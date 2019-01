Megyei foci - Bajcson magasabb osztályba vágynak

„Rengeteg gólt lőttünk eddig, nyolcvanhat találatunk van és nem sok gólt kaptunk. Két mérkőzésen kaptunk ki, de ebből az egyik a Pér ellen az első fordulóban volt, amikor még nem állt össze teljesen a csapat. Azt tudni kell, hogy tavaly volt, amikor nem tudott kiállni a bajcsi együttes és emiatt visszaléptették őket szezon közben. Nyáron a futballozni akaró helyi játékosok mellett több játékos is jött velem vagy utánam a korábbi csapatomból" – fogalmazott Hiba Ferenc tréner.



A sok érkező játékos csapattá érése hosszú folyamat, de az egyesületnél mindenben támogatják a labdarúgókat.

„Szezon elején a dobogót tűzte ki célnak a klubvezetés. Igyekeznek a lehető legjobb körülményeket megteremteni a csapat számára. A bajnoki sál is egy meglepetés volt a fiúknak, amit emlékbe kaptak az őszi elsőségért" – mondta Hiba Ferenc.



Az edzésmunkával és a hozzáállással is elégedett a tréner, az eredményesség miatt pedig feljebb tolták a lécet a csapatnál.



„Nagyon motiváltak a fiúk és élmény velük dolgozni. Jó közösséget alkotunk és az edzéslátogatottságra sem panaszkodhatom. Év közben ennek a rendkívüli munkának az eredménye volt, hogy módosítottuk a célkitűzéseket és szeretnénk megnyerni a bajnokságot, hogy jövőre egy osztállyal feljebb indulhassunk – fogalmazott a csapat edzője, aki a tavaszra minimális változtatásokat azért eszközölne. – A keretünk rendkívül bő, több mint harminc játékosunk van, de kulcsposztokra két-három játékos érkezése várható. Amatőr sportról beszélünk: sokan dolgoznak, ráadásul sérülések is előfordulhatnak, de a csapategységet természetesen nem akarjuk megbontani."

A célok elérése érdekében korán edzésbe álltak a vörös-feketék, a múlt heti értekezlet után már két edzésen is túl vannak a bajcsiak.



„A felkészülést január 15-én elkezdtük, hetente két edzéssel készülünk, emellett minden hétvégén tornákon vagy felkészülési meccseken szereplünk, akárcsak a magasabb osztályú csapatok" – nyilatkozta Hiba Ferenc.