Megyei foci - Az Öttevény legyőzte a Kapuvárt, Pannonhalmán négyet cseréltek - fotók és nyilatkozatok

21. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: Gyirmót II–Csorna 0-0, SC Sopron–Beled 2-3, SFAC–Lipót 1-6, Nyúl–Gönyű 1-2. 2019. 03. 31., vasárnap, 16 óra: Pannonhalma–Bácsa 0-2, Öttevény–Kapuvár 1-0, Lébény–Fertőszentmiklós 7-0, Jánossomorja–Győrszentiván 1-1.Gyirmót, 100 néző. V.: Csirke.Gyirmót II: Pálfi – Orbán, Nagy B. (Lampert), Gelencsér Gy., Horváth D., Szegi, Németh G., Gelencsér M. (Somogyi-Bakos), Buruzs, Mayer, Kovács Á. Edző: Tóth Norbert.Csorna: Lőre – Simon A. (Németh B.), Detrik, Kerékgyártó, Papp R., Baranyai, Zámbó, Farkas D. (Szakács M.), Visy, Püspök, Fehér K. Edző: Marton Miklós.Küzdelmes találkozón igazságos döntetlen született.Tóth Norbert: – Jó időben, jó pályán, nagyot harcolva, néha jól játszva értékes pontot szereztünk.Marton Miklós: – Sajnos az elején nem tudtuk értékesíteni a lehetőségeinket. A lelkesen játszó Gyirmót végig harcolt és megérdemelten szerzett pontot.(1–2)Sopron, Anger-réti pálya, 50 néző. V.: Konkoly Z.SFAC: Bodorkos – Luisser (Rachev), Kecskés, Horváth Á., Németh L., Dukai, Gürtet, Szaif, Szucskó, Ozommah (Farkas P.), Buru. Játékos-edző: Németh Lóránt.Lipót: Takács N. (Babina) – Kapa Márkó (Bella), Bieder, Molnár M., Kapa Martin, Tóth L. (Farakas T.) Csete, Vörös-Torma, Schillinger R., Schillinger D., Nyári. Edző: Varga Péter.Gsz.: Ozommah, ill. Vörös-Torma (3), Schillinger D. (2), Schillinger R.Bár a végeredmény jelzi a bajnokaspiráns egyértelmű fölényét, dicséret illeti a SFAC fiataljainak szervezett védekezésre és gyors kontrákra épülő játékát.Jók: Bodorkos, Ozommah, Luisser, ill. Vörös-Torma, Schillinger D., Schillinger R.Németh Lóránt: – Az első félidőben minden az elképzeléseink szerint alakult, kár, hogy a „nagyvonalú" játékvezetés megtörte a lendületünket. A szünetet követően a jobb erőkből álló Lipót érvényesítette akaratát, a gólkülönbséget azonban túlzottnak tartom.Kalmár László elnök: – Számunkra nehezen kezdődött a mérkőzés, majd fokozatosan lendületbe jöttünk és megérdemelten nyertünk.(1–3)Sopron, 500 néző. V.: Herm.Sopron: Tóth O. – Imre, Tóth A., Kelemen, Gáncs, Holzmann, Gere, Tóth P. (Krizsonits), Galambos, Purt (Kovács A.), Kocsis Á. (Varga K.). Edző: Ágoston Zsolt.Beled: Vass K. – Könczöl, Kiss K., Illés, Köntés, Varga T. (Vass B.), Gábor, Szemes (Torma), Varga G., Molnár Z., Németh G. (Varga D.). Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Imre, Galambos, ill. Varga T., Németh G., Varga G.A vendég belediek egységesebb, a győzelmet jobban akaró csapat benyomását keltették. A mezőny legjobbja ezen a találkozón a játékvezető volt. A soproni együttes továbbra is mély hullámvölgyben van.Jók: Tóth O., Galambos, ill. Vass K., Németh G., Varga G.