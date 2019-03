Megyei foci - 12 gólt rúgott a Kapuvár Fertőszentmiklósnak - eredmények+nyilatkozatok - fotók

Duna Takarék Megyei I. osztály

Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport

Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoport

Pálya-Vasút Megyei III. Győri csoport

Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport

Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport

Megyei III. Soproni csoport

(0–2)Nyúl, 120 néző. V.: Baán.Nyúl: Kiss A. – Ködmön Z., Mió, Herczeg (Kiss M., 46.), Varga P., Varga T. (Ködmön Sz., 46.), Kiss Z. (Varga Zs., 62.), Bagó, Töltősi, Orbán G., Nyakas. Edző: Mondovics Dávid.Pannonhalma: Baki – Imre, Bíró B., Németh Levente, Molnár G., Csányi, Pintér K., Németh László, Molnár Cs., Erdélyi, Csollány (Hartl, 47.). Edző: Pék László.Gsz.: Bagó (46.), Töltősi (73.), Varga Zs. (84.), Orbán G. (89.), ill. Németh László (14.), Molnár G. (22.), Pintér K. (69.).Mindkét oldalon akadt helyzet, ám a 14. percben a vendégek szereztek vezetést, miután a középre tekert labdát az üresen maradó Németh László fejelte a hálóba. 0–1. A 22. percben kettőre nőtt a Pannonhalma előnye: Molnárt ugratták ki a társak a bal oldalon, aki elegánsan emelt a hosszúba a kifutó kapus fölött. 0–2. A második félidő első támadásánál a tizenhatoson belülről Bagó ballal a hosszúba tekert. 1–2. A nyúli kaputól 18 méterre jutott szabadrúgáshoz a Pannonhalma, Pintér pedig kíméletlenül tekert a rövid oldalra a sorfal fölött. 1–3. Töltősi emelt ezután 15 méterről a hálóba, újból szorossá téve a mérkőzést. 2–3. A 84. percben egy kontrát vezethetett a Nyúl, a jó beadásra Varga érkezett és lőtt 3 méterről a hálóba. 3–3. Szögletet követően a középre csúsztatott labdát Orbán fejelte a kapuba a 89. percben. 4–3.Szoros mérkőzésen jó második félidőt produkált a Nyúl.Jók: mindenki, ill. Németh László, Pintér K.Mondovics Dávid: – Az első félidőben egyéni hibákból kaptunk gólokat, a másodikban azonban mindent megtettünk a fordításért.Pék László: – Ragyogó futballidőben a hazaiak kihasználták, hogy „létszámfölényben" játszottak.(0–2)Sopron, 50 néző. V.: Szántó M.SFAC: Bodorkos – Benczúr, Kiss A., Luisser, Gürtet, Jéger (Szabó K.), Szaif, Dukai, Ozommah, Szucskó, Németh L. Játékos-edző: Németh Lóránt.Bácsa: Ács – Kiss B. (Kulcsár), Katona M., Kun A., Simigla, Kurucz, Veller (Kiss A.), Bögöly, Sípos, Szabó K. (Kürnyek), Kalmár B. Edző: Korsós György.Gsz.: Kalmár B. (2), Veller.Kiállítva: Ács.A vendégcsapat gyorsan el akarta dönteni a mérkőzést, a 10. percben már két góllal vezetett. A hazaiak ezután kiegyenlítettebbé tették a mérkőzést, a második félidőben már többször alakítottak ki gólhelyzetet is, de összességében megérdemelt bácsai győzelem született.Jók: Bodorkos, Luisser, Szucskó, ill. mindenki.Németh Lóránt: – Egy rosszul sikerült negyedóra után már fel lehetett fedezni biztató jeleket is a játékunkban.Korsós György: – Sikeres mérkőzéssel zártuk a téli felkészülést.(1–1)Gyirmót, 100 néző. V.: Fuhrmann.Gyirmót: Tóth L. – Szegi, Felde, Kovács Á., Horváth II R., Orbán, Horváth D. (Nagy B.), Csongrádi, Németh G., Présinger (Buruzs), Éri (Mayer). Edző: Tóth Norbert.