Pálya-Vasút Megyei III. Győri csoportSokorópátka–Écs 3-0Győri Cápák–Bajcs (ETO Park, műfű) 1-10Veszprémvarsány–Töltéstava 3-3Pápateszér–Tényő 0-1Vámosszabadi–Bakonyszentkirály 1-4Bakonyszentlászló–Mindszentpuszta 3-0Pér–Mezőörs 2-2Wunderbar-Pázmándfalu–Győrság (Győrságon) 0-0Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoportIkrény–Győrsövényház 4-0Bezi–MecsérGyömöre–Rábaszentmihály 0-3Csikvánd–Ásványráró 4-1Rábacsécsény–Felpéc 1-4Markotabödöge–Dunaszentpál 4-0Újrónafő–Gyarmat 4-3Győrszemere-Kóny 0-3Megyei III. Mosonmagyaróvár-Északi csoportBácsa II–Mosonszentmiklós II. 3-1Dunasziget–GyőrladamérMITE II–Mosonudvar 9-1Várbalog–Győrújfalu II. 5-4Áki Mobil Megyei III. Csornai csoportMagyarkeresztúr - Rábakecöl 0-6Babót–Rábatamási 1-3Mihályi–Kisfalud 2-1Osli–Bágyogszovát 7-4Himod–Farád 3-0Vág–Egyed 2-2Bogyoszló–Szil 3-3Megyei III. Soproni csoportEgyházasfalu–TITA-Agyagosszergény 6-1Harka–Nagylózs 3-1Ágfalva–Pereszteg 2-0Csapod–Újkér 4-2Tercia-Fertőendréd–Sarródi Ászok 8-3Répcevis–Sopronhorpács-Mészáros SE 2-1Zsira–Fertőrákos 3-3Nyitóoldali képünk: kisalfold.hu/archív