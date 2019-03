Megyei foci - A Kapuvár hetet lőtt, a Csorna meccse félbeszakadt - eredmények, nyilatkozatok, videók

(0–1)Öttevény, 100 néző. V.: Móri.Öttevény: Vass G. – Virág, Németh Márton (Németh Milán), Varga J., Nagy L., Nagy R., Puter M. (Puter G.), Keszei, Wágenhoffer, Szücs G., Lappints. Edző: Gyurmánczi Attila.SC Sopron: Majer – Kádár, Kelemen D., Tóth A., Galambos (Purt), Gáncs, Kocsis Á., Gere, Holzmann, Krizsonits, Varga K. (Honyák). Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Szücs G., ill. Krizsonits.25. p: Kocsis bal oldali beadását Galambos lőtte a hazai kapu mellé.33. p: A hazai 16-oson ide-oda pattogó labdát Krizsonits lőtte a hálóba. 0–1.52. p: Szücs G. a lecsorgó labdát 6 méterről lőtte a soproni kapuba. 1–1.Az időjárás nem fogadta kegyeibe a csapatokat, szemerkélő esőben kezdődött a mérkőzés. Az első félidőben a vendégek mezőnyfölényben játszottak, a második játékrész viszont kiegyenlített játékot hozott, így a végeredmény igazságosnak mondható.Jók: mindenki, ill. Gáncs.Gyurmánczi Attila: – Nagyot küzdött a csapat a reális eredményt hozó mérkőzésen.Ágoston Zsolt: – Egy védelmi hiba elég volt ahhoz, hogy pontokat hagyjunk Öttevényen.(2–0)Kapuvár, 350 néző. V.: Tolnai.Kapuvár: Kolozsvári (Szigony) – Böcskör Gy. (Simon M.), Szabó Sz., Horváth P., Bognár L., Győrvári, Gál (Véghelyi), Horváth K., Tar, Kerégyártó, Matetits I. Edző: Balog Zoltán.SFAC: Bodorkos – Benczúr, Kecskés, Szabó K., Horváth Á., Taher, Fendrik, Németh L., Dukai, Buru (Farkas B.), Gürtet. Edző: Németh Lóránt.Gsz.: Tar (3), Kerékgyártó (2), Horváth P., Horváth K., ill. Szabó K.A Kapuvár teljesen megérdemelt sikert aratott és még sokkal nagyobb is lehetett volna a gólkülönbség. A SFAC kapusa bravúros teljesítményt nyújtott.Jók: Tar, Kerékgyártó, Győrvári, ill. Bodorkos, Horváth Á., Kecskés, Szabó K.Balog Zoltán: – A mérkőzés egyes szakaszaiba belealudtunk, de így is magabiztos győzelmet arattunk.Németh Lóránt: – Ezen a hétvégén nem a tervezett csapattal tudtunk kiállni, ez megmutatkozott az eredményen. Gratulálok a tizenöt éves csatárunk első felnőtt góljához.(7–0) – félbeszakadtCsorna, 150 néző. V.: Bálintfi.Csorna: Lőre – Baranyai, Farkas D., Detrik, Papp R., Kerékgyártó (Tarcsay), Püspök (Stift), Visy, Horváth A. (Szalai), Simon A., Németh B. Edző: Marton Miklós.Fertőszentmiklós: Bábel – Fülöp, Kovács B., Cserge, Csonka, Szabados, Németh P., Takács, Tóth Sz., Orbán, Sekeres. Edző: Végh Tibor.Gsz.: Simon A. (4), Püspök (2), Kerékgyártó (2), Visy, Németh B., Szalai.A 65. percben 11–0-ás csornai vezetésnél a fertőszentmiklósiak létszáma hét alá csökkent, így a játékvezetőnek be kellett szüntetni a találkozót.