Öttevény: Vass – Nagy L., Nagy R., Puter M. (Horváth B.), Wágenhoffer, Szücs G. (Kis A.), Virág, Lappints, Varga J., Keszei, Németh M. (Puter G.). Edző: Gyurmánczi Attila.Gsz.: Présinger, ill. Szücs (3).A hajrában lőtt két találattal biztosította be győzelmét a vendégcsapat. Érdekesség, hogy mind a három öttevényi találatot a korábban Gyirmóton szereplő Szücs Gergely szerezte.Tóth Norbert: – Jó iramú mérkőzésen a több helyzetet kihasználó ellenfelünk nyert.Gyurmánczi Attila: – Nagyon erős ellenfélen sikerült a második félidőben játékban és gólokban is felülkerekednünk.(0–1)Jánossomorja, 250 néző. V.: Dombi.Jánossomorja: Liszkai – Fettik (Varga R.), Tóth K. II, Cseri, Menyhárt, Mikhely, Horváth M., Kantó, Gaál Z., Kovács K. (Takács), Gaál D. (György J.). Edző: Varga Róbert.Csorna: Lőre – Simon (Bémeth B.), Detrik, Kerékgyártó, Papp, Baranyai, ZÁmbó, Farkas, Visy (Horváth A.), Püspök (Szalai), Fehér. Edző: Marton Miklós.Gsz.: Németh B., Baranyai M.Kiállítva: Fehér.A Jánossomorja „szárnyaszegetten" állt fel, mivel a teljes csatársora hiányzott, s ez meg is látszott az egész mérkőzésen. A Csorna mindegyik félidőben egy-egy gólt szerzett és így ugyanolyan eredmény született, mint ősszel.Jók: Gaál Z., Tóth K. II, Menyhárt, ill. Zámbó, Püspök, Kerékgyártó.Varga Róbert: – Három támadónk hiányát megéreztük, ezért a Csorna ellen ma kevesebb esélyünk volt.Marton Miklós: – Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk.(0–5)Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Dombi.Fertőszentmiklós: Bősze – Cserge, Horváth Á., Magda, Szabados (Fülöp), Dancsók, Szabó D. (Németh P.), Kuzbelt M., Tóth Sz., Kuzbelt E. (Csiszár P.), Bábel. Edző: Végh Tibor.Kapuvár: Horváth P. – Bognár L., Debreceni, Győrvári, Árki (Böcskör), Simon (Véghelyi), Kolozsvári (Szigony), Szabó Sz., Tar, Horváth K., Kertékgyártó Á. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Tar (7), Debreceni (2), Horváth K., Kerékgyártó, Véghelyi.Könnyed játékkal szerzett két számjegyű győzelmet a vendégcsapat.Jók: senki, ill. mindenki.Végh Tibor: – Jelenleg ennyit tudunk.Balog Zoltán: – Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit is mondani. Nem volt egyszerű a motivációt fenntartani a csapatnak. Gratulálok a győzelemhez.(0–0)Beled, 150 néző. V.: Lukácsi.Beled: Vass K. – Varga G., Németh G. (Varga A.), Szemes (Varga D.) , Vass B., Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor, Illés, Köntés. Edző: Lenzsér Zsolt.Gönyű: Szatmári – Varga R., Kovács Galavics, Ambrus, Végh P., Böcz A., Lanczendorfen, Wieszt, Takács N. (Czeitler), Tarcsa, Fekete. Edző: Horváth Péter.Gsz.: Szemes B. (2).Az első félidőben kemény, egyenrangú küzdelem folyt a pályán, a második félidő elején a Beled nagyon beszorította az ellenfelét, s tíz percen belül rúgott két gólt. Kihagyott egy 11-est is, de ez is belefért a megérdemelt győzelembe.Jók: Illés, Szemes B., Molnár, Varga G., Varga T., ill. Kovács Galavics, Szatmári Z.Lenzsér Zsolt: – A második félidő első húsz percében komoly nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, és ott már el is dőlhetett volna a három pont sorsa.Horváth Péter: – Próbáltunk futballozni a rendkívül nehéz talajon, gólt nem tudtunk szerezni, az ellenfél rúgott kettőt és megérdemelten nyert.