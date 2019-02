Megyei foci - Tavasszal avatják fel az SC Sopron ékkövét - Látványtervek

Az utánpótlás-neveléssel foglalkozó SC Sopronnál úgy várják a tavaszt, mint a gyerekek decemberben a Mikulást. Nem csoda, hiszen a jelenleg még épülő Ágfalvi úti létesítménnyel hatalmas javulás áll be a klub életében. A körülményeket össze sem lehet majd hasonlítani a korábbiakkal.

Bár a téli hideg és a fagy némileg lassította a munkálatokat, a kivitelezők tartják az ütemet

Csiszár Ákos elnök, az épülő székház előtt - Fotó: Magasi Dávid

– mondja Csiszár Ákos, az SC Sopron elnöke. – A belső munkálatok, a tereprendezés van még hátra, így nem lesz akadálya annak, hogy tavasszal birtokba vegyük az új létesítményt. Ezt egy látványos megnyitóünnepséggel szeretnénk még emlékezetesebbé tenni.Az építkezés munkálatai tavaly nyáron kezdődtek, az átadás áprilisra várható. A beruházás értéke bruttó 251 millió forint.A kétszintes klubházban 611 négyzetméteren összesen 9 öltöző, gondnoki szoba, szertár és a közösségi helyiség kap majd helyet.Az utánpótlás mellett ebben az idényben már felnőttcsapata is van az SC Sopronnak. Az újonc gárda a megyei első osztályban indult és a táblázat harmadik helyéről – a második Csornával azonos pontszámmal – várja a bajnoki folytatást.

Örülünk a jó szereplésnek, mindezért köszönet illeti a szakmai stábot és a játékosokat is

– folytatja Csiszár Ákos.

Éppen ezért nem is terveztünk erősítést a télre, továbbra is él a bizalmunk mindenki felé, aki ősszel az SC Sopron színeiben szerepelt. A keretünkből ketten távoztak a több játéklehetőség reményében. Helyettük még fiatalabbak kerültek fel az ifjúsági csapatunkból, akik az előkészületi meccseken már szerepet is kaptak. A filozófiánkon nem szeretnénk változtatni, továbbra is a saját nevelésű játékosainkra számítunk.

Talán ennek is köszönhető, hogy Sopronban kezdettől magukénak érezték a csapatot.

Ők is elfogadták az elképzelésünket, hogy mi az utánpótlásba fektetünk. A mostani fiatalok jövőre egy évvel idősebbek, rutinosabbak lesznek és még jobb eredményekre lesznek képesek. Ha nyáron erősítünk is, elsősorban olyan futballistákat akarunk idehozni, akik kötődnek a városhoz. Mi nem csak a klub nevében akarunk soproni csapat lenni

– említette végül Csiszár Ákos