(1–1)Győr, 100 néző. V.: Fuhrmann.Bácsa: Kürnyek – Katona M., Kiss B. (Kulcsár), Kun, Simigla, Veller, Bögöly, Posta, Sipos, Szabó K. (Katona V.), Kalmár. Edző: Korsós György.Nyúl: Kiss A. – Ködmön Z. (Gere), Mio, Kiss M., Varga T. (Varga Zsombor), Varga P., Kiss Z. (Ködmön Sz.), Bagó, Töltősi, Orbán, Nyakas. Edző: Mondovics Dávid.Gsz.: Kalmár, ill. Ködmön Z., Ködmön Sz.Két játszós csapat döntetlenszagú mérkőzésén a helyzeteikkel jobban gazdálkodó vendégek szerezték meg a győzelmet.Jók: Sipos, Szabó, ill. Nyakas, Mio, Bagó, Orbán.Korsós György: – Míg mi az általunk kínkeservesen kidolgozott lehetőségeket könnyelműen kihagytuk, addig az ellenfél az általunk ajándékozott helyzeteket könyörtelenül kihasználta.Mondovics Dávid: – Ilyen szezonkezdésért dolgoztunk. Jobban kihasználtuk a helyzeteinket és ez döntött a javunkra.(1–0)Lipót, 200 néző. V.: Dombi.Lipót: Babina – Kapa Márkó (Molnár M.), Kapa Martin, Bieder, Bella, Schillinger R., Varga T., Csete, Vörös Torma, Schillinger D. (Nyári), Zimonyi. Edző: Varga Péter.Beled: Vass K.– Köntés, Szemes (Vass B.), Könczöl, Molnár Z., Gábor (Varga D.), Németh G., Varga T. (Torma), Varga G., Kiss K., Illés. Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Zimonyi, Bella, Vörös Torma.Az első játékrészben a szervezetten védekező beledi csapat megnehezítette a lipótiak dolgát. A második félidőben a hazaiak nagyobb sebességre kapcsoltak, így megérdemelt győzelmet arattak.Jók: Kapa Martin, Varga T., Schillinger R., ill. Vass K., Köntés, Varga G.Varga Péter: – Rúgtunk három gólt, az ellenfélnek nem adtunk lehetőséget a gólhelyzetekre, így nyertünk egy nem túl jó mérkőzésen.Lenzsér Zsolt: – Gratulálok a hazai csapatnak.(0–2)Lébény, 200 néző. V.: Lukácsi.Lébény: Molnár – Élő, Gajdos, Domoszlai, Széles, Sallai, Skoda, Limp (Csepi), Mészáros (Szemesi), Szücs, Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Győrszentiván: Szabó K. – Litresics, Bieder A., Stefanits, Szalai, Kertész (Hancz), Bieder T., Halász (Takács P.), Lenhardt, Szabó P., Tóth P. (Wittner). Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Sallai, ill. Bieder T., Lenhardt.Kiállítva: Gajdos.A mérkőzés érdekességét a játékvezetők nem mindennapi döntése szolgáltatta: a 25. percben a vendégek 16-osán belül ütközött két játékos, a játékvezető továbbot intett, majd félperces játék után az ellenkező oldalon lévő asszisztens közel 100 méterről könyöklést mutatott, amire a játékvezető meglepetésre kiállította Gajdost. Ezzel el is dőlt a mérkőzés.Jók: Élő, Sallai, ill. Stefanits, Bieder T.Tiba Zoltán: – Előrefelé többet kell tenni a győzelemért.Zsédely Attila: – Megnehezítettük saját dolgunkat, kétgólos vezetésnél el kellett volna dönteni a mérkőzést.(0–0)Gönyű, 100 néző. V.: Erdélyi.Gönyű: Szatmári – Nagy M. (Takács N.), Varga R., Kovács Galavics, Androsch, Végh, Böcz, Lanczendorfen, Fekete (Kovács Zs.), Papp (Czeitler), Tarcsa. Edző: Horváth Péter.Jánossomorja: Liszkai – Tóth K., Fettik, Cseri, Horváth M., Kantó, Gaál Z., Mikhely, Menyhárt (Kovács P.), Kovács K. (György), Gaál D. (Takács B.