(0–2)Győrszentiván, 150 néző. V.: Csirke.Győrszentiván: Szabó K. – Litresics, Bieder A., Stefanits, Szalai, Kertész (Hancz), Bieder T. (Witner), Halász, Lenhardt, Szabó P. (Kapuváry), Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Lipót: Babina – Kapa Martin, Csete (Rigó), Tóth L., Bella, Zimonyi, Varga T., Bieder G., Schillinger D. (Nyári), Kapa Márkó, Vörös Torma (Schillinger R.). Edző: Varga Péter.Gsz.: Zimonyi (2), Nyári.A hazai csapat szervezett játékával megnehezítette a bajnokesélyes dolgát, összességében a Lipót megérdemelten nyert.Jók: Szabó K., Litresits, Szalai, Stefanics, ill. Bieder G., Bella, Zimonyi D., Vörös Torma.Zsédely Attila: – Gratulálok a csapatnak, a mérkőzés nagy részében eltüntettük a különbséget a két együttes között, sajnálom a végén bekapott gólt, de a bajnokság legjobb csapata ellen minden hibáért meg kell fizetni.Varga Péter: – Az első félidőben jobban játszottunk, a második felejthető volt, összességében a cél a győzelem volt.(0–1)Lébény, 250 néző. V.: Herm.Lébény: Molnár – Szabó Zs. (Harczi), Oláh, Domoszlai, Csepi (Fenesi), Széles, Sallai, Skoda, Élő, Mészáros (Kilácskó), Gajdos. Edző: Tiba Zoltán.SC Sopron: Mayer – Kádár, Kelemen, Tóth A., Galambos (Kovács A.), Gáncs, Kocsis (Purt), Gere (Tóth P.), Holzmann, Krizsonits, Varga. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Sallai, ill. Galambos (3).Az idény eleji formában játszó két csapat találkozóján a mezőnyben gyorsabb, de nem meggyőző játékot mutató, esélyesebb vendégcsapat elvitte a három pontot Lébényből.Jók: Gajdos, Sallai, Élő, ill. Galambos, Kocsis, Gáncs.Tiba Zoltán: – Voltak a mérkőzésen biztató jelek, amikre a jövőben lehet építeni.Ágoston Zsolt: – Galambos Dani kitűnő játéka döntötte el javunkra a mérkőzést.17. forduló. 2019. 03. 02., szombat, 15 óra: Gyirmót II–Öttevény 1-3, SFAC–Bácsa 0-3. 2019. 03. 03., vasárnap, 15 óra: Új! Nyúl–Pannonhalma 4-3, Beled–Gönyű 2-0, Lébény–SC Sopron 1-3, Fertőszentmiklós–Kapuvár 0-12, Jánossomorja–Csorna 0-2, Győrszentiván–Lipót 0-3.16. forduló. 2019. 03. 03., vasárnap, 15 óra: Új! Győrzámoly–Rábapatona 2-2, Győrasszonyfa–Tarjánpuszta–Börcs 3-0, Bőny–Dunaszeg 2-4, DAC–Győrújbarát 3-1, Koroncó–Nagyszentjános 2-0, Abda–Kajárpéc 1-2, Enese–Győrújfalu 0-1, Tét–Kunsziget 2-0.18. forduló. 2019. 03. 02., szombat, 15 óra: Hegyeshalom–Mosonmagyaróvár II 4-2. 2019. 03. 03., vasárnap, 15 óra: Új! Püski–MITE 1-4, Darnózseli–Bezenye 0-1, Rajka–Levél 6-2, Halászi–Kimle 2-2, Dunakiliti–Mosonszentmiklós 3-2, Károlyháza–Mosonszolnok 1-0, Máriakálnok–Hédervár 1-2.16. forduló. 2019. 03. 02., szombat, 15 óra: Mindszentpuszta–Vámosszabadi 2-2. 2019. 03. 03., vasárnap, 10 óra: Új!Écs–Mezőörs 1-1, Bakonyszentlászló–Pápateszér 1-6, Győri Cápák–Sokorópátka 2-7. 2019. 03. 03., vasárnap, 14 óra: Veszprémvarsány–Pázmándfalu 2-1. 2019. 03. 03., vasárnap, 15 óra: Töltéstava–Győrság 3-1, Bajcs–Pér 2-1, Tényő–Bakonyszentkirály 3-4.16. forduló. 2019. 03. 02., szombat, 15 óra: Rábaszentmihály–Újrónafő 4-0, Győrsövényház–Mecsér, Ikrény–Bezi 9-0. 2019. 03. 03., vasárnap, 15 óra: Új! Ásványráró–Rábacsécsény 1-3, Dunaszentpál–Felpéc 6-2, Csikvánd–Markotabödöge 0-1, Győrszemere–Gyarmat 0-2, Gyömöre–Kóny 1-3.16. forduló. 2019. 03. 03., vasárnap, 10 óra: Új! Vág–Magyarkeresztúr 5-0. 2019. 03. 03., vasárnap, 15 óra: Babót–Mihályi 1-2, Rábakecöl–Farád 1-3, Kisfalud–Bágyogszovát 5-2, Jobaháza–Bogyoszló 1-4, Rábatamási–Osli 3-1, Egyed–Himod 1-3.16. forduló. 2019. 03. 02., szombat, 15 óra: Fertőrákos–Újkér 5-0, Agyagosszergény–Nagylózs 0-8. 2019. 03. 02., szombat, 15.30 óra: SVSE–Ágfalva 4-1. 2019. 03. 03., vasárnap, 10 óra: Új! Répcevis–Harka 3-4, Fertőendréd–Zsira 3-0, Sarródi Ászok–Csapod 3-8. 2019. 03. 03., vasárnap, 15 óra: Sopronhorpács–Egyházasfalu 2-3.