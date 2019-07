Megyei foci - Ambiciózus tervek a bajnok Bajcs SE-nél

Fotó: Facebook.com/Bajcs

Nagyot fordult a világ Bajcson Hiba Ferenc vezetőedző érkezésével, aki visszajuttatta a csapatot a megyei II. osztályba.„Egy éve még rezgett a léc a csapatnál: az is kérdéses volt, hogy ki tudunk-e állni, amit a szövetség felé is jeleznünk kellett. Nem voltak jók a kilátásaink, ám Hiba Ferenc akkor már távozófélben volt a Győri Cápáktól és végül hozzánk igazolt – kezdte Vizi Tamás klubelnök. –Rengeteg játékos érkezett az új edzővel, de úgy gondolom, mind szakmailag, mind emberileg nagy fejlődésen mentünk keresztül az ő jövetelükkel. Rendkívül pozitív, új lendületet kaptunk tavaly nyáron és ambíciókkal tele vágtunk neki a bajnoki évnek."A Bajcs már az őszi idényt is elsőként zárta, s nem adta ki a vezetést a kezéből.„Nagyon örültünk az őszi elsőségnek, de kellett az a három vereség a csapatnak, pont jókor jött, ha mondhatok ilyet. A hullámvölgyet követően még magabiztosabban játszottunk és végül bajnokok lettünk a tartalék és a felnőtt bajnokságban is. Így újra magasabb osztályba léphetünk – folytatta az elnök. – Egy távozónk biztosan lesz, de sok korábbi játékosunk szeretne visszajönni hozzánk. Ami biztos, hogy a megyei másodosztály és a tartalékcsapat mellett a megyei III-ban is indulunk a következő bajnokságban."A bajcsiak július 10-től kezdik meg a felkészülést, több kupán és előkészületi meccsen is pályára lépnek a rajt előtt.„A következő évre szeretnénk egy erős, stabil középcsapat lenni, amely a bajnokság végére magabiztosan eléri a bennmaradást. Ha ez sikerül, akkor a következő évben már a dobogóért is harcba szállhatnánk" – mondta Vizi Tamás.