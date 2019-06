Megyei foci - A jövő csapata épül Csornán

– A Lipót nyerte a versenyfutást, s jutott fel végül a megyei első osztály bajnokaként az NB III-ba, így meg kellett elégedniük a második hellyel. Csalódott? – kérdeztük Családi Jánost, a Csornai SE elnökét.



– Igazából nem vagyok az, mivel a lipóti együttes sokkal erősebb játékoskerettel lett az első. Azt gondolom, óriási bravúrt lett volna megelőzni, s megnyerni előtte a bajnokságot. Egyébként, amikor még annak idején az átszervezések miatt kiestünk az NB III-ból, akkor is a második esztendőben sikerült visszajutnunk, s az első évben akkor is másodikok lettünk. Bízom benne, most is így alakul, a sorminta adott.



– A bajnokság hajrájában, pár találkozóval az idény vége előtt cseréltek edzőt. Miért?



– Azért döntöttünk így, mert már nem volt tétje az utolsó három mérkőzésnek, s így nyugodtan ki tudtunk próbálni egy másik, jelen esetben fiatal szakvezetőt, hogy kiderüljön, számolhatunk-e vele majd a következő idényben is. Ez azért volt praktikus, mert nem kellett kapkodni új vezetőedzőért a felkészülés előtt, s már neki is lett valamennyi tapasztalata.



– És megtalálták benne az új vezetőedzőt?



– Igen. Horváth Rudolfról nagyon pozitív a véleményem. Agilis személyiség, akinek a szakmai tudása is megfelelő. Kellő elhivatottsággal, ambícióval rendelkezik, ahhoz, hogy akár bajnokok tudjunk lenni. Vele kezdjük el a felkészülést, s bajnokságot is vele szeretnénk befejezni.



– Várható-e a keretben valamilyen változás?



– Igen, mivel szeretnénk egy még fiatalabb csapatot kialakítani. Fiatalabbat, mint a legutóbbi volt, pedig a miénk volt a második legfiatalabb gárda az egész mezőnyben. Cél egy egyénileg és csapat szinten is olyan fejlődőképes együttes felépítése, amely majd a harmadosztályban is megállhatja a helyét. Nem akarunk egész garnitúrát cserélni, ha sikerülne feljutni, s ezzel tisztában vannak a játékosaink is. Úgy gondolom, a magyar futball csak így juthat előbbre. Ami a konkrét változásokat illeti, ketten, Kerékgyártó Dávid és Zámbó Bence biztosan távoznak, kérdéses még Farkas Dániel sorsa. Három fiatal, Kovács Galavics Donát, Szűcs Gergely és Varga József érkezik, de továbbra is számolunk a saját fiataljainkkal is, például Szalai Attilával és Horváth Attilával, akikkel már megállapodtunk. Az elmúlt szezonban több tizenhét éves játékosunk kapott már lehetőséget, s szeretnénk ezt a hagyományt is folytatni. Terv még néhány korábbi csornai-nevelésű labdarúgó visszacsábítása és egy középpályást még mindenképp igazolnánk. Vele lenne teljes a keret.



– A Lipót feljutásával egy erős ellenféllel kevesebb lesz a mezőnyben. Kik lehetnek a közvetlen riválisaik?



– Várhatóan az SC Sopron lesz a legkomolyabb ellenfél, ám még nem tudni, kik célozzák meg a feljutást, hogyan erősítik meg a keretüket. Az elmúlt szezon középmezőnyéből akár több csapat is beleszólhat a bajnokságba. Velük is számolnunk kell.