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Böcz, ill. Gaál Z., Takács B.Az első félidőben a vendégek alakítottak ki több gólhelyzetet, de a hazaiak kapusa remekül védett. A második játékrészben kiegyenlítettebb lett a játék, azonban a vendégek két perc alatt eldöntötték a mérkőzést.Jók: Szatmári, Kovács Galavics, ill. Cseri, Horváth M., Kantó, Mikhely.Horváth Péter: – Masszív, jó csapat volt a mai ellenfelünk, a srácok sokat dolgoztak, az egy pontot megérdemeltük volna.Varga Róbert: – Nem akkor rúgtuk a gólokat, amikor az ellenfélnél jobban játszottunk, de úgy érzem, megérdemelt győzelmet arattunk.(0–2)Pannonhalma, 100 néző. V.: Szikra.Pannonhalma: Baki B. – Imre, Bíró, Fördős, Molnár G. (Baki B.), Csányi, Pintér, Németh L., Molnár Cs., Erdélyi, Csollány (Forika). Edző: Pék László.Gyirmót II: Tóth L. – Orbán, Horváth D., Éri, Tóth E., Németh G., Horváth R., Csongrádi, Mayer (Nagy B.), Kovács Á., Felde. Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Bíró, ill. Éri, Csongrádi, Horváth D., Németh G.Alacsony színvonalú mérkőzésen a vendégcsapat kihasználta helyzeteit és megérdemelten nyert az enerváltan játszó hazaiak ellen.Jók: senki, ill. mindenki.Pék László: – A mai vereségünk sok összetevős, ebből a legfontosabb, hogy bűn rosszak voltunk. Kolostorban a helyünk.Tóth Norbert: – Jó pályán fiataljaink sokat tettek a megérdemelt győzelemért.18. forduló:Kapuvár–SFAC 7-1,Csorna–Fertőszentmiklós 11-0-ál félbeszakadt,A csornai Visy Bálint ollózós gólja a Fertőszentmiklós ellen:Gönyű–Jánossomorja 1-2,Pannonhalma–Gyirmót II 1-4,Bácsa–Nyúl 1-2,Öttevény–SC Sopron 1-1,Lébény–Győrszentiván 1-2,Lipót–Beled 3-0.17. forduló:Dunaszeg–Téti Sokoró 4-0Győrújbarát–Enese 1-1Kunsziget–Kajárpéc-Herold Trans 0-1Győrújfalu–Győrzámoly 1-2Rábapatona Besenyő–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 2-2Nagyszentjános–DAC-UP 0-2Abda–Koroncó 0-3Börcs–Bőny 2-319. forduló:Mosonmagyaróvár II–Darnózseli 8-3MITE–Károlyháza 5-0Hegyeshalom–Hédervár 3-2Kimle–Dunakiliti 0-1Levél–Máriakálnok 0-12,Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye–Püski 1-1Mosonszentmiklós–Rajka 0-0Bősárkány–Halászi 0-017. forduló:Pápateszér–Győri Cápák 6-0Bakonyszentkirály–Écs 1-2Wunderbar-Pázmándfalu–Bakonyszentlászló 3-0Vámosszabadi–Veszprémvarsány 2-2Pér–Mindszentpuszta 11-1Győrság–Tényő 2-5Mezőörs–Bajcs 0-5Sokorópátka–Töltéstava 2-117. forduló:Rábaszentmihály–Rábacsécsény 1-0Markotabödöge–Győrsövényház 4-1Bezi–Gyömöre 0-11Újrónafő–Ikrény 1-5Mecsér–Győrszemere 6-1Kóny–Csikvánd 5-1Felpéc–Ásványráró 6-1Gyarmat–Dunaszentpál 1-617. forduló:Farád–Egyed 2-3Mihályi–Vág 0-1Osli–Jobaháza 2-0Bágyogszovát–Rábakecöl 2-1Himod–Rábatamási 3-1Szil–Kisfalud 2-3Bogyoszló–Babót 2-117. forduló:Újkér–Sarródi Ászok 0-0Harka–Tercia-Fertőendréd 3-3TITA-Agyagosszergény–Fertőrákos 1-2Ágfalva–Répcevis 4-3Egyházasfalu–SVSE 0-5Pereszteg–Nagylózs 1-0Csapod–Sopronhorpács-Mészáros SE 2-2