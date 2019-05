Megyei foci - Aranyhétre készül a Lipót

Hétvégi győzelmének és a rivális Csorna botlásának köszönhetően már három fordulóval a megyei I. osztályú bajnokság vége előtt biztos bajnok a Lipót-Pékség.

Valójában még nem számoltunk azzal, hogy most hétvégén bajnokok leszünk, úgy terveztük, hogy a Csorna elleni vasárnapi siker után ünnepelhetjük majd az aranyérmet

Varga Péter edző (a levegőben) munkájával elégedett a lipóti klub elnöke.

– kezdi Tóth Péter, a klub első számú mecénása. – Nem kalkuláltunk a Gönyű csornai sikerével, de természetesen így is örültünk. Bár bíztunk benne, hogy mindenképp mi leszünk a bajnokok, mivel huszonhét fordulón keresztül nem kaptunk ki, s tudtuk, hogy a hátralévő három fordulóban sem fogunk háromszor veszíteni."A szigetközi gárda rendkívül magabiztos teljesítménnyel lett aranyérmes, eddigi huszonhét találkozójából ugyanis huszonhatot megnyert, s csupán egyetlen döntetlen „rontja el" a csaknem makulátlan mérleget.

Úgy gondolom, már tavaly is jó csapatunk volt, ebben a bajnokságban pedig további négy-öt jó játékossal és Varga Péter személyében egy kiváló edzővel erősödtünk. Öröm nézni, amilyen munkát végez a fiúkkal."

Kérdés, hogy a bajnokcsapat vállalja-e a magasabb osztályú szereplést, vagyis egy sikeres osztályozót követően NB III-as lesz-e a Lipót?„Az említett Varga Péter – akinél jó kezekben lenne az együttes az NB III-ban is – és az aranyérmet kiharcoló játékosok miatt is úgy gondolkodunk, ez a társaság megérdemelné, hogy kipróbálja magát a harmadosztályban. Egyedül utánpótlásfronton akadnak még hiányosságaink. Több megyei másodosztályú együttes is akad a környékünkön, ám ha onnan elhoznánk a fiatalokat, nem maradna nekik tartalékcsapatuk. Ezt nem akarjuk, de dolgozunk azon, hogy meglegyenek az NB III-hoz szükséges utánpótláscsapataink."A Lipót nemrég megnyerte a Keglovich Megyei Kupát, a hétvégén bajnok lett, s csütörtökön megszerezheti az országos Amatőr Kupát a Szarvas ellen.

Igazából nem csak három, öt célunk van. Az év elején az Alcufer-kupán a címvédés volt az első, a Keglovich-kupa és a bajnoki elsőség a második és a harmadik. Az Amatőr Kupa megnyerése jelenti a negyediket, s majd a nyári lipóti Mitrópa Kupa elhódítása az ötödik célunk. Ezért napoltuk el az ünneplést, de csak a mostani hét végéig."