Ágoston Zsolt: – Kritikán aluli teljesítményünknek csak vereség lehetett a vége.Lenzsér Zsolt: – Egységesen csapatként működtünk és jobban akartuk a győzelmet. Az utolsó percig fegyelmezetten, harcosan játszottunk.(0–1)Nyúl, 100 néző. V.: Radasics.Nyúl: Kiss A. – Mió, Herczeg (Kiss M.), Orbán, Varga P., Kiss Z. (Varga Zs.), Nyakas, Bagó, Ködmön, Töltősi, Gere (Varga T.). Edző: Mondovics Dávid.Gönyű: Szatmári – Varga R., Kovács Galavics, Androsch, Végh, Fekete Sz. (Takács N.), Böcz A., Lanzendorfen (Nagy M.), Tarcsa, Kovács Zs., Papp (Wiest). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Varga Zs., ill. Böcz A. (2).A jó erőkből álló Gönyű dominált, a nyúli csapatnak csak a végére sikerült összeszednie magát, de ez kevés volt a győzelemhez.Jók: Varga P., ill. Böcz A.Mondovics Dávid: – Senki és semmi nem akarta, hogy legalább egy pontot szerezzünk.Horváth Péter: – A jó formában lévő Nyúl otthonában szép győzelmet arattunk. Szép munka volt.(4–0)Lébény, 200 néző. V.: Vadász.Lébény: Molnár – Oláh, Szűcs (Takács B.), Domoszlai, Sallai, Skoda (Csepi), Karcagi Mészáros, Fenesi, Szabó Zs., Élő (Kertész), Károlyi. Edző: Szimhardt Szabolcs.Fertőszentmiklós: Bábel – Kuzbelt M., Marcell, Kovács B., Horváth R., Kuzbert E., Csiszár, Horváth Á., Szabados, Szabó D., Takács A., Tóth Sz., Dancsok. Edző: Végh Tibor.Gsz.: Sallai (3), Skoda, Élő, Molnár, Karcagi Mészáros.A jelenlegi bajnokságban gyengébben szereplő, szebb napokat látott két együttes találkozóján a lébényi csapat végigtámadta a mérkőzést és mérsékelt teljesítménnyel is biztos győzelmet aratott.Jók: Oláh, Sallai, ill. Dancsok.Szimhardt Szabolcs: – Minden győzelmet a helyén kell kezelni.Végh Tibor: – Gratulálok a lébényi csapatnak.(1–0)Öttevény, 200 néző. V.: Péter G.Öttevény: Vass G. – Virág, Keszei, Wágenhoffer, Varga J., Németh M., Nagy L., Nagy R., Lappints (Puter M.), Németh M., Szücs G. (Horváth B.). Edző: Gyurmánczi Attila.Kapuvár: Kolozsvári – Horváth P., Bognár L., Debreczeni (Simon M.), Kerékgyártó (Horváth K.), Győrvári, Gál (Fekete), Árki, Matetits, Szabó Sz., Tar. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Németh M.A hazaiak gyors góllal kezdték a mérkőzést és előnyüket nagy küzdelemben a hármas sípszóig meg tudták őrizni.Jók: mindenki, ill. Bognár L., Győrvári.Gyurmánczi Attila: – Gratulálok a fiúknak, ez igazi férfimunka volt.Balog Zoltán: – Gratulálok a hazai csapatnak, mezőnyfölényünk nem mutatkozott meg gólokban.(0–0)Pannonhalma, 50 néző. V.: Dombi.Pannonhalma: Szánthó – Forika, Imre, Bíró (Csányi), Németh Levente (Hartl), Csollány B., Pintér (Csollány M.), Németh László, Molnár Cs., Erdélyi (Baki), Máté. Edző: Pék László.Bácsa: Ács – Katona, Kiss B. (Mendel), Kun, Simigla, Kurucz, Veller (Bárdosi), Bögöly (Kiss Á.), Posta, Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Kiss B., Veller.Kiállítva: Csollány B.Gyenge színvonalú játékvezetés mellett a vendégcsapat magabiztosan használta ki az ajándékba kapott emberelőnyt. Jók: mindenki, ill. mindenki.Pék László: – Gratulálok a vendégeknek, hogy maximálisan kihasználták az indiszponáltan közreműködő „mesterhármast", akik még azt is benézték, hogy negyedik csereként sikerült pályára küldenem a tizenöt évesen megyei első osztályban ma debütáló Csollány Milánt.Korsós György: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, a legfontosabb azonban a három pont megszerzése volt.20. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: Dunaszeg–Börcs 8-1, Kunsziget–Rábapatona Besenyő 4-1. 2019. 03. 31., vasárnap, 15 óra: Győrzámoly–Abda 0-2, Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Nagyszentjános 0-4, Bőny–Győrújbarát 1-2, DAC-UP–Kajárpéc-Herold Trans 3-1, Enese–Koroncó 0-3, Téti Sokoró–Győrújfalu 1-0.22. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: Püski–Hegyeshalom 2-4. 2019. 03. 31., vasárnap, 16 óra: Rajka–Bódi Trans-Mosonszolnok 3-1, Halászi–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 2-3, Hédervár–Kimle 1-0, Levél–Mosonszentmiklós 0-4, Dunakiliti–MITE 3-4, Károlyháza–Darnózseli 0-0, Máriakálnok–Bősárkány 1-1.16. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: Iván–Répcementi 2-5. 2019. 03. 31., vasárnap, 16 óra: MET-NA-Veszkény–Fertőd 1-1, Szany–Rábaszentandrás 3-0, NRG Services-Rábapordány–Hegykő 1-4, Nagycenk–Sopronkövesd 3-1, Petőháza–Kópháza 2-1.20. forduló. 2019. 03. 31., vasárnap, 11 óra: Écs–Töltéstava 1-2, Győri Cápák–Pér 0-8. 2019. 03. 31., vasárnap, 14 óra: Veszprémvarsány–Bakonyszentkirály 3-4. 2019. 03. 31., vasárnap, 16 óra: Pápateszér–Wunderbar-Pázmándfalu 1-1, Mindszentpuszta–Győrság 4-1, Bajcs–Tényő 4-0, Sokorópátka–Vámosszabadi 5-2. 2019. 03. 31., vasárnap, 17 óra: Bakonyszentlászló–Mezőörs 4-1.20. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 14 óra: Csikvánd–Rábacsécsény 2-0. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: Rábaszentmihály–Mecsér 0-3, Ikrény–Gyarmat 10-1. 2019. 03. 30., szombat, 16.30 óra: Dunaszentpál–Győrsövényház 7-1. 2019. 03. 31., vasárnap, 11 óra: Kóny–Bezi 8-1. 2019. 03. 31., vasárnap, 16 óra: Ásványráró–Győrszemere 0-0, Markotabödöge–Újrónafő 8-1, Gyömöre–Felpéc 3-2.17. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: Hotel Lajta Park–Bácsa II 3-0, MITE II–Győrladamér 9-3, Kimle II–Mosonszentmiklós II 1-6. 2019. 03. 31., vasárnap, 11 óra: Mosonudvar–Győrújfalu II 3-4, Várbalog–Dunasziget 7-4.20. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: Magyarkeresztúr–Osli 0-7. 2019. 03. 31., vasárnap, 16 óra: Babót–Farád 1-0, Mihályi–Bogyoszló 4-1, Jobaháza–Bágyogszovát 3-1, Rábatamási–Szil 4-0, Vág–Himod 1-3, Egyed–Kisfalud 1-0.20. forduló. 2019. 03. 30., szombat, 16 óra: SVSE–TITA-Agyagosszergény elmaradt, Harka–Ágfalva 6-1. 2019. 03. 31., vasárnap, 11 óra: Répcevis–Újkér 7-0, Zsira–Egyházasfalu 1-2, Sarródi Ászok–Nagylózs 3-3. 2019. 03. 31., vasárnap, 16 óra: Tercia-Fertőendréd–Csapod 3-4, Sopronhorpács-Mészáros SE–Pereszteg 5-3.